Weihnachten Drillinge, Polizeieskorte und ein Regahelikopter: Zwei Ostschweizerinnen erzählen von ihren ungewöhnlichen Geburten Weihnächtliche Geburtsgeschichten: Maja Rohner und Manuela Lüchinger hatten unkonventionelle Niederkünfte, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Maja Rohner (links) hat fünf Kinder, darunter auch Drillinge. Manuela Lüchinger (rechts) hat ihren vier Wochen alten Sohn Wega in nur einer Viertelstunde zur Welt gebracht. Bilder: Ralph Ribi

Manuela Lüchinger. Bild: Ralph Ribi

Herabstürzender Adler. Die Bedeutung des Namens unseres vierten Kindes Wega, das ich vor knapp vier Wochen hier in unserem Zuhause zwischen St.Gallen und Stein gebar, beschreibt gleichzeitig auch seine Geburt. In nur 15 Minuten war er da. Es ging so schnell, dass meine Hausgeburtshebamme keine Chance hatte, rechtzeitig hier zu sein, und die Sturzgeburt deshalb am Handy betreute. Es war die überraschendste, schmerzloseste und schnellste meiner vier Geburten. Um 18.30 Uhr ging es los, um 18.45 Uhr war mein Sohn Wega auf der Welt.

An jenem Samstagabend, dem 27. November, sassen wir alle zusammen beim Znacht. Mein Mann hatte Spaghetti Carbonara gekocht. Es war eine Woche vor dem errechneten Geburtstermin. Tee, Snacks, Tücher und Musik: Alles war bereit für Wegas Ankunft. Während mein Mann mit den Kindern am Tisch sass, sprang ich noch kurz unter die Dusche. Da platzte überraschend die Fruchtblase.

Mein Mann wies sogleich die Kinder an, sich anzuziehen. Er wollte eigentlich seinen Vater in Andwil anrufen, der die Enkel während der Geburt zu sich holen sollte. Doch dazu kam es nicht mehr. «Aldooo», rief ich aus dem Badezimmer zu meinem Mann in die Stube hinunter. Wir sind seit 18 Jahren ein Paar – an meinem Tonfall hörte er den Ernst der Lage heraus und sprang herauf. Um 18.35 Uhr rief er mit dem Handy die Hebamme im Hemberg an. In der Hitze des Gefechts vergass er, den Lautsprecher einzuschalten – er musste die ganze Zeit hin- und her übersetzen. Das nachfolgende Gespräch hätte man aufzeichnen sollen:

Hebamme: Soll ich kommen? Aldo: Soll Bettina kommen? Manu: Nein, es tut noch nicht weh. A: Nein, noch nicht. H: Ok. M: Oh, das Köpfchen ist da. A: Das Köpfchen ist da! H: Ich komme. M: Das ganze Baby ist da. A: Das Baby ist da! H: Ich bin unterwegs!

Mit der dritten Wehe war Wega um 18.45 Uhr auf der Welt. Als er kurz schrie, war meine Erleichterung gross. Es geht im gut! Ich war so froh. Die Hebamme, inzwischen im Auto, erkundigte sich am Telefon laufend, wie es uns beiden ging, und leitete uns an, was nun zu tun war.

Die darauffolgenden Momente kommen mir im Nachhinein vor wie die Szenen aus einem skurrilen Film. Während der ganzen Zeit sassen meine inzwischen dick in Winterkleider eingepackten Jungs am Tisch, assen ihre Spaghetti auf und warteten vergeblich auf den noch gar nicht benachrichtigten Grossvater. Kurz danach watschelte ich, eingewickelt in ein Badetuch, vorsichtig die Holztreppe hinunter. Das Baby, das immer noch über die Nabelschnur mit mir verbunden war, hielt ich im Arm.

An meinen Beinen klebten noch Fruchtwasser und etwas Blut von der Geburt. Wie das ausgesehen haben muss! Und direkt hinter mir mein Mann, der im engen Treppenhaus gar nicht an mir vorbeikam. Die Buben schauten uns still und mit grossen Augen an. Von der Aufregung im Badezimmer hatten sie nichts mitbekommen. Plötzlich war das langersehnte Brüderchen da!

Als die Hebamme 20 Minuten später ankam, gratulierte sie uns lachend als Erstes herzlich, begrüsste den Kleinen und untersuchte ihn danach. Der Grosse durfte dann die Nabelschnur durchtrennen. Das war für uns als Familie ein besonders berührender Moment. Auch nach der Geburt hatte ich zu meiner eigenen Überraschung keine Schmerzen. Und Angst? Nein, auch Angst hatte ich während Wegas Sturzgeburt nie. Es ging alles so schnell. Zudem hatte mich meine Hebamme in einem Vorgespräch gefragt, wie es für mich wäre, wenn sie zu spät käme. Bei Geburten kann dies vorkommen. Ich hatte Zeit, mich mental auf verschiedene Situationen vorzubereiten, zudem habe ich ja auch schon die beiden Älteren daheim geboren. Ich wusste: «Ich kann das, wir schaffen das.»

Mein Mann und ich haben neben Wega zwei weitere Söhne im Alter von zwölf und fünf Jahren. Unsere Tochter, sie wäre heute drei Jahre alt, kam damals viel zu früh zur Welt und ist kurz nach der Geburt verstorben. Wegas Schwangerschaft war deshalb auch nicht immer einfach – ich hatte grosse Angst, erneut ein Kindlein gehen lassen zu müssen. Nach dieser schwierigen Zeit sind wir nun sehr dankbar, dass Wega bei uns sein darf.

Maja Rohner: «Ich konnte kaum glauben, was ich im Ultraschall sah»

Maja Rohner. Bild: Ralph Ribi

Nicht eines. Nicht zwei. Sondern drei. Als mir mein Frauenarzt vor 30 Jahren mitteilte, dass ich Drillinge erwartete, war das zunächst ein Schock. Drei Babys! Ich konnte kaum glauben, was ich im Ultraschall sah.

Ich hatte bereits zwei Söhne, 13 und anderthalb Jahre alt. Ein Teenager, ein Kleinkind und Drillinge. «Wie machen wir das bloss?», sagte ich zu meinem Mann. Die Schwangerschaft war geprägt von Unsicherheit. Ich hatte grosse Angst, die Babys zu verlieren. Immer wieder war ich im Spital, weil ich Blutungen hatte, und ich musste viel liegen.

An einem Novemberabend – ich konnte kaum mehr laufen – bildete sich ein Riss in einer Fruchtblase. Da war klar: Die Babys kommen bald. Kein Aufstehen mehr, wieder strikte Bettruhe. Ärzte gingen ein und aus, es begann eine nicht enden wollende Beratung. Es war geplant, dass ich im Kantonsspital St.Gallen gebäre, und die Drillinge nach dem Kaiserschnitt direkt auf die Intensivstation ins benachbarte Kinderspital verlegt werden, um dort beatmet zu werden. Dann der Schock: Im Kispi hatte es zu wenig Beatmungsplätze für die drei Frühchen mit ihren noch nicht ausgereiften Lungen. Ich musste fürchterlich weinen, die Tränen liefen mir nur so herunter.

Dann die nächste Hiobsbotschaft: Das nächste Spital, dass drei freie Beatmungsplätze für die Babys hatte, war die Universitätsfrauenklinik in Bern. Bern! «Was denn noch alles», dachte ich mir. Und weil diese damals keinen Helikopter-Landeplatz hatte, fuhr uns ein Polizist von der Stadtpolizei St.Gallen, der in jener Nacht zufälligerweise Dienst hatte, im Krankenwagen von St.Gallen nach Bern. Ich sollte meine Kinder in einer fremden Stadt, in einem fremden Spital zur Welt bringen? Selten in meinem Leben hatte ich solche Angst, doch zum Glück war mein Mann an meiner Seite.

In anderthalb Stunden raste der Polizist von St.Gallen nach Bern. Es wollte nicht aufhören zu regnen, und ich betete, dass wir bloss keinen Unfall bauen. Dort angekommen, konnte er das Spital nicht finden und verfuhr sich. Eine über Funk alarmierte Polizeieskorte brachte uns mit Blaulicht ans Ziel. Jeder Krimi war nichts dagegen.

Nun sollten die Drillinge also in Bern das Licht der Welt erblicken? Es war doch noch viel zu früh. Nach zwei Tagen in Bern teilte man mir mit, dass sich die Lage im Ostschweizer Kinderspital entspannt hatte. Ob ich wieder zurück nach St.Gallen wolle? Ich sagte sofort ja, denn ich wollte die Babys unbedingt in meinem vertrauten Umfeld gebären.

Die Zeit drängte, ich verlor immer mehr schubweise Fruchtwasser und bekam starke, wehenhemmende Mittel. Eine erneute Abenteuerfahrt mit dem Krankenwagen zurück war keine Option; jetzt zählte jede Minute. So brachte man mich zuerst mit dem Krankenwagen zur Rega-Basis in Belp. Von dort aus flog uns ein Helikopter zurück nach St.Gallen. Es war so eng, und ich, mit meinem Riesenbauch, passte fast nicht in den Helikopter. Zudem tobte ein garstiger Novembersturm. Es war alles andere als ein ruhiger Flug, mir war die ganze Zeit schlecht.

Zurück in St.Gallen ging es dann schnell. Am 6. November, zehn Wochen zu früh, sagte mein Arzt: «Wir können nicht mehr länger warten, wir müssen die Babys holen, und zwar jetzt.» Im Operationssaal waren etwa 40 Leute anwesend. Ich hatte mein Einverständnis gegeben, dass interessierte Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger zuschauen durften, da eine Drillingsgeburt sehr selten vorkommt.

Als die Babys da waren, hatte ich eine Sauerstoffmaske auf dem Gesicht und konnte wegen der Narkose die Augen noch nicht öffnen. «Es sind zwei Mädchen und ein Bub», flüsterte mir mein Mann ins Ohr. Die Kinder wurden sogleich auf die Intensivstation ins Kinderspital verlegt, ich blieb im Kantonsspital.

Die ungewöhnliche Geburt meiner Drillinge glich teilweise einer Horrorstory. Doch als ich nach vier Tagen meine Babys zum ersten Mal sah, konnte ich vor Freude nicht mehr aufhören zu weinen. Endlich, dachte ich, jetzt habe ich es geschafft.

Die Drillinge mussten etwas mehr als einen Monat im Spital bleiben. Am 20. Dezember, vier Tage vor Weihnachten, durften wir sie mit nach Hause nehmen. Das ist das allerschönste Weihnachtsgeschenk, das wir je erhalten haben.

