Welttag der Suizidprävention «Es war ein schleichender Abschied»: Zwei Hinterbliebene erzählen, wie es ist, ein Familienmitglied durch Suizid zu verlieren Der damals 20 Jahre alte Tim nahm sich im Herbst 2019 nach langer Krankheit das Leben. Drei Jahre später sprechen Vater und Schwester über Trauer, Schuldgefühle und ihre schwierige Rückkehr in den Alltag.

Der damals 20-jährige Tim nahm sich im September 2019 das Leben. Symbolbild: Getty

An einem Samstag im September 2019 verschwindet der damals 20-jährige Tim, der eigentlich anders heisst. Sein Vater hat eine dunkle Vorahnung: «Ich befürchtete sofort, dass er sich das Leben genommen haben könnte.» Er meldet seinen Sohn am Montag vermisst und trommelt die Familie im gemeinsamen Zuhause im Kanton St.Gallen zusammen. Was folgt, ist für ihn «die schlimmste Woche meines Lebens».

Der Vater, die Mutter, der Bruder und dessen Freundin sowie die Schwester und deren Freund warten und hoffen. Am zweiten Tag nach der Vermisstmeldung ortet die Polizei Tims Handy und findet ihn trotzdem nicht. Die Geschichte gelangt in die Medien, die Schwester sagt: «Die Vermisstmeldung ist als Standbild in der Tagesschau erschienen – das war für mich so surreal.»

Neun Tage nach Tims Verschwinden klingeln zwei Polizisten an der Tür. Die Schwester sagt:

«Sie waren so ruhig – es war sofort klar, was passiert war.»

Tim machte Andeutungen

Als Tim aus dem Leben geht, ist er psychisch und körperlich krank. Er leidet an Narkolepsie, seit er zwölf Jahre alt ist. Die «Schlafkrankheit» ist eine Störung im Gehirn und lässt Betroffene unkontrolliert einschlafen.

Tims Vater hat sich bereit erklärt, zu erzählen, was er seit dem Herbst 2019 durchgemacht hat – allerdings anonym. Beim Gespräch in einem Restaurant am St.Galler Bahnhof sagt er: «Mein Sohn war ein Individualist.» Die Krankheit habe es ihm nicht erlaubt, so zu leben, wie er sich das vorgestellt hatte. Das führte zu depressiven Verstimmungen.

«Er sagte, dass er keine Freude mehr hat, und er machte Andeutungen.»

Tims Zustand sei über acht Jahre hinweg schlechter und schlechter geworden, sagt die Schwester. «Es war ein schleichender Abschied, der mit 14 angefangen hat.»

Gefangen in der Lawine

Obwohl es ein Suizid mit Ankündigung ist, lässt die Nachricht des Todes in der Familie alle Dämme brechen. Tims Schwester sagt: «Wir haben alle eine halbe Stunde lang nur geweint.»

Was dann kommt, beschreibt der Vater als «absoluten Kontrollverlust». Seine Frau und er lassen sich zwei Monate lang krankschreiben.

«Es fühlte sich an wie eine Lawine. Sie geht los, du wirst mitgerissen und du kannst nichts machen.»

Als Tims Vater drei Jahre später, umgeben von fremden Leuten, von damals erzählt, ist er gefasst. Er lässt sich Zeit, die richtigen Worte zu finden, aber er weicht keiner Frage aus. Über die Wochen nach dem Suizid sagt er: «Wir haben keine Erinnerung daran. Wir fragen uns heute: Was haben wir in all den Tagen gemacht?»

Seine Tochter, heute 25, sah sich schon vor dem Suizid irgendwo zwischen ihrem Bruder und ihren Eltern. Beim Treffen direkt nach der Arbeit in einem St.Galler Café erinnert sie sich: «Ich habe Mama und Papa noch nie so erlebt. Ich musste mich um sie kümmern und schauen, dass sie wenigstens etwas essen.»

Eine Form finden für das Unerträgliche

In den Wochen nach dem Suizid seines Sohnes sei es für ihn darum gegangen, sich irgendwie aus der Lawine zu befreien, sagt der Vater. Sein Rezept: etwas Kleines anders machen als sonst. «Ich habe für den Spaziergang mit dem Hund eine andere Route gewählt.»

Er verarbeitet seine Gefühle in selbst geschriebenen Songs, beginnt zu lesen und redet mit seinem Hausarzt und seinem Psychotherapeuten über den Verlust.

«Die Gedanken müssen fliessen dürfen, wertfrei.»

Zwei Monate nach dem Suizid schliesst sich der Vater einer Selbsthilfegruppe an und trifft dort auf andere Survivors – so nennen sich Hinterbliebene von Suizidbetroffenen. In Behandlung begeben sich auch Mutter und Schwester von Tim.

Letztere findet: «Ohne Therapie verstrickt man sich, deshalb ist sie so wichtig.» Ihre Therapeutin frage jeweils, was bei ihr gerade zuvorderst sei. Das Gespräch ende immer bei der Familie.

Seine Frau besuche viel öfter das Grab ihres Sohnes als er selbst, sagt der Vater. «Man trauert verschieden und muss sich die Autonomie dafür geben.» In der Familie habe man das nie bewertet sagt er, und: «Es geht darum, eine Form zu finden für das, was so unerträglich ist. Das machen wir gut.»

Der schwierige Schritt zurück in den Alltag

Nach dem Kampf aus der Lawine heraus musste Tims Vater in den Alltag zurückfinden. Um sich diesen Schritt zu erleichtern, hat er einen Brief an seine Arbeitskolleginnen und -kollegen geschrieben. Er sucht die Datei mit dem Text auf seinem Smartphone und liest Passagen vor. Der Brief ist eine Anleitung, wie mit ihm umzugehen sei.

«Wie geht’s?» sei für ihn die schlimmste Frage. «In der Phase des Kontrollverlusts geht sie in die Tiefe, verletzt.» In seinem Brief schrieb er deshalb sinngemäss:

«Fragt mich genau gleich selten oder oft nach meinem Befinden wie schon immer.»

Ganz anders sieht das seine Tochter: «Fragt mich doch!» Es habe sich nie jemand getraut, nachzuhaken – stattdessen sei man ihr entweder «mit überschwänglicher Nettigkeit oder mit Distanz» begegnet. Sie sagt: «Es ist ein kirchliches Konstrukt, dass wir den Tod so schlimm finden. Darüber zu reden, würde uns die Angst davor nehmen.»

Mit den Emotionen allein

Tims Schwester hat in ihrem Freundeskreis Leute gefunden, mit denen sie über den Verlust ihres Bruders reden kann. Ihre Geschichte zu erzählen, bereitet ihr heute kaum mehr Schwierigkeiten – zu oft schon hat sie es gemacht.

Im Gespräch wirkt es, als hätte sie heute eine gewisse Distanz zu den Geschehnissen vom Herbst 2019. Zwischen all den traurigen Details, die sie erzählt, schafft sie es, sich auch an Erfreuliches zu erinnern – und zu lachen. «Er war ein wahnsinnig lustiger Bub», erinnert sie sich zurück, und: «Wir hatten als Kinder ein sehr enges Verhältnis.»

Die negativen Gefühle kämen eher, wenn niemand da sei, sagt sie. «Schlussendlich bist du mit deinen Emotionen allein.» Sie vermisse ihren Bruder oft, sagt die Schwester, und:

«Vermissen ist Trauer, und richtiges Trauern hilft, Wunden zu heilen.»

Schuldgefühle von Trauer getrennt

Ganz anders beurteilen sie und ihr Vater Schuldgefühle. Er kenne keine Survivors, die sie nicht hätten, sagt der Vater. «Ich ging Situationen durch und überlegte, was ich hätte anders machen können.»

Das Vermissen und die Schuldgefühle fühlten sich im ersten Moment gleich an, sagt die Schwester. «Aber Schuldgefühle können toxisch sein. Es ist deshalb wichtig, sie von der Trauer zu trennen.» Noch heute flackern die Gewissensbisse beim Vater immer wieder auf, aber: «Ich habe gelernt, mit ihnen umzugehen.»

Heute weiss Tims Schwester, dass sie allein ihren Bruder nicht hätte retten können. Sie sagt: «Schuldgefühle bringen niemandem etwas. Es hilft mir, mit mir von damals Frieden geschlossen zu haben.» Die Situation, in der ihr Bruder steckte, habe sich für sie schon immer sehr nach Sackgasse angefühlt, sagt sie. Jemand habe einmal zu ihr gesagt, es brauche einen Knall, damit sich etwas ändere.

«Der Knall ist gekommen, es war der Suizid.»

Er war leidensmüde, nicht lebensmüde

Tims Schwester glaubt nicht, dass es für ihren Bruder einen anderen Ausweg gegeben hätte: «Er war in seiner eigenen Welt.» Einmal hat er zu ihr gesagt:

«Ich würde dir gerne meine Musik zeigen, aber die Töne dafür gibt es bei uns nicht.»

Mit allem, was vor dem Verlust ihres Bruders passiert ist, hat sie heute mehr zu kämpfen als mit dem Suizid an sich. «Der Suizid hatte auch etwas Gutes: Mein Bruder konnte ein letztes Mal etwas aus seinem eigenen Willen machen.»

Tims Vater hat der Verlust aufgezeigt, dass er nicht den Einfluss auf Umwelt und Mitmenschen hat, den er zu haben glaubte. «Selbst, wenn es um den eigenen Sohn geht, ist man ohnmächtig.» Er ist überzeugt, dass sein Sohn nicht lebensmüde, sondern leidensmüde war. «Tim wollte seinem Leiden ein Ende setzen, dafür habe ich Verständnis.»

Fast drei Jahre und unzählige Therapiesitzungen später sagen Vater und Schwester: «Es geht mir gut.» Positiv stimmt die Schwester vor allem, dass «etwas geht». Trotzdem ist sie noch nicht da, wo sie gerne sein möchte: «Ich muss nochmals dahinter und alles aufrollen.»

Tims Vater hat gelernt, mit Trauer und Schmerz umzugehen und sich selber mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ausserdem sei er heute gelassener gegenüber Veränderungen, denn:

«Schlimmer als die Beerdigung des eigenen Kindes kann es nicht werden.»

Suizidgedanken: Hier erhalten Sie Hilfe Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und ihr Umfeld da, vertraulich und gratis: Die Dargebotene Hand: Beratung per Telefon, E-Mail und Chat auf www.143.ch und Kurzwahlnummer 143 .

. Beratung + Hilfe 147: Beratung von Pro Juventute für Kinder und Jugendliche über Telefon, SMS, Chat und E-Mail auf www.147.ch und Kurzwahlnummer 147 .

. Weitere Adressen: www.reden-kann-retten.ch für Beratungsangebote in allen Kantonen und www.trauernetz.ch für Hinterbliebene nach einem Suizid.

