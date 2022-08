Innerrhoder Tourismusvertreter zu Unfällen im Alpstein

Wanderwege «Wir informieren viel, aber unsere Reichweite ist beschränkt»: Innerrhoder Tourismusvertreter äussern sich zu den Unfällen im Alpstein In diesem Sommer sind im Alpstein bisher fünf Menschen tödlich verunglückt. Beim Appenzeller Tourismusverband und bei den Kronberg-Seilbahnen bedauert man die Häufung der Unfälle. Dass die Region deshalb einen Imageschaden erleidet, sei jedoch unwahrscheinlich. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 03.08.2022, 17.58 Uhr

Rot-weisse Symbole markieren Bergwanderwege. Auf ihnen kann Absturzgefahr bestehen. Bild: Raphael Rohner

So schön der Alpstein ist, so gefährlich kann er sein. Das zeigen die Wanderunfälle der vergangenen Wochen. Seit Anfang Jahr sind bereits sechs Menschen beim Wandern in der Region tödlich verunglückt. Sind die Wanderwege zu wenig gesichert oder die Personen zu wenig informiert? An der Sicherheit der Wanderwege liege es nicht, sagt Guido Buob. Er ist Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus.