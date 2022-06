Gülle und Schaum auf der Sitter: Baden auf eigene Gefahr

Wasserqualität Gelb-braunes Wasser, Güllegestank und Schaum auf der Sitter: St.Galler Ex-Politiker ist alarmiert und fordert die Kantone zum Handeln auf Der ehemalige St.Galler Stadtparlamentspräsident Josef Ebneter stellt Verschmutzungen in der Sitter fest und vermutet die Landwirtschaft als Ursache. Die verantwortlichen Kantone bestätigen den Verdacht – und der Kantonschemiker rät Open-Air-Gästen vom Baden ab. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 30.06.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weisser Schaum auf der Sitter: für Josef Ebneter ein Beweis für Gülle im Fluss. Bild: Josef Ebneter/PD (04. Juni 2022)

«Ich beanstande die ungenügende Wasserqualität der Sitter!» Mit diesen Worten richtete sich Josef Ebneter, der ehemalige Präsident des St.Galler Stadtparlaments, kürzlich per E-Mail an diese Zeitung. Die weiteren Empfänger seiner Mitteilung: die Umweltämter beider Appenzell und des Kantons St.Gallen sowie die St.Galler Stadtkanzlei.

Josef Ebneter, ehemaliger Präsident des St.Galler Stadtparlaments. Bild: Hannes Thalmann (10. Oktober 2016)

Als Fischer und Spaziergänger beobachte er den Fluss zwischen der Ganggelibrugg und den Gebieten Kubel und Sittertal zwei- bis dreimal pro Woche, schreibt Ebneter. Während Trockenperioden sei das Wasser in den letzten Jahren zwar weniger klar wie oberhalb von Appenzell, aber immer noch ansprechend und zum Baden einladend. Anders sehe die Situation nach Niederschlägen aus.

«Ich stelle fest, dass die Farbe des Wassers wenige Stunden nach Regenbeginn bis einen, zwei Tage nach Regenende gelblich-braun ist und dass es oft nach Jauche riecht.»

Ausserdem schwimme «viel Schaum, von Jauche stammend», auf der Oberfläche. Er schreibt: «Ich gehe davon aus, dass diese markante und offensichtliche Gewässerverschmutzung durch die Landwirtschaft verursacht ist.»

Das St.Galler Bau- und Umweltdepartement antwortet auf Anfrage: «Abgeschwemmte Gülle dürfte zu der beobachteten Verschmutzung beigetragen haben.» Gewässer in «Gebieten mit hohem Tierbesatz und Steillagen» sähen nach Starkniederschlägen oft so aus. «Die Situation an der Sitter ist eine ähnliche wie an zahlreichen anderen Flüssen in der Schweiz mit vergleichbarer Nutzung.»

Sorge um badende Familien

Josef Ebneter sorgt sich nicht nur um die Sitter, sondern vor allem auch um die Familien und Kinder, die in ihr baden. Er fragt sich: «Soll ich sie auf die Gefahren und das Jaucheproblem aufmerksam machen oder sie der nicht statthaften und auch nicht ungefährlichen Situation überlassen?»

Badende lassen sich vom trüben Wasser nicht abhalten. Bild: Josef Ebneter/PD (04. Juni 2022)

In seinem Antwortschreiben an Ebneter gibt Valentin Lanz, Abteilungsleiter Wasser und Stoffe des Kantons Appenzell Ausserrhoden, vorsichtig Entwarnung. Anhand der Bilder, die Ebneter mitgeschickt hat, müsse zwar mit einer Beeinträchtigung der Badewasserqualität gerechnet werden, aber: «Unter Beachtung einiger Vorsichtsregeln ist das Baden in appenzellischen Gewässern grundsätzlich bedenkenlos möglich.»

Nach starken Niederschlägen allerdings werde direkt unterhalb von Kläranlagen davon abgeraten, denn: «Bei heftigem Regen ist es unvermeidbar, dass ein Teil des Abwassers aus den Kanalisationen nur grob vorgereinigt in die Bäche entlastet wird.» Eine Erkrankung sei vor allem dann möglich, wenn Flusswasser geschluckt werde.

Messresultate zeigen: Gesundheitliches Risiko für Kleinkinder

Etwas genauer gibt die Website des Kantons St.Gallen Auskunft – dort sind die Berichte zur Badewasserqualität in den St.Galler Gewässern aufgeschaltet. Darin stuft der Kanton das Badewasser anhand der Konzentration von Fäkalbakterien in die Kategorien A bis D ein, wobei er A und B als unbedenklich beurteilt.

Beim Baden in Wasser der Qualitätskategorien C und D allerdings ist gemäss den Berichten eine gesundheitliche Beeinträchtigung «nicht auszuschliessen» beziehungsweise «möglich». Der Kanton schreibt dazu: «Gewässer, die regelmässig mit C oder D beurteilt werden, sollten nicht als Badestellen genutzt werden. Besonders für Kleinkinder besteht ein gesundheitliches Risiko.»

Für den Zeitraum zwischen 2001 und 2019 liegen aus der Sitter 21 Messresultate vor, ermittelt entweder im Erlenholz in der Gemeinde Wittenbach oder beim Campingplatz Lee rund einen Kilometer weiter flussabwärts. Die Note A gab es für das Badewasser in den 19 Jahren nur einmal – mit zehn fiel knapp die Hälfte aller Messungen in die Kategorien C und D und damit in die beiden Risikokategorien.

Abwasser hat mehr Einfluss als Landwirtschaft

Eine Ursache für die schlechten Noten sind, wie bereits von Lanz erwähnt, die Kläranlagen. Er schreibt: «Eine gesetzliche Grundlage zur Durchsetzung von Hygienisierungsmassnahmen bei der Behandlung des gereinigten Abwassers besteht nicht.» Weil die Hygienisierung des Abwassers ausserdem mit hohem Energieaufwand verbunden wäre, würden die Kläranlagen auch zukünftig kein keimfreies Wasser in die Sitter einleiten.

Oberhalb des ehemaligen Stauwehrs Zweibruggen war das Sitterwasser am Pfingstsamstag nicht gerade einladend. Bild: Josef Ebneter/PD (04. Juni 2022)

Zumindest bei normalen Witterungsverhältnissen habe die Landwirtschaft einen untergeordneten Einfluss auf die Wasserqualität der Sitter, schreibt Lanz. Die Ausbringung von Gülle sei ans eidgenössische Gewässerschutzgesetz gebunden: «Bereits heute gilt, dass vor Starkniederschlägen nicht gedüngt werden darf, ebenso nicht bei wassergesättigtem Boden.» Ausserdem muss ein Mindestabstand von drei Metern zu Gewässern eingehalten werden. Lanz schreibt:

«Die allermeisten Betriebe halten sich an die geltende Regelung.»

Dennoch sei klar, dass es witterungsbedingt und lokal zu einer Belastung durch die Landwirtschaft mit Gülleabschwemmungen kommen könne und «dass hier immer noch Verbesserungspotenzial besteht». Lanz schreibt: «Aus Sicht des Gewässerschutzes wäre es sinnvoll, die Bewirtschaftung noch stärker an die topografische Lage anzupassen und dies gesetzlich zu verankern.»

Weil die Landwirtschaftspolitik im Wesentlichen Sache des Bundes sei, hätten die Kantone allerdings nicht viele Möglichkeiten, die aktuelle Situation zu beeinflussen.

Baden auf eigene Gefahr

«Ich ersuche Sie, in der Sache ernsthaft tätig zu werden», beendet Josef Ebneter sein E-Mail zur verschmutzten Sitter. Die Kantone fühlen sich offenbar nicht zu Massnahmen veranlasst – die Kläranlagen hat man schon optimiert, gegen die Gülleabschwemmungen aus der Landwirtschaft wäre offenbar auf Bundesebene anzusetzen.

Und in einem Bericht der überkantonalen Sitterkommission vom März 2020 heisst es sogar: «Das Wasser der Sitter ist im Kanton St.Gallen bei hohen Wassertemperaturen grundsätzlich mit Keimen belastet, daher wird auf Messungen der Badegewässerqualität inzwischen verzichtet.» Müssten die Sitteranrainer wenigstens die Badenden besser informieren, wenn sie schon schlechte Noten bei der Badewasserqualität in Kauf nehmen?

Der Kanton St.Gallen teilt mit: «Bei länger anhaltenden Beeinträchtigungen der Badewasserqualität an stärker frequentierten Badeplätzen werden durch die politische Gemeinde in Zusammenarbeit mit den zuständigen kantonalen Stellen entsprechende Hinweistafeln aufgestellt.» Die Voraussetzungen für das Baden müssten nur dort gewährleistet sein, wo es ausdrücklich gestattet sei oder wo normalerweise viele Leute badeten und die Behörden nicht davon abrieten.

Der Kantonschemiker rät vom Tauchen ab

Zu einem solchen Ort wird in diesen Tagen das Sittertobel – für die Open-Air-Gäste ist der Fluss willkommene Abkühlung und sogar Waschplatz. Kantonschemiker Pius Kölbener sagt auf Anfrage:

Pius Kölbener, St.Galler Kantonschemiker. Bild: Tobias Garcia

«Ich würde höchstens meine Füsse abkühlen.»

Weil sich die Situation in der Sitter von Tag zu Tag ändern könne, appelliert Kölbener an die Eigenverantwortung, warnt aber: «Die Sitter führt oft wenig Wasser. In Kombination mit dem Wasser aus Kläranlagen kann das zu einer problematisch hohen Bakteriendichte führen.»

Das Sitterwasser wird am Open Air St.Gallen sogar zum Haarewaschen gebraucht. Bild: Luca Linder (27. Juni 2014)

Für alle, die es trotzdem nicht lassen können, hat Kölbener einen Rat: «Nicht tauchen, kein Wasser schlucken und nach dem Bad gründlich duschen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen