Eine Reise in die Vergangenheit auf dem Tübacher Rundweg

Wandertipp Vom alten Bürgerhaus über den Ruheberg bis zum Kloster St.Scholastika: Der Tübacher Rundweg ist eine Reise in die Vergangenheit Vor drei Monaten stellte die Gemeinde Tübach ihren neuen Rundweg vor. Mit seinen 14 Orientierungstafeln geht dieser tief in die Geschichte der kleinen Gemeinde ein – und führt einen an Orte mit wunderbarer Aussicht und geheimnisvollen historischen Stätten. Luca Hochreutener 11.08.2022, 05.00 Uhr

Beim Tübacher Gemeindehaus startet der Rundweg. Bild: Luca Hochreutener Auf diesem Weg gelangt man zur dritten Station. Bild: Luca Hochreutener Der Häftlibach schlängelt sich durch die kleine Gemeinde. Bild: Luca Hochreutener Diese Strasse führt zum Dorfplatz. Bild: Luca Hochreutener Allgemein wandert es sich besser, wenn dabei die Sonne scheint. Bild: Luca Hochreutener Die Wirtschaft zum Löwen ist bis heute ein beliebtes und bekanntes Restaurant. Bild: Luca Hochreutener Auf diesen Weg muss man abbiegen, um die «Spitze» des Ruhebergs zu erreichen. Bild: Luca Hochreutener Von hier aus hat man eine Aussicht auf Tübach, Horn und natürlich den Bodensee. Bild: Luca Hochreutener Auch das Kloster St. Scholastika wird noch eine Etappe dieser Wanderung sein. Bild: Luca Hochreutener Gleich geht es in den Wald. Bild: Luca Hochreutener Hier befinden wir uns im Dorneggwald. Bild: Luca Hochreutener Hier gibt es auch eine Grillstelle. Bild: Luca Hochreutener Eine weitere tolle Aussicht. Bild: Luca Hochreutener Hier rechts abbiegen. Bild: Luca Hochreutener Der Häftlibach fliesst auch durchs Tübacher Holz. Bild: Luca Hochreutener Hier führt der Weg raus aus dem Wald. Bild: Luca Hochreutener Man kommt hier an einem Reithof vorbei. Bild: Luca Hochreutener Die erste Hälfte der Wanderung haben wir geschafft. Bild: Luca Hochreutener Als nächstes geht es in die Kellen. Bild: Luca Hochreutener Eine Portion «Jöööö»: Die «Taucherli»- oder Blässhuhn-Küken quaken fröhlich im Teich herum. Bild: Luca Hochreutener Wir laufen in Richtung Aachmühle. Bild: Luca Hochreutener Dieser Kanal wurde früher dafür genutzt, Mehl zu mahlen. Bild: Luca Hochreutener Dieser Ort hat ebenfalls eine lange Geschichte, die auf der Infotafel nachgelesen werden kann. Bild: Luca Hochreutener Der Mühlhof ist heute ein Rehabilitationszentrum für Suchtkranke. Einst wurde hier die erste deutschsprachige Zeitung gedruckt. Bild: Luca Hochreutener Dieser Weg führt wieder zurück ins Dorfzentrum. Bild: Luca Hochreutener

Infos zur Wanderung Start: Gemeindehaus Tübach

Ziel: Gemeindehaus Tübach

Strecke: 6,5 km

Wanderzeit: 1 h 40 min.

Aufstieg: 131 m

Abstieg: 131 m

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Wanderung nicht für Kinderwagen geeignet.

Gaststätten: Restaurant Atticum, Restaurant Sonne, Landhaus Bambusgarten, Wirtschaft zum Löwen, Begegnungstreff Kellen (alle Tübach)

Öffentlicher Verkehr: Bus 211/210

Parkplätze: Gibt es beim Gemeindehaus, bei der Mehrzweckhalle und der Kellen

Kartenmaterial: Landkarte: 1:25000, Blatt 1075 Rorschach

1 Gemeindehaus Dort, wo die Geschicke der kleinen Gemeinde gelenkt werden, startet der Tübacher Rundweg. Die erste von 14 Informationstafeln gibt detailliert Auskunft über diese Wanderung. Grillplätze, Restaurants, Parkmöglichkeiten, ja sogar Abkürzungen sind darauf verzeichnet.

Um an die zweite Station zu gelangen, und damit zur ersten Tafel mit Informationen zur Geschichte Tübachs, muss man nur die Strasse überqueren.

2 Kirche Ohne die Kirche würde dem Dorfbild von Tübach definitiv etwas fehlen. Wobei dies wohl für jedes Dorf unter 1500 Einwohner gelten würde. Trotzdem wird auch hier auf die Geschichte des Gotteshauses eingegangen. Von der ersten kleinen Kapelle bis zum prächtigen barocken Bauwerk von heute.

Die Kirche Tübach. Bild: Luca Hochreutener

Zur nächsten Tafel geht es wieder vorbei am Gemeindehaus, quer über den Platz auf einen kleinen Kiesweg. Folgen wir diesem und überqueren wir die Brücke über den Häftlibach, springt uns schnell ein Haus mit Fachwerkoptik ins Auge.

3 Bürgerhaus Das Riegelhaus aus dem 17. Jahrhundert habe früher als Armenhaus gedient, verrät die Tafel. 1945 seien dort sogar Kriegsflüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten einquartiert worden. Heute befinden sich in dem Haus mit interessanter Geschichte mehrere Wohnungen. Es ist immer noch ein wahrer Hingucker.

Das Bürgerhaus ist ein schöner roter Fachwerkbau. Bild: Luca Hochreutener

Wir kehren um und gehen wieder über die Brücke, diesmal der Strasse entlang in Richtung Dorfplatz. Dieser ist unser nächstes Ziel.

4 Dorfplatz Es ist schwer zu glauben, dass hier vor 70 Jahren dermassen die Post abging, wie es auf der vierten Infotafel beschrieben und gezeigt wird. Heute gehören das Plätschern des Dorfbrunnens und das Blätterrascheln der alten Linde zu den lautesten Geräuschen. So sehr hat sich der Dorfplatz über die Jahrzehnte aber doch nicht verändert. Beide Häuser auf dem Bild gibt es noch in fast demselben Zustand. Eines davon ist unter dem Namen «Wirtschaft zum Löwen» gut bekannt.

Bild: PD Bild: Luca Hochreutener Der Dorfplatz: Früher und heute. Bild: PD Bild: Luca Hochreutener

Nächster Halt: Unterdorf. Dafür laufen wir geradeaus weiter zum nächsten Brunnen.

5 Unterdorf Genau hier habe sich im 20. Jahrhundert das wirtschaftliche Zentrum Tübachs befunden, sagt der Text. Darunter auch eine Metzgerei. Etwas verstörend: Wenn die Stiere, die vom Bahnhof Horn in die hiesige Metzgerei gebracht und anschliessend geschlachtet wurden, habe sich der Dorfbach jeweils blutrot gefärbt. Heute kann man sich so etwas kaum mehr vorstellen.

Zum Glück keine Spur mehr von Stierblut: Der Häftlibach. Bild: Luca Hochreutener

Nun geht es aufwärts. Wir folgen der Ruhebergstrasse bis zu einem kleinen Weglein, das links wegführt.

6 Ruheberg Wir wagen die letzte Etappe des Aufstiegs und finden uns kurzerhand auf dem Ruheberg wieder. Hier hat man eine fantastische Aussicht auf den Bodensee.

Schaut man durch die Gucklöcher in diesen Holzsäulen, sind verschiedene Ortschaften rund um den Bodensee sichtbar. Bild: Luca Hochreutener

Die sechste Tafel behandelt die Geschichte des gleichnamigen Hauses. Es diente seinerzeit reichen St.Galler Familien als Sommerresidenz. Bis zum Jahr 1986 wurde dort ein Restaurant betrieben. Heute ist es ebenfalls ein Wohnhaus.

Das Haus auf dem Ruheberg war einst Residenz, später ein Gastronomiebetrieb. Heute ist es ein Wohnhaus. Bild: Luca Hochreutener

Wir kehren zurück auf den Kiesweg und folgen ihm bis zur nächsten Tafel.

7 Schwarzhaus Es ist bereits das nächste uralte Gebäude auf dieser Wanderung. Die erste Erwähnung der Liegenschaft geht ins Jahr 1529 zurück. Später soll ein kauziger Kammersänger namens Caspar Robert Hensler dem Haus sein heutiges Aussehen im Stil eines englischen Landhauses gegeben haben. Auch heute wohnen immer noch Leute drin.

Das Schwarzhaus. Bild: Luca Hochreutener

An der nächsten Kreuzung biegen wir nach links ab, 60 Meter weiter geht es wieder nach links in den Wald hinein. Diesem Weg folgen wir nun eine ganze Weile, bis wir im Tübacher Holz am Bach angelangt sind. Dort schwenken wir nach rechts und folgen den Wegweisern bis zu den nächsten beiden Tafeln.

8 Waldkloster Tübach ist bekannt für das Kloster St.Scholastika. Diese Tafel erzählt jedoch von einem anderen Kloster auf diesem Hügel. Die Nonnen seien im Jahr 1616 in eben jenes Kloster St.Scholastika umgezogen.

9 Hammerschmitte Von einem Tübacher Schmied wurde im 19. Jahrhundert an genau dieser Stelle eine Schmiede betrieben. Das Steinmäuerchen ist das Letzte, was von deren Grundmauern übrig blieb. Neben den beiden Tafeln sind einige Werkzeuge aus jener Zeit aufgehängt.

Ein Teil der einstigen Grundmauern der Hammerschmitte. Bild: Luca Hochreutener

Passend zum Thema sind hier die Namen von verschiedensten Schmiedwerkzeugen aufgelistet.

Wir folgen dem Weg weiter und kommen an einem Reithof vorbei. Der Kiesweg führt zu einem Bauernhof und schliesslich an die Schulstrasse. Diese überqueren wir mit nur äusserster Vorsicht, denn hier gibt es keinen Zebrastreifen.

10 Villa Waldegg Die Waldegg-Villa ist ein weiteres der vielen historischen Gebäuden auf dieser Wanderung. Dieses bringt laut Infotafel eine Portion südamerikanischen Flairs in das Dorf, doch findet sich auch ein Abbild des heiligen Gallus auf dem Turm. Nicht unweit von hier, nämlich ein wenig weiter die Schulstrasse runter, befindet sich die nächste Station.

Eine Allee führt zur alten Villa. Bild: Luca Hochreutener

11 Kloster St.Scholastika Viel muss man dazu nicht sagen. Tübach ist untrennbar mit dem schönen Klosterbau verbunden. Man kann es im Laufe der Wanderung von einigen Orten aus erkennen, nun steht man davor. Ein Teil des Geländes ist sogar öffentlich zugänglich.

Das Kloster Scholastika ist so ziemlich das bekannteste Gebäude in Tübach. Bild: Luca Hochreutener

Als Nächstes geht’s in die Kellen. Von der Schulstrasse führt nach rechts ein kleines Weglein hinunter. Am Teich, den Beachvolleyball- und Fussballfeldern und dem Restaurant vorbei, laufen wir dem Kanal entlang in Richtung Aachmühle.

Dieser Kanal führt zur Aachmühle. Bild: Luca Hochreutener

12 Aachmühle Das Wasser dieses Kanals wurde früher gebraucht, um Getreide zu mahlen. Auch das hübsche, gar schlossartige Wohngebäude gehört zur Aachmühle. Laut Infotafel hat sich dessen Baumeister vom Schloss Horn inspirieren lassen. Die Aachmühle selbst ist aber nur ein Teil des ganzen Geländes namens «Weiler Aach». Diese Station befindet sich nur ein paar Meter weiter.

13 Weiler Aach Dieses Gelände ist relativ gross und hatte damals wie heute eine grosse Bedeutung für die örtliche Industrie und das Gewerbe. Die Infotafel gibt Auskunft über die verschiedenen Gebäude. Diese kann man sich, wenn man denn will, auch noch einzeln anschauen. Eines davon erreicht man, indem man bei der nächsten Gelegenheit die Goldacherstrasse überquert.

Dieser Totempfahl steht gleich in der Nähe des Mühlhofs. Bild: Luca Hochreutener

14 Mühlhof Dieses Haus dient heute als Rehabilitationszentrum für Suchtkranke. Der Ort hat jedoch auch eine historische Bedeutung. Hier befand sich Ende des 16. Jahrhunderts nämlich eine Papiermühle und Druckerei, wo die allererste deutschsprachige Monatszeitung «Annus Christi» gedruckt wurde. Wer an diese Wanderung noch einen kleinen Waldspaziergang anhängen möchte, kommt von hier aus schnell in den Horner Wald.

Ansonsten endet hier die Reise durch die Geschichte der kleinen Gemeinde Tübach. Um wieder ins Dorfzentrum und somit an die Bushaltestelle zu gelangen, muss man wieder auf die andere Seite der Goldacherstrasse und dann der Aachstrasse folgen.