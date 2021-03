Welpen mit Bildungslücken Die Folgen geschlossener Hundeschulen: Nach dem Lockdown müssen Hunde und Herrchen in die Nachhilfe Während des Lockdowns und im Homeoffice haben sich viele einen Hund zugelegt – vor allem Menschen, die möglicherweise mal als Kind «Hunde-Erfahrungen» gemacht hatten. Nur: Auch die Hundeschulen waren geschlossen. Die Folgen zeigen sich jetzt. Margrith Widmer 05.03.2021, 12.30 Uhr

Hundeboom während der Coronakrise: Rund 70 Prozent der Neu-HundehalterInnen sind unerfahren. Bild: iStockphoto

«Da sind plötzlich so viele Frauen mit Hunden unterwegs», konstatierte die Anwohnerin einer «Hundewiese» - leider sehr viele auch mit frei laufenden Hunden, die sich dann prompt mit andern Hunden balgen - und das nicht immer «herzig». Die Frauchen sind entsetzt und reklamieren «Welpenschutz», den es gar nicht gibt.

Manche Neu-Hundehalter üben mit ihren Welpen im Homeschooling täglich Grundkommandos. Aber «Hier. Sitz. Platz. Bleib. Steh.» sind nicht alles. Hunde müssen auch den sozialen Umgang mit anderen Hunden lernen. Bei unerfahrenen Haltern besteht die Gefahr, dass der Hund falsches Verhalten lernt. Fehlentwicklungen sind möglich. Hunde benötigen Regeln und Strukturen - dazu gehört Konsequenz. Ausserdem benötige junge Hunde ganz viel Ruhe.

Dazu kommt: Wenn Herrchen und Frauchen 24 Stunden lang zu Hause sind, kann sich der Hund nicht gut daran gewöhnen, auch mal allein zu sein. Später wird er womöglich unter lautstarker Trennungsangst leiden, wenn die Halter wieder öfter weg sind.

Im Lockdown – und mitten in der Pubertät

Wir haben nachgefragt bei Andreas Rogger, Geschäftsführer der Schweizerischen kynologischen Gesellschaft (SKG) und bei Sandra Weber, Eigentümerin einer Hundeschule in Urnäsch.

Andreas Rogger, Geschäftsführer der Schweizerischen kynologischen Gesellschaft (SKG).

Als die Hundeschulen beim ersten Lockdown geschlossen wurden, seien viele Junghunde mitten in der Pubertät gewesen. Ab dem 18. Januar waren dann wieder Hundekurse im Freien mit bis zu fünf Personen möglich. Andreas Rogger sagt:

«Die Nachfrage war enorm.»

Prüfungen und Wettkämpfe seien nicht möglich gewesen, lediglich Lernzielkontrollen. Störend findet Rogger, dass Hallen für Hundesport geschlossen bleiben mussten, während Reithallen offen blieben. Das sei eine ungerechte Ungleichbehandlung, findet er.

Sport- und Agilityhunde könnten auch ausserhalb von Hallen beschäftigt werden. Viele Reiterinnen und Reiter seien mit ihren Pferden «kaum oder gar nie im Gelände unterwegs», sondern nutzten aus Sicherheitsgründen Hallen. Würden Reitanlagen geschlossen, sei «das Verletzungsrisiko für Reiter, Pferd und Dritte als unverhältnismässig hoch beurteilt worden», hiess es vom Bundesamt für Veterinärwesen.

Mit Masken und Abstand

Seit dem 1. März dürfen Hundeschulen auf Aussenplätzen wieder Kurse mit höchstens 15 Personen ab Jahrgang 2000 anbieten. Es müssen Masken getragen und Abstände jederzeit eingehalten werden.

Auffallend viele Leute hätten wenig bis gar keine Erfahrung mit Hunden. Rund 70 Prozent der Neu-HundehalterInnen seien unerfahren; ihre Eltern haben vielleicht einmal Hunde gehalten. 30 Prozent seien «Wiederholungshundehalter». Zugenommen habe der Import von Welpen - auch von dubiosen Organisationen. Noch immer seien Welpen sehr gefragt. Schweizer Hundezüchter erhielten mindestens eine bis zwei Anfragen pro Tag. Die Nachfrage übertreffe das Angebot bei weitem, sagt Rogger.

Viele Neu-Hundehalter seien sich nicht bewusst, was ein Spaziergang mit einem Hund bedeute, dass konzentrierte Arbeit die Voraussetzung sei; allzu viele liessen ihre Hunde einfach frei laufen, was regelmässig zu Zwischenfällen führe. Von einem Polizeiangehörigen habe er erfahren, es würden doppelt so viele Ermahnungen ausgesprochen wie zuvor.

In einigen Kantonen sind Hundekurse Pflicht

Weil während des ersten Lockdowns alle Tätigkeiten in Hundeschulen verboten, beim zweiten nur Kleinst-Gruppen mit höchstens fünf Personen - inklusive Trainerin - zur Sozialisierung erlaubt gewesen seien, gebe es zahlreiche Hunde, die noch gar nie eine Hundeschule besucht hätten: «Das ist das Problem», sagt die Hundetrainerin Sandra Weber, die in Urnäsch eine Hundeschule leitet. Dadurch hätten den Hunden die prägenden Sozialkontakte gefehlt und den Zweibeinern zum Teil die nötige Theorie zur Frage: «Wie lese ich meinen Hund?»

Ausserdem seien viele Hundehalter nach der Aufhebung des Obligatoriums der SKN-Kurse (Sachkundenachweis) der Ansicht, es müsse überhaupt keine Hundeschule besucht werden. In einigen Kantonen sei der Sachkundenachweis für Hundehalter aber nach wie vor ein Muss, so etwa im Kanton Zürich. Allerdings müsse der Kurs zwingend im Wohnkanton bei den anerkannten Personen absolviert werden. Sandra Weber sagt:

«Jetzt merkt man noch nicht so viel, aber innert einem bis zwei Jahres werden wir sehen, was aus den ‹Corona-Hunden› geworden ist.»

Informieren können sich Hundehalter beim kantonalen Veterinäramt.

«Er hört nicht»

Die häufigsten Klagen von Neu-Hundehaltern über ihre Hunde seien: «Er hört nicht.» Und: «Er rennt weg.» Das sei logisch, sagt Sandra Weber: «Der Hund rennt dorthin, wo es spannend ist.» Deshalb sei es wichtig, selber spannend zu sein oder zu werden. Sie hat in ihrer Hundeschule ein klares Schutzkonzept - Masken und Abstand halten sind sowieso vorgeschrieben.

Sandra Weber hat keine Tendenz zu mehr Neuanmeldungen festgestellt - eher hätten die Hundehalterinnen mehr Zeit für ihre Hunde. Etwa die Hälfte der neu erworbenen Hunde stammten aus dem Ausland, hat sie in ihrer Hundeschule beobachtet. In den vergangenen drei Jahren hat sie eine ausgesprochene Tendenz zu Französischen Bulldoggen, aber auch zu Welsh Corgies festgestellt - das schreibt sie dem Film «Royal Corgie» zu. «Bei mir in der Hundesschule sind aber eher Hüte- und Treibhunderassen anzutreffen. Auch Kleinhunde und Molosser nehmen regelmässig an Trainings teil.»