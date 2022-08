Wespen «Wegen der Hitze sind sie aggressiver»: Ein St.Galler Wespenjäger erklärt, was Sie gegen die lästigen Insekten tun können Die Wespen sind zurück. Zwar in gleicher Zahl wie die vorherigen Jahre, jedoch aggressiver als sonst. Wie dieses Verhalten mit der Hitze zusammenhängt und was Sie gegen die aufdringlichen Insekten tun können, finden Sie hier. Tabea Leitner Jetzt kommentieren 03.08.2022, 17.00 Uhr

Die Wespen sind zurück – in vergleichbarer Zahl, aber viel aggressiver. Bild: DPA

Der August ist der Monat der gemütlichen, langen Sommerabende. Dazu gehören jedes Jahr jedoch auch die lästigen Wespen. Viele haben bereits jetzt mit den aufdringlichen Insekten zu kämpfen. Doch es trügt, dass in diesem Jahr mehr Wespen unterwegs sind als in früheren Jahren.

Zum einen würden sie uns mehr auffallen, da wir mehr draussen sind. Inhaber der Kreienbühl-Schädlingsbekämpfung St.Gallen, Daniel Kreienbühl, sagt:

«Die Wespen sind in diesem Jahr aber aggressiver, deshalb stören sie uns mehr.»

Hitze sorgt für Nahrungsknappheit

Der Grund für das aggressive Verhalten der Stecher: die Hitze. Durch die hohen Temperaturen und die Trockenheit der letzten Wochen finden die Wespen weniger Nahrung, denn sie fressen Insekten, die vorzüglich bei kühleren Temperaturen und in der Nähe von Gewässern aktiv sind. «Diese Insekten fliegen zurzeit nur noch in der Nacht», erklärt Kreienbühl.

Zudem gebe es durch die wenigen Niederschläge kaum noch Tautröpfchen auf Obst und Pflanzen, von denen sich die Wespen ernähren könnten. Je nach Wespenart sei die Ernährung der Tiere entweder zucker- oder eiweissreich. Kreienbühl: «Da kommt den Wespen ein gedeckter Tisch an einem Grillabend auf dem Balkon gerade gelegen.»

Spalten und Risse – dort fühlen sich Wespen wohl

Obwohl es in diesem Jahr gleich viele Wespen gibt wie sonst, wird der Schädlingsbekämpfer heuer häufiger kontaktiert. «Gerade weil die Wespen so aggressiv sind, fällt es viel mehr Leuten überhaupt erst auf, dass sie ein Wespennest bei sich zu Hause haben», so Kreienbühl. Es sei schwierig, die Nester zu entdecken, wenn sie noch klein sind. Denn Wespen richten sich oft in Rissen oder Spalten in der Fassade ein, wo sie vor Durchzug geschützt sind.

Für die Lokalisation eines Nestes sei es hilfreich, die Tiere aus der Distanz zu beobachten. Der Experte sagt:

«Wenn an einem Ort viele Wespen in einem Spalt verschwinden, dann liegt darunter mit grosser Sicherheit ein Nest.»

Ballon oder Waben? So erkennen Sie Wespennester

In der Ostschweiz gibt es vorwiegend zwei Wespenarten: die Deutsche Wespe und die Feldwespe. Während die Deutsche Wespe schnell aufdringlich wird und zur verbreitetsten Art in der Region gehört, ist die Feldwespe als scheues, harmloses Wesen und nützlicher Insektenjäger bekannt. Je nach Art unterscheidet sich ihr Nest im Aussehen.

Deutsche Wespe Aussehen: bräunlich-braunes Nest, das wie ein Ballon aussieht.

Grösse: Das kann ein Volumen bis zu zwei Fussbällen einnehmen.

Vorkommen: Nester der Deutschen Wespe sind häufig auf Dachböden, in Rollladenkasten und Garagen zu finden. In seltenen Fällen baut die Art frei und offen hängende Nester.

Das Nest der Deutschen Wespe hat eine ähnliche Form wie ein Ballon. Bild: PD

Feldwespe Aussehen: graues, hüllenloses Nest, das aus Waben besteht.

Grösse: handtellergross.

Vorkommen: Feldwespen bauen ihre Nester bevorzugt in Dächern, Nischen oder Hohlräumen.

Das wabernartige Nest deutet auf friedliebende Wespen hin. Bild: Getty

Wespennest selbst entfernen – nur wenn man sich sicher ist

Doch was sollte man tun, wenn man ein Wespennest bei sich zu Hause entdeckt hat? «Wer es sich selbst zutraut, das Wespennest zu entfernen, kann zum Beispiel in der Landi einen Spray kaufen, um das Nest zu zerstören», so Kreienbühl. Allerdings sollte bei Unsicherheiten ein Schädlingsbekämpfer für die Entfernung des Nestes kontaktiert werden.

Sofern das Nest gut zugänglich und sichtbar an einer Fassade hängt, kann der Schädlingsbekämpfer das Nest umsiedeln. Jedoch ist das selten der Fall. Oft müssten bauliche Massnahmen ergriffen werden, um an Wespennester in Spalten und Rissen zu gelangen.

In solchen Fällen kommt entweder ein Aerosolinsektizid oder ein Pulverinsektizid zum Einsatz. «Die Arbeiterinnen bringen das Gift zur Königin, welche dann stirbt. Das bedeutet das Aus für die ganze Bevölkerung», erklärt Kreienbühl. Alternativ zu einem Schädlingsbekämpfer könne man auch Kontakt mit der Feuerwehr aufnehmen.

Tipps und Tricks gegen die lästigen Insekten

Wer bei sich zu Hause (noch) kein Wespennest entdeckt hat und trotzdem beim Essen oder «Sünnele» auf dem Balkon von den lästigen Insekten gestört wird, kann sich auch wehren. Das raten ein Schädlingsbekämpfer und Experten des Naturmuseums St.Gallen, um Wespen von sich fernzuhalten:

Die Wespe mit Wasser bespritzen – so meint das Tier, dass es regnet, und zieht sich in sein Nest zurück.

Süssigkeiten unter einer Glasglocke aufbewahren und süsse Getränke abdecken. Nach dem Essen den Tisch zügig räumen.

Lavendel: Sei es ein frischer Strass oder ein ätherisches Öl mit Lavendelduft – Wespen hassen diesen Geruch.

Ätherische Öle: Wespen sind im Allgemeinen eher geruchsempfindliche Tiere. Nelken- und Zitronendüfte können die Insekten fernhalten.

Beim Sünnälä sollte man auf stark parfümierte Crèmes verzichten, da diese die Wespen aufgrund des süsslichen Geruches anlocken könnten.

Falls die Wespe auf Nahrungssuche ist, einfach ruhig verhalten, bis die Wespe gemerkt hat, dass sie hier nichts findet.

Falls Sie gestochen werden, sollten Sie die Stelle kühlen, um Schmerzen und Juckreiz zu lindern. In der Apotheke finden Sie Medikamente zur Behandlung von Insektenstichen. Wenn Sie es zuerst mit natürlichen Mitteln versuchen wollen, dann kann eine halbierte Zwiebel auf die Einstichstelle gelegt werden.

