Wetter-Ticker für Kantone St.Gallen, Thurgau und beide Appenzell

11:51 Uhr Donnerstag, 23. Juni

Am Donnerstag donnert's – dafür wird das Wochenende perfekt

Die Ostschweiz wird am Donnerstag weniger stark von Gewittern getroffen als andere Regionen in der Schweiz. Bild: Florian Gaertner/ AP/dpa

Die nächste Gewitterfront naht: Von Westen her ziehen am Donnerstag erneut Gewitterwolken über die Ostschweiz, allerdings sind sie voraussichtlich weniger heftig als in der West- und Zentralschweiz. Wo genau sich die Blitze entladen, ist allerdings kaum zu prognostizieren, sagt Meteorologe Roger Perret von Meteonews gegenüber FM1Today. Es sei auch für die Meteorologen mehr ein Reagieren als ein Agieren, wenn es um Blitz und Donner geht. Klar ist aber laut Perret:

«Am Donnerstag zieht die nächste Gewitterlinie von Westen her über die Schweiz.»

Während es im Mittelland bereits am späteren Nachmittag zu heftigen Schauern kommen dürfte, erreichen die Gewitterzellen die Ostschweiz erst am Abend so richtig. Tendenziell wird die Bodenseeregion und der Raum St.Gallen mehr betroffen sein, als die südlicheren Gegenden wie beispielsweise das Sarganserland.

Meteorologe Roger Perret. Bild: PD

Am Freitag ändert sich die Wetterlage nur wenig. Es bleibt mit 21 bis 24 Grad zwar angenehm warm, jedoch kommt es ebenfalls immer wieder zu Regenfällen. Dafür dürfen wir uns auf ein wettertechnisch beinahe perfektes Wochenende freuen, wie Perret sagt:

«Es gibt wunderbares Wetter für Feste und Aktivitäten, die Veranstalter haben mit diesem Wochenende ein ideales Datum gewählt.»

Perret prognostiziert zwischen 23 bis 26 Grad – und keine Gewitter! «Allenfalls kann es am Sonntagabend vereinzelte Schauer geben, der Samstag sollte aber wettertechnisch optimal sein», so Perret. Perfekte Bedingungen also, für das Appenzeller Kantonalmusikfest, das Padl Festival Arbon, die St.Galler Festspiele. (FM1Today/con)