Am Freitag haben verschiedene Einsatzkräfte auf dem Bodensee die Rettung eines Schwimmers in Not trainiert. Durchgespielt wurde der Ernstfall mit dem Helikopter «Christoph Liechtenstein», der auch in der Schweiz im Notfall zum Einsatz kommt. Spektakuläre Aufnahmen aus dem Cockpit des Helikopters geben hautnah Einblick in die Übung.

09.07.2022, 13.30 Uhr