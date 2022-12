In der Ostschweiz ist man mit 90'000 ein Top-Verdiener

Wer ist reich? Ab 90'000 Franken Einkommen gehören Sie in der Ostschweiz zu den Bestverdienenden – in Zug bräuchten Sie deutlich mehr Ab wann gehört man zu jenem Fünftel der Bevölkerung, der am meisten verdient? Die Schweizer Kantone unterscheiden sich deutlich, die Ostschweiz liegt grösstenteils unter dem Schnitt. Appenzell Innerrhoden schert in einigen Aspekten aus. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 20.12.2022, 05.00 Uhr

Egal, wo in der Ostschweiz Sie wohnen: Wenn Ihr Haushalt mehr als 90'000 Franken im Jahr verdient, gehören Sie zu den Top 20 Ihres Kantons.

Das zeigen die neusten Zahlen des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) an der Universität Luzern. In der «Swiss Inequality Database» fassen die Forschenden regelmässig zusammen, wie sich die Einkommenssituation in der Schweiz präsentiert.

Die Ostschweiz liegt fast geschlossen unter dem Schweizer Durchschnitt von 97'591 Franken. Einzig Appenzell Innerrhoden liegt ganz leicht darüber: Dort gehört man «erst» mit 97'751 Franken Reineinkommen zu den Top 20.

Was zählt zum Einkommen? Die «Swiss Inequality Database» (SID, übersetzt: Schweizer Datenbank der Ungleichheit) zeigt die Entwicklung der Einkommensungleichheit in verschiedenen Grafiken. Die SID wurde vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) an der Universität Luzern entwickelt und basiert auf Steuerdaten aus allen Kantonen. Die Datenbank ist öffentlich zugänglich unter www.iwp.swiss/sid/. Betrachtet wird jeweils das Reineinkommen pro Steuererklärung. Bei unverheirateten Personen im gleichen Haushalt wird dieses entsprechend nicht zusammengefasst. In der Fachliteratur benenne man diese Grösse trotzdem als Reineinkommen pro Haushalt, wie Melanie Häner vom IWP ausführt. Berechnet wird dieses aus dem steuerbaren Einkommen zuzüglich Aufwendungen und allgemeine Abzüge. (avd/rus)

Melanie Häner, Ökonomin beim Institut für Wirtschaftspolitik in Luzern. Bild: PD

Am meisten verdienen, um zum einkommensstärksten Fünftel zu gehören, muss man im Kanton Zug: Über 133'000 Franken sind dort nötig. «Entscheidend dafür ist eine Kombination aus Wirtschaftsstandort und Steuerpolitik», sagt Melanie Häner vom IWP.

Die Zuger Steuerstrategie ziehe hohe Einkommen an. Zudem sei der Kanton ein innovativer Wirtschaftsstandort, der generell Menschen mit hohen Einkommen anziehe beziehungsweise zu einem Anstieg der Topeinkommen führe.

In Zug braucht's mehr für das Top-Promille

Noch deutlicher wird das Bild, wenn man nur das bestverdienendste Promille anschaut. Im Schweizer Durchschnitt gehört man ab einem Einkommen von rund 1,2 Millionen Franken dazu, im Kanton Zug erst ab rund 3,7 Millionen Franken. «Diese Heterogenität ist im internationalen Vergleich aussergewöhnlich», sagt Häner.

In der Ostschweiz ist auch hier einzig Appenzell Innerrhoden mit derzeit 1,6 Millionen Franken über dem Schweizer Schnitt. Die Werte im Innerrhodischen schwanken allerdings stark. Ökonomin Häner erklärt: «Im bevölkerungsarmen Appenzell Innerrhoden machen einzelne Personen viel aus. Wenn jemand dazukommt oder wegfällt, kann sich viel verändern.»

In den Kantonen Thurgau und St.Gallen ist man bereits mit einem Einkommen von unter einer Million Franken unter den 0,1 Prozent der Bestverdienenden.

Ein Fünftel der Innerrhoder verdient mehr als die anderen vier Fünftel zusammen

Appenzell Innerrhoden fällt auch insofern im Ostschweizer Vergleich ganz leicht aus dem Rahmen, als die Einkommenskonzentration hier höher ist. Die einkommensstärksten 20 Prozent der Bevölkerung verdienen zusammen nämlich nur in Innerrhoden mehr als die Hälfte des Gesamteinkommens aller im Kanton ansässigen Personen. «Das spricht für eine etwas höhere Ungleichheit», erklärt Häner.

Die oberen 20 Prozent kassieren allerdings auch in anderen Kantonen nur leicht weniger als die Hälfte des gesamten Einkommens. Diese gleiche Personengruppe zahlt allerdings auch 60 (St.Gallen) bis 69 Prozent (Appenzell Innerrhoden) des gesamten Steueraufkommens. Der Schweizer Schnitt liegt bei etwas über 69 Prozent.

Etwa jeder vierte Haushalt zahlt keine Bundessteuern

Geschlossen unter dem Schweizer Schnitt liegen die Ostschweizer Kantone in einer anderen Rangliste: in jener der Haushalte, die gar keine Bundessteuern zahlen. In der Region am meisten der Fall ist das in Appenzell Ausserrhoden (25,5 Prozent), am wenigsten im Thurgau (23 Prozent). In der ganzen Schweiz zahlen 26,5 Prozent keine Bundessteuern.

