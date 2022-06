Wetter-Ticker für Kantone St.Gallen, Thurgau und beide Appenzell

16:01 Uhr 21. Juni 2022

Gewitter, Sturm und Hagel erwartet

So könnte es heute Abend in vielen Teilen der Ostschweiz aussehen. Bild: Olivia Heer

In der ganzen Schweiz werden heute Abend starke Gewitter erwartet. Während am Nachmittag noch die Sonne scheint, soll es laut SRF Meteo gegen Abend in der Ostschweiz zu starken Gewittern sowie teilweise Sturmböen und Hagelschlag kommen. In einigen Teilen der Schweiz rechne man sogar mit Hagelkörnern in Pingpong-Ball-Grösse. Auf der Website von SRF Meteo wird geraten, die Sonnenstoren einzuziehen, Fenster zu schliessen und die Blumentöpfe unterzustellen.

Bis Freitag soll es laut verschiedenen Wetterberichten immer wieder zu Gewittern und Regengüssen kommen. Erst am Samstag rechnet man wieder verstärkt mit sonnigem Wetter, wobei auch dann noch einzelne Schauer auftreten können. (hol)