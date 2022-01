20 Unfälle nach Schneefällen in der Ostschweiz

Wetter Lastwagen blieben im Schnee stecken und gegen 20 Unfälle mit Blechschaden: «Es ist jedes Jahr dasselbe» Neuschnee führt oft zu Unfällen: Im Kanton St.Gallen kam es in der Nacht auf Montag vor allem entlang der Hauptachsen A1 und A13 zu Blechschäden. Am Bürerstich blieben einige Lastwagen im Schnee stecken – Chauffeure mussten auf der Autobahn Schneeketten montieren. Das Wetter bleibt laut MeteoSchweiz in den nächsten Tagen beständig. Elia Fagetti/Christa Kamm-Sager 10.01.2022, 12.31 Uhr

St.Gallen in der Nacht auf Montag: Ein Polizeifahrzeug fährt in Richtung Marktplatz. Bild: Raphael Rohner

In der Nacht auf Montag schneite es in der Ostschweiz stark. Die Schneefallgrenze fiel bis ins Flachland. Es liegt eine weisse Decke über der Stadt St.Gallen und auch im Thurgau blieb ein Hauch Schnee liegen. Für viele ist dieses Wetter Grund zur Freude, denn es heisst: Wintersport Ahoi! Bei Neuschnee ist aber auch Vorsicht geboten, denn es kommt immer wieder zu Unfällen – vergessene Winterreifen und nicht angepasste Geschwindigkeit führen bei solchen Strassenverhältnissen gehäuft dazu. Vor allem im Kanton St.Gallen kam es zu einigen schneebedingten Unfällen.

15 Unfälle mit Blechschaden und steckengebliebene Lastwagen

Im Kanton St.Gallen hat die Kantonspolizei seit Mitternacht – und damit auch etwa seit Schneefallbeginn – rund 15 Unfälle verzeichnet, die der Witterung geschuldet sind. Hauptsächlich entlang der Hauptachsen A1 und A13 sei es zu Unfällen gekommen, sagt Kapo-Mediensprecher Florian Schneider auf Anfrage. «Zum Glück alles nur Unfälle mit Blechschäden.» Am früheren Morgen sei es zudem beim Bürerstich bei Uzwil Richtung Gossau zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Der Grund: Lastwagen seien in der Steigung steckengeblieben und die Chauffeure hätten auf der Strasse Schneeketten montieren müssen. «Es ist jedes Jahr dasselbe», so Florian Schneider. «So ein schweres Gefährt kommt nicht weiter, wenn viel Schnee liegt.»

In Scheune gekracht

Im Thurgau kam es nicht zu einer aussergewöhnlichen Häufung von Unfällen, obwohl auch auf den Strassen im Flachland ein Hauch Schnee liegengeblieben ist. Vier Unfälle hat die Thurgauer Kantonspolizei seit Mitternacht verzeichnet – allesamt Blechschäden, eine Person verletzte sich bei einem Unfall leicht. Zwischen Tobel und Märwil erlitt ein Auto bei einem Selbstunfall Totalschaden. Das Fahrzeug kam in einer Kurve von der schneebedeckten Fahrbahn ab und krachte anschliessend in eine Scheune. Der 24-jährige Autofahrer, der auf dem Weg zur Arbeit war, blieb unverletzt.

Auf den Strassen im Appenzellerland blieb es trotz Schneedecke ruhig.

Schnee bleibt in hohen Lagen liegen

Daniel Gerstgrasser von MeteoSchweiz beschreibt die Wetterlage in der Ostschweiz wie folgt: «Dank des grossen Hochdruckgebiets bleibt das Wetter in der nächsten Zeit stabil.» In tiefen Lagen werde es aber nicht durchgehend unter Null Grad bleiben. Dank des Hochdruck-Wetters werde es in den höher gelegenen Regionen wärmer, im Flachland herrsche nebliges Wetter vor. Auf die Frage, wie es mit dem Schnee aussieht, erklärt Gerstgrasser, dass es in den nächsten Tagen nicht mehr gross schneien werde. Am Montag fällt noch ein wenig Schnee im Appenzellerland, aber danach ist bis nächste Woche kein Schneefall mehr angesagt. Wann genau es wieder weiss wird, kann der Meterologe nicht voraussagen. Wintersportler müssten aber nicht bangen: In den höheren Lagen bleibe die Luft trocken. «Dadurch schmilzt der Schnee nicht so schnell», erklärt der Meteorologe. Ergänzend sagt er, dass der Schnee in der Stadt St.Gallen noch etwas liegen bleibe.