Die Ostschweiz rüstet sich für einen Dürresommer

Wassermangel Die düsteren Vorboten der Dürre: Nach einem Winter mit zu wenig Schnee rüstet sich die Ostschweiz für den nächsten Dürresommer Diesen Winter hat es so wenig wie selten geschneit. So früh wie noch nie formieren sich die kantonalen Fachstäbe Trockenheit. Es gilt, die sich abzeichnende Dürre so gut wie möglich zu bewältigen. Jochen Tempelmann 04.03.2023, 05.00 Uhr

Das ausgetrocknete Flussbett der Thur im vergangenen Dürresommer. Bild: Ennio Leanza/Keystone (Pfyn, 20. 7. 2022)

Anfang März liegen gerade einmal zweieinhalb Meter Schnee auf dem Säntis. Was nach viel klingt, ist für den Gipfel tatsächlich wenig: Normal wären zu dieser Jahreszeit knapp vier Meter. Es ist nur ein Aspekt von vielen in einem Gesamtbild, das als besorgniserregend bezeichnet werden kann: Diesen Winter ist ausserordentlich wenig Schnee gefallen. Schon Anfang März rüstet sich die Ostschweiz für einen Dürresommer.

Die Trockenheit

Seit November waren die Niederschlagsmengen in der Ostschweiz Monat für Monat unterdurchschnittlich. Infolgedessen liegt nun in den Bergen wenig Schnee. In den Gebirgstälern herrschte derweil immer wieder Tauwetter. Chur oder Davos erreichen nicht einmal 30 Prozent der üblichen Schneehöhen. In höheren Lagen ist zwar weniger geschmolzen, doch auch dort liegen flächendeckend weniger als 60 Prozent der normalen Schneemengen. «Im Einzugsgebiet des Alpenrheins sind die Schneewasserressourcen geringer als in jedem Jahr seit Beginn der Analyse im Jahr 1998», sagt Schneehydrologe Tobias Jansen vom WLS-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF.

Derzeit macht sich die Trockenheit noch wenig bemerkbar. Doch wenn im Frühling die Schneeschmelze einsetzt, werden die Flüsse und Seen deutlich weniger anschwellen als in anderen Jahren. Ein Grossteil des schmelzenden Schnees aus der Südostschweiz landet im Rhein, daher bekommt der Kanton St.Gallen die ausbleibende Schneeschmelze unmittelbar zu spüren. Dass im Alpstein ebenso wenig Schnee liegt wie in den Bündner Alpen, hat zur Folge, dass auch die Thur mit weniger Schmelzwasser versorgt wird.

Noch lässt sich schwer abschätzen, ob die Dürre im Frühling wirklich eintritt: Ein trockener Winter bedeutet nicht, dass auch im Frühling kein Niederschlag fällt. Wie viel es in den kommenden Monaten regnet, lässt sich meteorologisch noch nicht vorhersagen. «Wir können nur die momentane Ausgangslage anschauen und daraus abschätzen, wohin die Entwicklung geht», sagt Marcel Schirmer, Leiter der Hydrometrie beim Amt für Wasser und Energie des Kantons St. Gallen. Die Ausgangslage ist denkbar schlecht – und die Erinnerungen an die letzte Dürre noch frisch.

Die Konsequenzen

Der vorherige Winter war zwar reich an Niederschlag, dafür blieb der März praktisch trocken. Auch in Mai und Juni blieben die Niederschläge deutlich unterhalb der Norm. Danach blieb die Dürre monatelang ein Dauerthema. Gerät der Wasserhaushalt aus dem Gleichgewicht, hat das an verschiedensten Stellen Konsequenzen. Tiefere Wasserstände in den Flüssen sorgen dafür, dass auch der Grundwasserpegel in der Umgebung sinkt. So überträgt sich das Problem aus den Flussläufen in die Ebenen und zieht die Landwirtschaft wie auch die Natur in Mitleidenschaft.

Eine Bewässerungsanlage auf einem trockenen Feld im trockenen März 2022. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (Bad Ragaz, 25. 3. 2022)

Im März 2022 freuten sich die Landwirte zum Teil noch – die trockenen Böden liessen sich schonender bearbeiten als durchnässte. Auch für die Getreideernte muss es trocken sein, auf einzelne Trockenperioden ist die Landwirtschaft also sogar angewiesen. Auch die Trinkwasserversorgung war nicht gefährdet: «Sie ist gut aufgestellt», sagt Hydrologe Schirmer. «Mit dem Bodensee haben wir den grössten Trinkwasserspeicher in Europa.» Bei Engpässen konnten sich die Gemeinden aushelfen.

Schönreden lässt sich die Dürre aber nicht. Die Liste der Konsequenzen ist lang: Die anhaltend trockenen Böden führen zu hoher Waldbrandgefahr und tieferen Ernteerträgen. Die Temperatur des wenigen verbleibenden Wassers in den Flüssen steigt ungewöhnlich stark, was die Ökosysteme beeinträchtigt. Zwar ist immer genügend Trinkwasser im Bodensee, aber nicht genügend Wasser für die Schifffahrt. Die Trockenheit macht sich vor allem an einzelnen «Hotspots» bemerkbar.

Die Krisenbewältigung

«Sollten die Pegelstände der Gewässer und der Grundwasserspiegel wegen fehlender Niederschläge nicht steigen, müssen allenfalls schon früh im Jahr Massnahmen ergriffen werden», hielt der Kanton St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung fest. Hierfür haben die Ostschweizer Kantone in den vergangenen Jahren Fachstäbe zur Koordination einberufen: Interdisziplinäre Teams aus Fachleuten aus Landwirtschaft, Umweltwissenschaften, Energie und Gebäudeversicherung, deren Aufgabe es ist, die Auswirkungen der Trockenheit so weit wie möglich einzudämmen.

In den Kantonen Thurgau und in St. Gallen haben die Fachstäbe so früh im Jahr ihre Arbeit aufgenommen, wie noch nie. «Die aktive Information und Sensibilisierung ist die erste Massnahme, die wir im ergreifen, noch bevor die Trockenheit eintritt», sagt Marcel Schirmer, der im St. Galler Fachstab Trockenheit sitzt.

Umgang mit neuer, trockener Realität finden

Neben der Sensibilisierung für einen sparsamen Umgang mit der knappen Ressource ist die laufende Kontrolle von Wasserständen und Bodenfeuchte die wichtigste Aufgabe der Fachstäbe. «Mitarbeitende der Hydrometrie und die Fischereiaufseher führen während dieser Zeit zusätzliche Messungen und Kontrollen im Feld durch, um den Überblick über die ‹Hotspots› zu behalten», erklärt Schirmer.

Doch die Macht der Fachstäbe ist beschränkt. Sie können beraten, informieren und in Einzelfällen die Konsequenzen abfedern. Mehr Wasser gibt es deswegen aber nicht. Der Trend der vergangenen Jahre zeigt, dass Dürre auch in der wasserreichen Schweiz immer mehr zum Thema wird – und dass wir uns darauf einstellen müssen, einen Umgang mit der neuen, trockenen Realität zu finden.