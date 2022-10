In diesen Ostschweizer Lokalen kann die WM verfolgt werden

Weltmeisterschaft in Katar Public Viewing in der Ostschweiz: Betreiber haben mit Kälte und Vorgaben zu kämpfen In weniger als 40 Tagen beginnt in Katar die Fussballweltmeisterschaft. Im Vorfeld wurde der Ölstaat für seine Arbeitsbedingungen kritisiert. Das löste eine Boykottwelle aus. Wir haben nachgefragt, wie es in der Ostschweiz aussieht. Elia Fagetti 12.10.2022, 18.00 Uhr

Ob sich die Schweizer Fussballfans so anziehen müssen, wie die Fans hier in Reykjavik an der EM 2016, wird sich zeigen. Bild: Imago

Schlechte Arbeitsbedingungen und Menschenrechtsverletzungen bestimmen den Diskurs um die Fussballweltmeisterschaft in Katar. Die ausgelöste Boykottwelle schwappt aber bisher kaum in die Ostschweiz. Die meisten Bar- und Beizenbetreiber veranstalten im kleineren Rahmen Public Viewings. Vereinzelt ging ein solches Programm sogar unter. Ein Event sticht dabei aus allen hervor.

Im bekannten Nachtclub Butterbarcafe (BBC) in Gossau findet das Fussballherz, was es begehrt. Wie Mediensprecherin Rita Bolt auf Anfrage mitteilt: «Wir haben im Betrieb neben der grossen TV-Leinwand 21 Fernseher.» Draussen werden die Spiele auf der LED-Wand übertragen. Damit die Gäste nicht den Kapriolen des Wetters ausgesetzt wird, baue man ein Vordach. Bolt sagt: «Egal, wo man im Club steht, man sieht die WM.» Eine Einschränkung gibt es jedoch: Es werden nicht alle Spiele übertragen. Gerade die 11-Uhr-Spiele würden sich nicht lohnen für das BBC. Bolt führt aus: «Ausser das Spiel der Schweiz gegen Kamerun vom 24. November, das um 11 Uhr stattfindet, wird übertragen.»

Im Toggenburg strahlt die Brauerei St.Johann die Spiele der Weltmeisterschaft aus. Auf Anfrage heisst es vom Geschäftsführer Roger Küng: «Wir können nicht alle Spiele übertragen. Zum Beispiel die Spiele um 11 Uhr unter der Woche funktionieren für uns einfach nicht.» Doch dies geschieht nicht im Rahmen eines Public Viewing. Dafür habe die Brauerei kein Gesuch eingereicht. Allenfalls öffnet das Lokal seine Türen für das Finale vom 18. Dezember.

Vor vier Jahren baute die Autogarage ihren Hinterhof zur WM-Arena um. Heuer ist das nicht der Fall, wie Dineashan Gnanapragasam auf Anfrage mitteilt. «Es wäre ein bisschen zu kalt, deswegen machen wir kein Public Viewing.»

Das Kollektiv um die ehrenamtlich geführte Fanlokal Bierhof in der St.Galler Innenstadt diskutierte bereits vor rund drei Wochen darüber, ob sie die Spiele überhaupt übertragen werde. Mittlerweile ist die Gruppe zu einem Entscheid gekommen: «Wir führen aufgrund der anstehenden WM keinen Sondereffort im Sinne von zusätzlichen Öffnungszeiten oder ein Public Viewing durch. Wir werden den Bierhof während der WM normal öffnen.» Das schreibt das Kollektiv auf Anfrage. Es lässt aber offen, allenfalls die K.-o.-Spiele der Schweiz zu übertragen. Es heisst weiter: «Sollte wider Erwarten die Schweiz die Gruppenphase überstehen, lassen wir uns die Möglichkeit offen, diese Spiele zu zeigen.»

«Ja, wir haben es vor», sagt Kosmas Brühwiler, Geschäftsführer der Fürstenlandhaus AG. Vor vier Jahren machte Brühwiler bereits ein Public Viewing der Weltmeisterschaft in Russland. Die Fussballhütte wurde damals regelrecht überrannt. Doch ob die Fussballhütte dieses Jahr ebenso erfolgreich sein wird, ist noch nicht sicher: «Wir warten noch auf die Bewilligung der Gemeinde.» Das Programm bleibe dabei gleich wie in den Jahren zuvor.

Auch am Bodensee wird das runde Leder gefeiert. Im Restaurant Fischerhaus findet das Public Viewing im kleineren Rahmen in einem Chalet statt. Frank Hansbauer, Restaurantleiter, gibt Auskunft: «Wir bauen bei uns ein Chalet auf, das für rund 70 Personen Platz hat. Die Spiele der Schweiz und Deutschlands übertragen wir natürlich. Bei den K.-o.-Runden werden wir sicher auch die Leinwand aufziehen.» Zudem hat das Restaurant ein eigenes Menu für das Chalet. Dieses kann auf der Website des Restaurants eingesehen werden.

Das Eventlokal Industrie36 organisiert in Rorschach laut eigenen Angaben das grösste Public Viewing der Ostschweiz. Am 8. Dezember empfängt das Lokal eine Fussballlegende: Mario Basler. Der ehemalige Bundesligaspieler spricht in seinem Auftritt 90 Minuten lang über seinen persönlichen, unverblümten Blick auf die Welt des Fussballs, wie es auf der Website der WM Factory heisst. Das Angebot der Grossveranstaltung enthält neben drei Bars über zwei Etagen auch Verpflegung, Sitzplätze, ein Fancorner und eine Raucherlounge. Das Essen ist dabei etwas speziell: Neben einem Stand mit unter anderem Bratwürsten, Hotdogs und Pommes gibt es einen zweiten Verpflegungspunkt. Je nach spielender Nation wechselt dieser Stand das Angebot. So gibt es zum Beispiel Pizza, wenn Italien spielt, oder Gyros, wenn die Griechen spielen.

Wie auf der Website des Kulturlokals im Programmteil zu sehen ist, veranstaltet es ein Public Viewing der Schweizer Spiele und der Viertel- und Halbfinals. Der Eintritt ist gratis, man muss aber 16 Jahre alt sein. Jeweils eine halbe Stunde vor Matchbeginn werden die Türen geöffnet und die Bar wird in Betrieb genommen. Zudem sind die Veranstalter nicht abgeneigt, nach den Spielen der Schweiz auch die folgenden Spiele zu übertragen. Natürlich nur auf Wunsch der Gäste.

Bei der Stadt Wil liegen momentan zwei Gesuche für eine Public Viewing offen, wie Susanne Wahrenberger, Fachperson Kommunikation, auf Anfrage mitteilt. Zum einen sei da ein Baugesuch für eine WM Bar im Foyer des Hof zu Wil, zum anderen sei ein weiteres Baugesuch für eine Bar in der Wiler Altstadt in Vorabklärung.