Covid-Zertifikat: St.Galler Skigebiete zweifeln an Notwendigkeit

Covid-Zertifikat In St.Galler Skigebieten ist man sich einig: Eine Ausweitung der Zertifikatspflicht auf den Wintersport ist überflüssig In Österreich ist die 3-G-Regel für die kommende Wintersaison beschlossene Sache, in der Schweiz steht der Entscheid noch aus. Politiker sympathisieren mit der Idee, die Zertifikatspflicht auszuweiten. Doch in einigen Skigebieten zweifelt man an der Notwendigkeit. Gabriela Schmid 27.09.2021, 05.00 Uhr

Eine Zertifikatspflicht in den Schweizer Skigebieten könnte womöglich Realität werden. Bild: PD

Die hitzige Debatte um die Ausweitung der Zertifikatspflicht ist noch längst nicht erloschen. Am vergangenen Montag beschloss die österreichische Regierung, dass auf Skipisten, in Seilbahnen und für den Zugang zu Après-Ski-Lokalen während der bevorstehenden Wintersaison die 3-G-Regel gelten soll. Ähnliche Massnahmen erwägt man hierzulande: Derzeit werde eine Zertifikatspflicht für Skigebiete diskutiert, gab Hans Wicki, Präsident von Seilbahnen Schweiz, vor gut zwei Wochen gegenüber den Innerschweizer Sendern Radio Sunshine und Radio Central bekannt.

In einem Interview mit der «Sonntags-Zeitung» sprach sich der oberste Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger kürzlich für den Einsatz der Covid-Zertifikate in Wintersportgebieten aus: «Skifahren und Winterferien sind freiwillig und zum Vergnügen. Da ist eine Zertifikatspflicht zu rechtfertigen.» Steht eine weitere Ausweitung der Zertifikatspflicht bevor? Mit dieser Frage wird sich die St.Galler Regierung in den kommenden Wochen befassen, bestätigt Gesundheitsdirektor Bruno Damann auf Anfrage. Gewünscht sei eine nationale Regelung.

Bisherige Schutzmassnahmen «ausreichend»

Im Hinblick auf das breite Gastronomie- und Unterhaltungsangebot in den Wintersportgebieten wäre eine allgemeingültige Zertifikatspflicht laut Volkswirtschaftsdirektor Beat Tinner sinnvoll. So würden sich nach dem Eintritt weitergehende Kontrollen erübrigen. Doch dies scheint leichter gesagt als getan. In den Einrichtungen, in denen die Regelung bereits gilt, ist eine Zertifikatskontrolle an den Eingängen einfacher umzusetzen, sagt Klaus Nussbaumer, Geschäftsführer der Pizolbahnen AG. Ein Skigebiet könne man jedoch auf verschiedene Weisen betreten – sei es über die Bergbahnen, vom Hotel, der Ferienwohnung oder der privaten Unterkunft aus. In manchen Gebieten sogar zu Fuss über die Winterwanderwege.

Zudem habe man im vergangenen Winter gute Erfahrungen mit den bisherigen Hygienemassnahmen gemacht:

«Es hat sich gezeigt, dass Bergbahnen und Wintersportbetriebe keine Treiber der Pandemie sind. Da man sich im Freien bewegt, ist eine Zertifikatspflicht nicht notwendig.»

Maskenpflicht, Kapazitätsbeschränkungen, Abstand: Im Skigebiet Pizol hat sich diese Strategie in der letzten Wintersaison bewährt. Bild: Michel Canonica

Auch im Skigebiet Flumserberg ist das Covid-Zertifikat zurzeit kein Thema. «Die Bergbahnen haben im vergangenen Jahr bewiesen, dass ein sicherer Skibetrieb unter Coronabedingungen möglich ist», so Katja Wildhaber, Geschäftsleitungsmitglied der Bergbahnen Flumserberg AG. Die grosse Herausforderung habe darin bestanden, den Gästen und Mitarbeitenden die stetig wechselnden Vorschriften zu kommunizieren und die erarbeiteten Schutzkonzepte umzusetzen. Man freue sich jedoch auf die kommende Saison und rüste sich dementsprechend: «Wir haben bei uns im Betrieb eine Arbeitsgruppe definiert, welche sich um die geforderten Schutzmassnahmen kümmert.»

Geringe Ansteckungsgefahr im Freien

Durch die Saisonverlängerung konnte man die Winterverhältnisse am Chäserrugg lange geniessen. Bild: Ralph Ribi

Angesichts der laufenden Gespräche zwischen dem Branchenverband und dem Bund sind die Vorbereitungen im Chäserrugg-Gebiet bereits im Gange. Um für den Entscheid gewappnet zu sein, spiele man diverse Szenarien durch, sagt Alex Singenberger, Mediensprecher der Toggenburg Bergbahnen AG. Oberste Priorität sei das Ermöglichen eines sicheren Erlebnisses in der Natur der Churfirsten. Dabei halte man sich stets an die Vorgaben von Bund und Kanton. Das Schutzkonzept habe im vergangenen Winter allerdings funktioniert.

Im vergangenen Jahr kontrollierten im Skigebiet Wildhaus sogenannte «Corona-Engel» die Einhaltung der Schutzmassnahmen.



Bild: Benjamin Manser

Im nahe gelegenen Wildhaus vertritt man bezüglich der Zertifikatspflicht in Wintersportgebieten einen klaren Standpunkt. Beim Skifahren und Snowboarden bewege man sich hier dank offener Sesselbahnen und Skilifte stets an der frischen Luft, so Urs Gantenbein, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Bergbahnen Wildhaus AG. Unterdessen habe man nachgewiesen, dass die Ansteckungsgefahr in freier Natur selbst bei den neuen Covid-19-Varianten äusserst gering ist. Eine freiwillige Ausweitung der Zertifikationspflicht stehe daher ausser Frage:

«Wir sind der Meinung, dass die Sportausübung im Freien ganz grundsätzlich nicht nur den Geimpften vorbehalten sein soll.»

Sollte sich der Bundesrat für eine 3-G-Pflicht entscheiden, werde man diese – wie alle anderen Vorgaben zuvor auch – konsequent umsetzen.