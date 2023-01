Warmer Winter Was Ostschweizer Skigebiete tun können, um trotz des Schneemangels profitabel zu bleiben In den Sozialen Netzwerken kursieren gerade Bilder von grünen Skigebieten – im Januar. Klima-Experten gehen davon aus, dass sich diese Bilder häufen werden. Doch es gibt auch Lösungsansätze. HSG-Professor Thomas Bieger erklärt, welche besonders erfolgsversprechend sind. Renato Schatz Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Grünumrandete Skipiste in Wildhaus, Kanton St.Gallen. Auch in anderen mittelgelegenen Skigebieten in der Schweiz sieht es so aus. Bild: Gian Ehrenzeller/AP

Man sieht die Bilder gerade überall: grüne, fast frühlingshaft anmutende Landschaften, durchzogen von feinen weissen Linien. So sehen derzeit viele Schweizer Skigebiete aus. Im bernischen Gstaad brachten sie den Schnee gar mit dem Helikopter, weil keiner lag und keiner fiel. Und das im Winter. Anfang Januar. Ist das normal?

Die Schneefallgrenze klettert nach oben

Stefan Brönnimann, Klimatologe an der Universität Bern. Bild: Keystone

Stefan Brönnimann leitet die Klimatologie an der Universität Bern. Er sagt: «Diese Wärmeperiode ist ganz klar Ausdruck der Erderwärmung.» Und offenbar erst der Anfang: «Die durchschnittliche Nullgradgrenze in der Schweiz wird bis zum Ende dieses Jahrhunderts mehrere Hundert Meter steigen, dem können wir uns nicht entziehen.» Die Nullgrad- oder Schneefallgrenze ist dort, wo der Niederschlag nicht mehr als Regen fällt, sondern als Schnee.

«Was wir noch in der Hand haben: Ob die Grenze um 250 oder 600 Meter steigt.»

Aktuell liegt sie bei etwa 1000 Metern. Dort, wo sehr viele Schweizer Skigebiete liegen. Zum Beispiel Wildhaus.

Von den insgesamt sechs Pisten in Wildhaus sind derzeit drei offen. Wer auf diesen drei Pisten unterwegs ist, fährt ausschliesslich auf Schnee, der nicht von oben kam, sondern aus der Maschine; aus der Schneekanone. Für natürlichen Schnee ist es zu warm. Viel zu warm.

So sah es im Obertoggenburg um den Jahreswechsel herum aus:

Vor allem Kinder und ihre Eltern zog es auf die schmalen Pisten. Bild: Deborah Rutz Zwei weisse Schneebänder ziehen sich zum Wildhauser Oberdorf. Bild: Deborah Rutz Auf den nächsten Einsatz muss gewartet werden. Bild: Simon Dudle Wenig los bei der Gamsalpbahn in Wildhaus am Neujahrstag. Bild: Simon Dudle Gekonnt quert dieser Mountainbiker die Skipiste beim Oberdorf Wildhaus. Bild: Deborah Rutz Immerhin gibt es für die Pistenbearbeitung etwas weniger zu tun. Bild: Simon Dudle Herrliches Panorama im Obertoggenburg. Bild: Andrea Häusler Der milde und sonnige Neujahrstag lud zum Erholen am Schwendisee ein. Bild: Andrea Häusler Die Seilbahn vom Espel zum Stöfeli und weiter auf den Chäserrugg läuft aktuell nicht. Bild: Andrea Häusler Simon Dudle, Redaktionsleiter des Toggenburger Tagblatts, wartet vergebens auf bessere Winter-Zeiten. Bild: Deborah Rutz Selbst die Bobs und Schlitten konnten kaum gebraucht werden. Bild: Simon Dudle Am Nachmittag des Neujahrstages herrschte auf der Terrasse des Restaurants Iltios reger Betrieb. Bild: Deborah Rutz Trotz Schneemangel ist die Luftseilbahn zum Chäserrugg in Betrieb. Bild: Deborah Rutz Für das Beschneien ist es aktuell zu warm. Bild: Andrea Häusler Dieses Bild ist tatsächlich am 1. Januar 2023 aufgenommen worden. Bild: Andrea Häusler Wandern statt Skifahren beim Iltios. Bild: Andrea Häusler Immerhin kann man sich hier unweit der Alp Sellamatt nicht verfahren. Bild: Simon Dudle Die Verbindungspiste vom Ruestel-Hang zur Alp Sellamatt ist dieser Tage ungewohnt schmal. Bild: Deborah Rutz Die Sonne verschwindet hinter zum Zuestoll. Bild: Deborah Rutz Die Talabfahrten sind im Obertoggenburg alle gesperrt. Auch jene von der Alp Sellamatt nach Alt St.Johann ist bei weitem nicht fahrbar. Bild: Simon Dudle Das Kinderland in Alt St.Johann kann gerade noch so in Betrieb gehalten werden. Bild: Simon Dudle Der Übungshang präsentierte sich am Neujahrstag eisig. Bild: Simon Dudle Wenig los am Ponylift in Alt St.Johann. Bild: Simon Dudle

«Irgendwann wird es zu warm»

Doch Wildhaus kommt zugute, dass die Pisten am Nordhang liegen. Und damit häufig im Schatten, in der Kälte. Für Brönnimann ist die Nord-Süd-Frage längerfristig eine Schneeflocke auf den heissen Erdball: «Irgendwann wird es zu warm. Auch an einem Nordhang in Wildhaus.»

Geht es den Betreibern der Schweizer Skigebiete irgendwann wie Paul aus Arno Camenischs Roman «Der letzte Schnee»? Dort sitzen zwei Männer vor ihrem Skilift und warten vergebens auf Kundschaft. Zu Beginn heisst es:

«Cofferteckel, wenn denn etwas Schnee fallen würde, wäre das nicht verkehrt, sagt der Paul und schaut in den Himmel, aber Petrus, der Esel, hält uns hin, und sein Boss hat anderes zu tun.»

Die Männer vertreiben sich die Zeit mit Plaudern. Und jene Skigebiete, die jetzt keinen Schnee haben, wie geht es mit denen weiter? Dass das Thema heikel ist, zeigt die Bergbahnen Wildhaus AG. Zunächst willigte sie einem Interview ein, zog die Zitate einen Tag später aber wieder zurück.

Architektur, Biken, Wandern

Thomas Bieger. Archivbild: Urs Bucher

Also geht die Frage an einen Experten, an Thomas Bieger. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität St.Gallen (HSG). Schwerpunkt: Tourismuswirtschaft. Bieger sagt: «Es gibt drei Strategien für Skigebiete. Die erste ist, voll auf den Winter zu setzen. Hierfür sind grosse Investitionen notwendig, moderne Beschneiungsanlagen.» Vor längerer Zeit galt: Ein Pistenkilometer kostet eine Million Franken. Wer herumfragt, stellt fest, dass die Kosten inzwischen nochmals gestiegen sind. Und je höher die Schneefallgrenze klettert, desto teurer wird es.

Die zweite Option sei, «skiunabhängiger» zu werden, sagt Bieger. Hierbei würden Südhänge profitieren, «weil sie sogar im Dezember zu Spaziergängen einladen, zu Sonnenstunden auf den Terrassen». Als Beispiel nennt der HSG-Professor die Brunni-Bahnen im obwaldischen Engelberg, wo viele Aktivitäten abseits der Skipiste angeboten würden. Zudem werde das Biken immer beliebter.

Dazu passt, dass etwa Urnäsch im Kanton Appenzell Ausserrhoden den lokalen Skilift auch schon für Bikes zur Verfügung gestellt hat. Mit seinem Bike Kingdom Park längst etabliert hat sich die Lenzerheide in Graubünden. Als Vorbild dienen kann überdies auch Chäserrugg im Toggenburg, das quasi Nachbar ist von Wildhaus. Auf dem Gipfel thront ein Holzbau des berühmtem Basler Architekturbüros Herzog & de Meuron, der im Sommer viele Wanderer anzieht:

Bild: Keystone

Das Projekt ist Teil einer Ganzjahresstrategie. Die Toggenburg Bergbahnen AG sagt auf Anfrage:

«Auch wenn der Sommeranteil steigt, macht der Winter immer noch mehr als die Hälfte aus.»

Erschwerend kommt hinzu: Wintergäste geben mit ihrem Skipass wesentlich mehr Geld aus als Sommergäste.

Doch beim Skifahren bleiben? «Downsizen», wie Bieger sagt, lautet Strategie Nummer drei. «Die Kosten herunterfahren, einige Skilifte schliessen, Freiwillige und Sponsoren organisieren, und wenn der Schnee kommt: bereit sein.»

«Skifahren in 50 Jahren kein Volkssport mehr»

In der laufenden Skisaison bringen diese Strategien noch nicht viel. Schnee würde in der Gegenwart eher Abhilfe schaffen. Aber ein wenig Zeit ist ja noch, bis Mai kann man hierzulande Ski fahren.

Und seit dem vergangenen Spätsommer sind die Skigebiete in den Schlagzeilen. Erst wegen dem Energiemangel, weil die Bahnen zu viel Strom verschlängen. Dann wegen dem Schneemangel. Bisweilen scheint es, als beschäftige die Aussicht, dereinst nicht mehr Ski fahren zu können, die Leute mehr als eine Energiekrise. Zu diesem Schluss kommt zumindest, wer sich in den Sozialen Netzwerken umhört.

Tourismusexperte Bieger sagt: «Das Skifahren liegt im Selbstverständnis der Schweiz und noch vielmehr im Selbstverständnis einiger Orte. Die Dorflifte, die Skigebiete sind Teil ihrer Identität. Das geht über das Wirtschaftliche hinaus.» Die Begeisterung geht weit. Bloss: bis wann dauert sie an?

Der Klimatologie-Professor Brönnimann sagt: «Ich weiss nicht, ob Skifahren in 50 Jahren noch Volkssport sein wird. Man wird in ganz hohen Lagen noch immer Skifahren können, aber es wird nicht mehr so viele Leute interessieren.» Folglich müsse man sich in Zukunft fragen, ob grosse Investitionen noch Sinn machten.

