Hochwasserwarnung bei der Sitter: Starker Regen in der Ostschweiz

Über der Ostschweiz gehen seit Donnerstagabend heftige Niederschläge nieder. Die St.Galler Feuerwehren hatten es seit Freitagmorgen deshalb mit rund 100 Einsätzen zu tun.

Der starke Regen führt zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen im FM1-Land. Bild: Keystone/ Georgios Kefalas

«Wir haben bislang rund 150 Meldungen wegen des Unwetters erhalten», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, am Freitag um 15.30 Uhr. «Meist ging es um Wassereinbrüche in Häuser und Garagen, ausserdem mussten sich die Feuerwehrleute um ein abgedecktes Dach kümmern.» Zwischen Amden und Weesen habe eine Strasse gesperrt werden müssen.

Verletzt wurde laut Krüsi niemand. «Fast ausnahmslos gab es Probleme im St.Galler Rheintal, vereinzelte Meldungen gingen aus dem Linthgebiet ein.»

Wanderwege in Innerrhoden gesperrt – Bahnlinie unterbrochen

Auch in Innerrhoden wurden Feuerwehrleute aufgeboten, etwa um Wanderwege zu sperren, wie es auf Anfrage heisst. In Appenzell wurden vier Keller geflutet, in Schwende ist die Linie der Appenzeller Bahn gesperrt – wegen Geröll im Bahntrassee.

Bund warnt vor Hochwasser an der Sitter

Über die Warnapp Alertswiss wurde vermeldet, dass die Sitter zwischen Häggenschwil und Bischofszell im Kanton Thurgau Hochwasser führt. Man soll das betroffene Gebiet meiden und verlassen. Bei der Kantonspolizei Thurgau sind bislang keine Meldungen eingegangen. In Bischofszell hat die Feuerwehr das Ufer der Sitter kontrolliert. Dabei handle es sich um standardmässiges Vorgehen.

Warnzeichen auf der Karte von Altertswiss. Bild: Screenshot Alertswiss