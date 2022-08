Walzenhausen: So hat sich das Dorf verändert

«Weisch no, früener...?» Vom weltbesten Schützen, der dicken Berta und einem grössenwahnsinnigen Pfarrer – ein 83-Jähriger erzählt, wie es früher in Walzenhausen war Peter Eggenberger ist in Walzenhausen aufgewachsen. Der 83-Jährige Journalist und Erfinder des Witzwegs gewährt im Video einen Blick in ein Dorfleben, wie man es heute nicht mehr kennt. Sheila Eggmann Jetzt kommentieren 04.08.2022, 10.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter Eggenberger ist Journalist, Autor und Erfinder des Witzwegs in Walzenhausen. Seine Bücher, meist Sammlungen von Kurzgeschichten in Dialekt, gibt es unter anderem im Bahnhofskiosk in Walzenhausen zu kaufen. Eggenberger ist aufgewachsen im Türmlihuus, einem Jugendstilhaus im Dorfkern. Dort hat einst der weltbeste Schütze gewohnt, wie er im Video beim Rundgang durch das Dorf erzählt: