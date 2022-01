WECHSEL Ex-Fussballerin, Gourmet, Netzwerkerin: Fabienne Klauser ist die neue Geschäftsführerin der Stiftung Lokremise Eine neue Frau für die Lokremise: Die 40-jährige Fabienne Klauser löst Anfang Februar Mirjam Hadorn als Geschäftsführerin der Stiftung ab. Und will das Kulturlokal zu einem Ort für jeden machen. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 21.01.2022, 19.00 Uhr

Mag auch die Ästhetik ihres neuen Arbeitsortes: Fabienne Klauser ist ab Februar Geschäftsführerin der Stiftung Lokremise. Bild: Michel Canonica

Mit ihrem schwarzen Rollkragenpulli, der schwarzen Strickjacke, der schwarzen Hose, den schwarzen Schuhen und den schwarzen Haaren passt Fabienne Klauser bestens in die architektonischen, hohen Räume der Lokremise. Bisher hat sie hier gelegentlich draussen auf der Rondelle an der Sonne gesessen, ab 1. Februar wird sie fast täglich ein- und ausgehen. Die 40-Jährige tritt die Nachfolge von Mirjam Hadorn an und übernimmt die Geschäftsführung der Stiftung Lokremise. Klauser sagt:

«Ein bezaubernder Ort, um zu arbeiten. Ich bin eine Ästhetin.»

Freudig, gespannt, aber auch mit grossem Respekt blickt sie der neuen Aufgabe entgegen. Sie werde mit vielen verschiedenen Menschen zu tun haben. Mit Menschen aus den Sparten Theater, Kunst, Kino und Gastronomie, vom Stiftungsrat bis zu freien Kulturschaffenden, sagt sie. Eine Vielfalt und Breite, die ihr zusagt. «Ich komme rasch mit Menschen ins Gespräch, verknüpfe sie gerne miteinander. Das wird mir helfen, in diesem Betrieb zu arbeiten.»

Fussballtrainerin und Chief Happiness Officer

«Menschen», immer wieder verwendet Klauser dieses Wort. Wie ein roter Faden zieht sich das Interesse an Menschen durch das Leben der in Degersheim aufgewachsenen Frau. Sie schiesst mit der Frauenfussballmannschaft des SC Brühl Tore, bringt als Fussballtrainerin die Kleinsten im Sport weiter. Als Grafikerin und Projektleiterin in Werbeagenturen muss sie sich in die Gesellschaft hineinversetzen, als Chief Happiness Officer bei «Frontify» in die Mitarbeitenden. Sie hat das St.Galler Start-up mitaufgebaut, das eine Brand-Management-Plattform anbietet. In der Cloud wird deponiert, was eine Firma für ihren Auftritt benötigt. Logos, Slogans, Bilder und so weiter. «Als ich anfing, waren wir fünf Mitarbeiter. Heute sind es rund 230. Der Sitz befindet sich hier, unterdessen hat <Frontify> auch ein Büro in New York.»

Klauser beginnt im Verkauf, irgendwann kümmert sie sich um das Wohl der Angestellten. «Fühlen sich die Mitarbeitenden gut, geht es dem Unternehmen ebenso.» Sie ist verantwortlich dafür, dass genug Snacks und Getränke zur Auswahl stehen, die Yogalehrerin über Mittag vorbeikommt, genug Rückzugsmöglichkeiten und Platz für Meetings vorhanden sind, der Pingpongtisch einsatzbereit ist, die Mitarbeitenden nach Berlin zum dreitägigen Firmenfest gelangen und auch wieder heim.

«Irgendwann war Zeit für ein neues Kapitel. Ich brauche Abwechslung. Deshalb habe ich mich bei der vielfältigen Lokremise beworben.»

Bild: Michel Canonica

Herumsitzen langweilt sie nicht

Geplant war das nicht. Klauser hatte sich eine längere Pause gönnen wollen. Auch um zu reisen, wie damals, vor fünf Jahren, als sie ohne Begleitung nach Japan flog. Sie sagt und lacht:

«Wenn man alleine reist, muss man nicht darüber diskutieren, wann Zeit für den Apéro ist.»

Diesmal wollte sie Europa besser kennen lernen. Wegen Corona ist sie dann doch nur durch die Schweiz gefahren. Kein Bedauern in ihrer Stimme, «voll okay». «Ich habe viele wundervolle Menschen getroffen in dieser Zeit.» Oft sei sie auch einfach daheim geblieben, um nichts zu tun. «Das langweilt mich nicht.» Da ist auch diese ruhigere, zurückgezogenere Seite.

Klauser verschränkt während des Gesprächs oft die Hände, ist offen, aber besonnen. Und sie wirkt kein bisschen aufgeregt, obwohl sie in ein paar Tagen die Leitung der Stiftung übernimmt, die den Kultur- und Gastronomiebetrieb im spartenübergreifenden Kulturzentrum koordiniert. Klauser selber mag Filme, auch Kunst, noch lieber isst sie gut. «Ich sammle schöne Rezeptbücher und bereite die Gerichte dann doch nicht zu, wie es dort steht. Ich bin eine Freestyleköchin, nur beim Backen nicht.»

Bei der Lokremise handelt es sich um ein historisches Gebäude, das grösste noch erhaltene Lokomotiv-Ringdepot der Schweiz, 1903 erbaut. Eine Volksabstimmung entschied 2009 über Umbau oder nicht. Für den «grossen» baulichen Unterhalt ist der Kanton St.Gallen als Besitzer des Gebäudes zuständig. Klausers neuer Arbeitsort katapultiert sie auch in die Öffentlichkeit. «Damit werde ich umgehen müssen. Und auch sonst werde ich an dieser Stelle viel lernen», sagt sie.

Lieber handeln statt meckern

Mitten in der längeren Pause mit den Schweiz-Reisen schicken ihr zwei Kolleginnen den Link zum Lokremise-Stelleninserat. Klauser bewirbt sich, wird ausgewählt. «Ich bin noch immer beflügelt», sagt sie. Sie wolle das kulturelle Programm weiter ausbauen, sie wolle die Lokremise zu einem noch lebendigeren Ort machen. Einem Ort für alle.

«Oft heisst es, die Lokremise sei für die High Society. Das sehe ich anders.»

Seit 2006 wohnt Klauser nicht mehr in Degersheim, sondern in St.Gallen. Sie kehrt der Stadt auch nicht den Rücken, als sie mehrere Jahre lang in Zürich arbeitet. «St.Gallen ist nicht zu gross, nicht zu klein. Man kann anonym unterwegs sein oder nicht.» Ihr gefallen die Altstadt, verschiedene Plätze in und ausserhalb der Stadt oder der Berneggwald. «Und wir haben mit den Drei Weieren sogar Wasser in der Stadt.» Es tönt wie eine Liebeserklärung. Ist es wohl auch. Nicht umsonst wirkt Klauser als Präsidentin der Initiative «Made in St.Gallen». Diese hat zum Ziel, Unternehmen aus dem Kanton zu vereinen, vom Seifenmacher bis zur Hightechfirma, und ihre geballte Kraft nach aussen zu zeigen.

Auch mit dem kulturellen städtischen Angebot ist Klauser zufrieden. Natürlich lasse es sich nicht mit jenem in Zürich vergleichen. «Es ist leicht, darüber zu meckern. Ich unternehme lieber etwas dagegen.» Der Job in der Lokremise ist wohl der Anfang.

