Wärmepumpen, Öl, Gas: So heizt die Ostschweiz

Weg von den Fossilen Wärmepumpen haben Hochkonjunktur: In Ostschweizer Neubauten spielen Heizöl und Gas kaum noch eine Rolle Spätestens seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs ist die zum Heizen nötige Energie ein Dauerthema. Die Nachfrage nach Alternativen zu Gas und Öl ist noch einmal sprunghaft angestiegen. Nur: Der Trend zeigt sich vor allem bei Neubauten, umgerüstet wird deutlich weniger. Ruben Schönenberger und Mark Walther Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

Ostschweizer Gebäude werden immer öfter mit Wärmepumpen warm gehalten. Bild: iStockphoto

Die erste Kältephase des Winters hat die Ostschweiz vor etwa einer Woche überstanden. Und trotzdem dürften einige Ostschweizerinnen und Ostschweizer weiter bibbern. Nicht vor Kälte, sondern wegen der nächsten Nebenkostenabrechnungen. Denn: Heizöl und Gas sind innert eines Jahres deutlich teurer geworden. Rund 40 beziehungsweise 70 Prozent beträgt die Teuerung gemäss Bundesamt für Statistik (BFS).

Entsprechend gross ist die Nachfrage nach Alternativen, vor allem nach Wärmepumpen. Firmen müssen Kundinnen und Kunden oft vertrösten.

Der Siegeszug der Wärmepumpe hat schon früher begonnen

Doch dieser Trend ist nicht neu. Zahlen des BFS zeigen, dass bei Neubauten in der Ostschweiz die Wärmepumpe längst auf dem Vormarsch ist. In den allermeisten Gemeinden wird der Grossteil der Neubauten mit diesem Heizsystem versehen. In neun Gemeinden kam in den letzten sechs Jahren gar kein anderes Heizsystem mehr zum Einsatz. Und nur gerade in 16 der 183 Ostschweizer Gemeinden lag der Anteil in zwischen 2016 und 2021 erstellten Bauten unter 50 Prozent.

Nicht alle Gemeinden sagen sich aber gleich von den fossilen Energieträgern los. In St.Margrethen wurde beispielsweise mehr als die Hälfte der 51 Neubauten mit einer Gasheizung versehen. Ganz ähnlich sieht es in Sirnach aus, wo exakt die Hälfte von 50 Neubauten so beheizt wird.

Beim Heizöl zeigt sich jedoch auch hier deutlich der Bedeutungsverlust: Ein hoher Anteil ist nur noch in Gemeinden zu sehen, in denen kaum gebaut wurde. So steht in Waldstatt zwar in jedem fünften Neubau eine Ölheizung, in absoluten Zahlen sind das aber nur vier Gebäude.

Heizöl nur noch in einer von hundert Neubauten

Der Siegeszug der Wärmepumpe zeigt sich auch deutlich, wenn man die Zahlen der ganzen Ostschweiz zusammennimmt: In 8399 Neubauten wurde 6312-mal auf dieses Heizsystem gesetzt. Das entspricht ziemlich genau 75 Prozent. Gas hingegen kommt noch in jedem zehnten Neubau zum Zug, Heizöl nicht einmal mehr in einem von hundert neu erstellten Gebäuden.

Nur: Für die Klimabilanz sind nicht allein die Neubauten entscheidend. Ihr Anteil an allen Gebäuden liegt bei etwas über vier Prozent. Und in den älteren Gebäuden wird oft noch mit fossilen Energieträgern geheizt. In 120 von 183 Ostschweizer Gemeinden ist Heizöl der verbreitetste Energielieferant.

Holzheizungen sind in der Ostschweiz verbreitet

Im schweizweiten Vergleich liegen die Ostschweizer Kantone dennoch deutlich unter dem Schnitt. Während rund 40 Prozent aller Schweizer Gebäude mit Heizöl beheizt werden, sind es hier nur rund 34 bis knapp 38 Prozent.

Das liegt unter anderem daran, dass der Anteil an Holzheizungen vergleichsweise hoch ist. In Appenzell Innerrhoden ist er mit über 31 Prozent so hoch wie in keinem anderen Kanton. In Appenzell Ausserrhoden wird das Umrüsten auf Holzheizungen gar gefördert, was unlängst von Meteorologe Jörg Kachelmann scharf kritisiert wurde.

Die Zahlen zum gesamten Gebäudebestand sind indes mit grosser Vorsicht zu geniessen. Ältere Bauten könnten in der Zwischenzeit umgerüstet worden sein, ohne dass dies zwingend Eingang in die Statistik gefunden hat.

Bei Umbauten ist man bequem

Ein Grund, warum Ölheizungen in der Schweiz immer noch vorherrschen, ist deren Beliebtheit bei Renovationen. Zahlen des Immobilienberaters Wüest Partner zeigen: Beim Hausumbau und beim Heizungsersatz wird immer noch oft auf fossile Energieträger gesetzt. Im zweiten Halbjahr 2021 kamen diese auf einen Marktanteil von 49,3 Prozent (Mehrfamilienhaus) respektive 28,9 Prozent (Einfamilienhaus).

2022 dürfte sich die Abkehr von Gas und Öl wegen der gestiegenen Preise allerdings verstärkt zeigen. «Ich gehe davon aus, dass sich der Trend beschleunigt», sagt Fabio Guerra, der bei Wüest Partner für Baumarktstudien mitverantwortlich ist.

Dass die Marktanteile von Heizöl und Gas bei Umbauten überhaupt so viel grösser sind, liegt gemäss Guerra daran, dass ein Beibehalten des Heizungssystems in der Regel billiger sei und auch einfacher umgesetzt werden könne. «In Gebieten, die an das Gasnetz angeschlossen sind, war eine Umstellung lange Zeit wenig interessant», sagt Guerra.

