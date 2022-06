Hagel, Starkregen und Orkanböen: Unwetter in der Ostschweiz

Wetter Hagel, Starkregen und Orkanböen: Über 50 Feuerwehreinsätze in der Ostschweiz +++ Unwetter über dem Bodensee im Zeitraffer-Video Am frühen Sonntagnachmittag zog ein Gewitter über die Ostschweiz. Der Wetterdienst Meteocentrale warnte vor einem Unwetter «Stufe violett» für den Raum St.Gallen. Sowohl im Kanton Appenzell Ausserrhoden als auch im Kanton St.Gallen musste die Feuerwehr ausrücken. Aktualisiert 05.06.2022, 17.34 Uhr

Dunkle Wolken über dem Bodensee. Bild: Tino Dietsche

Erst «Stufe rot», dann «Stufe violett»: Der Wetterdienst Meteocentrale stufte eine Gewitterfront, die am frühen Sonntagnachmittag über die Ostschweiz zog, laufend höher ein. Kurz nach 14 Uhr schätzte der Wetterdienst das Gewitter als «Unwetter der Stufe rot» ein, rund eine halbe Stunde später als «Unwetter der Stufe violett». Lokal bestehe die Gefahr von grossem Hagel, Starkregen und Orkanböen, hiess es in einer Wetterwarnung. Die Blitzaktivität war hoch.

Das Gewitter bewegte sich aus Südwesten nach Nordosten: Vom Toggenburg übers Appenzellerland in den Raum St.Gallen und weiter in Richtung Bodensee und das Rheintal. Gegen 15 Uhr schien das Gröbste vorbei zu sein, die Gewitter zogen laut SRF Meteo im Osten ab.

Das Unwetter über dem Bodensee im Zeitraffer-Video. Video: Tino Dietsche

Gemäss Pascal Häderli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, kam es in insgesamt vier Gemeinden zu rund zwei Dutzend Feuerwehreinsätzen, vor allem das Rheintal und Werdenberg waren vom vielen Regen betroffen. Die Feuerwehren mussten insbesondere wegen gefluteten Kellern, aber auch überlaufenen Bächen und Ästen auf der Strasse ausrücken. «Glücklicherweise sind bei uns bislang keine Meldungen über verletzte Personen eingegangen», so Häderli.

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden mussten die Einsatzkräfte rund 30 Mal ausrücken. «Hauptsächlich im Mittel- und Vorderland, von Stein, über Heiden bis nach Wolfhalden», sagte Mediensprecher Marcel Wehrlin gegenüber FM1Today. In Heiden gab es regelrechte Hagelbäche, die sich die Strassen hinunterwälzten.

In Grub, Nähe Fünfländerblick, hat es stark gehagelt. Video: Tino Dietsche

Gewitter in der ganzen Schweiz – Axenstrasse in Innerschweiz gesperrt

Der Start ins Pfingstwochenende verlief noch freundlicher: Für die Bildung von Gewittern war die Luft am gestrigen Samstag etwas zu trocken, weshalb sich die Gewitteraktivität auf ein Minimum beschränkt hatte. Nach Informationen von «Meteonews» haben sich lediglich lokale Gewitter entladen. In der Nacht auf Sonntag wurde dann die zuvor noch trockene Luft aus Südwesten angefeuchtet.

Am Vormittag wurden im Berner Oberland starke Gewitter mit Hagel registriert, später war die Region Zürich und die Innerschweiz betroffen. So ist beispielsweise die Axenstrasse nach einem Felssturz geschlossen. Während den laufenden Gewittern wurden in der Schweiz bisher über 20’000 Blitze registriert. Am meisten davon im Kanton Bern, danach folgen Tessin und St.Gallen. (mg/aib/dar/nat)

In diesen Kantonen blitzte es am meisten. Sreenshot: Meteonews