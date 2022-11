Wandertipp Zwischen Gleis und Gewässer von Schmerikon nach Rapperswil Mit nur 92 Höhenmetern scheint diese Wanderung nicht besonders anspruchsvoll. Doch sie führt weit – und an vielen Highlights vorbei: einem Kürbishof, malerischen Kapellen und Terrassen mit Blick über den Obersee. Renato Schatz 03.11.2022, 05.00 Uhr

Direkt beim Bahnhof in Schmerikon: ein Schwan. Bilder: Renato Schatz und Melissa Schumacher Auf der Terrasse des Restaurants Bad am See. «Wo man Fische isst», heisst es auf einer Tafel vor dem «Bad am See». Die Karte löst das Versprechen ein. Die Aussicht von der Terrasse des Restaurants ist herrlich. Es fällt einem schwer, die Wanderung fortzusetzen. Die Schiffstation Schmerikon. Gegenüber, am Badestrand am Obersee, scheint jemand ein Feuer zu machen. Mehrere Segelschiffe sind auf dem Obersee unterwegs. Rost nagt sich ins Metall der alten Schiffe vor dem Jachthafen. «Sind diese Pilze essbar?», fragt man sich murmelnd. Ein älterer Herr, der gerade vorbeikommt, hört mit. Und sagt: «Die kann man essen. Aber sie sind schwierig zum Kochen.» Ein Jachthafen zwischen Schmerikon und Bollingen. Die Aufschrift «Beach» verbleicht allmählich. Es ist Herbst geworden. Eine alte Telefonkabine der SBB? Ein paar Spaziergänger rasten. Bei der Wirtschaft zum Hof geht es querfeldein zur St.-Meinrads-Kapelle. Wikipedia behauptet: «Erwähnt wird das Kirchengebäude erstmals im Jahr 1229 als Filialkirche des Klosters Rüti.» Verlaufen? Unmöglich. Der Weg verläuft stets zwischen See und Bahnlinie. Eine Feuerstelle kurz vor Bollingen. Die Aussicht von der St.-Pankraz-Kirche in Bollingen. Auf der anderen Seeseite liegt der Kanton Schwyz. Weinreben in Bollingen. Zwei Frauen picknicken auf einer Aussichtsplattform. Nach wie vor gilt: Falsches Abbiegen ist quasi unmöglich. Der Weg verläuft weiterhin zwischen Bahngleis und See. Doch Rapperswil kommt immer näher. Vor Jona dreht das Seeufer dann stark nach links. Dem herbstlichen Weg folgen, bis der Hafen in Jona auftaucht. Nach dem Hafen folgt die Jucker Farm in Jona, die eine Kürbisausstellung bereithält und allerhand Kürbisprodukte. Kürbisbier zum Beispiel. Kürbisse, wohin das Auge reicht. Es ist Mitte Oktober, und doch sommerlich warm. Das spüren auch die Kühe auf einem Bauernhof. Die Kirche St.Martin. Der Bahnhof in Rapperswil ist nur noch 15 Minuten entfernt. Am Horizont nun sichtbar: Das bekannte Schloss in Rapperswil. Eine Feuerstelle kurz vor dem Kinderzoo. Sommer trifft Herbst. Das Ziel: Die Seepromenade in Rapperswil. Sie entschädigt für die inzwischen schmerzenden Beine.

Infos zur Wanderung Start: Bahnhof Schmerikon

Ziel: Seepromenade Rapperswil

Strecke: 13,16 km

Wanderzeit: 4 h

Aufstieg: 92 m

Abstieg: 92 m

Ausrüstung: bequeme Turnschuhe reichen aus, Wanderung für Kinderwagen geeignet.

Gaststätten: Restaurant Bad am See, Wirtschaft zum Hof, Restaurant Schifffahrt, Strandbeiz Stampf, Jucker Farm Bächlihof.

Öffentlicher Verkehr: mit dem Zug zum Bahnhof Schmerikon.

Parkplätze: mehrere Dutzend beim Bahnhof Schmerikon.

Kartenmaterial: Landkarte: 1:25’000, Blatt: 1113 Ricken, 1112 Moenchaltorf-Hinwil-Wädenswil-Rapperswil.

1 Bahnhof Schmerikon

Zumeist ist es ein Ärgernis, auf den Zug warten zu müssen. Die Bahnhöfe ähneln sich, man kennt sie und blickt stattdessen ins Handy. Doch wetten, am Bahnhof in Schmerikon stecken die meisten Handys in der Jacken- oder Handtasche, blicken die Leute über den Obersee, der direkt hinter dem Bahnhof liegt. Ein Schwan ist neugierig und posiert bald einmal für Fotos. Enten drehen ihre Runden. Von hier aus geht's los.

Auf der Terrasse des Restaurants Bad am See.

Zuerst dem Weg dem See entlang Richtung Rapperswil folgen. Nach nicht einmal 200 Metern taucht das Restaurant Bad am See auf. «Wo man Fische isst», steht auf einer Tafel vor dem Haus geschrieben. Es liegt direkt am Wasser, der Ausblick von der Terrasse ist wunderbar, der Fitnessteller mit Fischchnusperli auch.

Weiter geht es, der Weg wird nach wie vor von See und Gleis flankiert. Nach einer Viertelstunde: Alte Schiffe und der Jachthafen zur Linken, ein altes Kabäuschen mit der Aufschrift «Telephon SBB» zur Rechten.

Rost nagt sich ins Metall der alten Schiffe vor dem Jachthafen.

2 Kapelle St.Meinrad

Nach 20 Minuten entfernt sich der Weg rund 100 Meter vom See. Man erreicht die Wirtschaft zum Hof, wo Familien und Pärchen auf Bänken in der Sonne sitzen und gegen die Wärme ankämpfen, die sich nach August anfühlt und nicht nach Oktober.

Die Beiz liegt am Anfang einer weiten Wiese. An deren Ende steht die St.-Meinrads-Kapelle. Wikipedia behauptet, das Gebäude wurde «erstmals im Jahr 1229 als Filialkirche des Klosters Rüti» erwähnt.

Bei der Wirtschaft zum Hof geht es querfeldein zur St.-Meinrads-Kapelle.

3 Restaurant Schifffahrt

Die Verpflegung in der Wirtschaft zum Hof trägt einen durch die knappe Stunde bis nach Bollingen. Die Feuerstelle am Ortseingang liegt direkt am See und lädt zum Rasten ein.

Eine willkommene Pause für den Mini-Anstieg hoch zur St.-Pankraz-Kirche. Hier oben sieht man weit bis in den Kanton Schwyz, der sich auf der gegenüberliegenden Seeseite ausbreitet. Wer nochmals eine Stärkung braucht, nimmt die steile Treppe von der Kirche hinunter zur Strasse am See. Am Fusse dieser Treppe liegt das Restaurant Schifffahrt.

Die Aussicht von der St.Pankraz-Kirche in Bollingen. Auf der anderen Seeseite liegt der Kanton Schwyz.

4 Aussichtsplattform

Wobei «Fahrt» ein gutes Stichwort ist. Die Wanderung liesse sich ohne weiteres auch mit dem Fahrrad zurücklegen. Das beweisen die vielen Radfahrerinnen und -fahrer an diesem Tag, die irgendwann an einer Art Aussichtsplattform aus Holz vorbeikommen. Dort picknicken zwei Frauen und warten auf den Sonnenuntergang, der nur noch ein, zwei Stunden entfernt ist.

Vor Jona dreht das Seeufer stark nach links. Dem Weg folgen, bis der Hafen in Jona auftaucht.

Hernach schiebt sich mehr und mehr Land zwischen Weg und Wasser. Man ist in Jona. Statt nun aber weiter geradeaus zu laufen, wird links abgebogen Richtung Hafen und damit weg vom Gleis. Jona heisst übrigens auch der Bach, der auf der rechten Seite des Weges in den Obersee fliesst. Über den Köpfen schützen Bäume voller bunter Blätter vor den Sonnenstrahlen.

Nach etwa fünf Minuten die Brücke überqueren, die zur Badi führt und damit auch zur Strandbeiz Stampf, die bekannt ist für ihren leckeren Eiskaffee.

5 Jucker Farm Bächlihof

Nun geht es auf der anderen Seite des Jona, des Bächleins also, zurück Richtung Landesinnere, wo hohe Flutlichtmasten von einem Sportplatz künden. Und ein oranges Smiley aus Kürbissen von der Jucker Farm, wo es eine Kürbisausstellung und verschiedenste Kürbisspezialitäten gibt. Ein Kürbisbier etwa, oder marinierte Kürbisse für den Grill. Wer will, kann hier problemlos ein paar Stunden verhocken. Noch bis Mitte November gibt es diese Möglichkeit.

Nach dem Hafen folgt die Jucker Farm in Jona, die eine Kürbisausstellung bereithält und allerhand Kürbisprodukte. Kürbisbier zum Beispiel.

6 Minigolfanlage

Doch so langsam aber sicher droht die Sonne hinter Zürich zu verschwinden. Also weiter und vorbei an Bauernhöfen und an der St.-Martins-Kirche, hinter der die Abendsonne im Wasser funkelt.

Rapperswil ist nur noch wenige Minuten entfernt.

Etwa fünf Minuten später erkennt man am Horizont das Schloss von Rapperswil, das Wahrzeichen der Stadt. Man geht mittlerweile wieder am See entlang. Auf der rechten Seite kommt man an der St.Galler-Kantonalbank-Arena und dem Kinderzoo vorbei. Die Minigolfanlage danach ist gut besucht. Wer noch Kraft hat, kann sie hier herausfordern.

7 Seepromenade Rapperswil

Es sind nur noch wenige Meter entlang eines Waldstücks, bis man beim Bahnhof in Rapperswil ist. Schliesslich trennt einen nur noch die Unterführung von der Seepromenade mit ihren Restaurants und Bars und den vielen Bänkli, auf denen man den Sonnenuntergang beobachten kann.