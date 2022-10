Wandern «Alle, die nicht an die Olma gehen, kommen jetzt nochmals in den Alpstein»: Wie die Wandersaison am Seealpsee, auf dem Kronberg und Co. ausklingt Die Temperaturen sinken. Der Winter rückt näher. Die Wandersaison neigt sich ihrem Ende zu. Während auf dem Säntis bereits erste Seile abmontiert wurden, befinden sich die Gasthäuser einige hundert Höhenmeter tiefer noch in der «Hochsaison». Aylin Erol 14.10.2022, 11.30 Uhr

Die Herbstfarben spiegeln sich im Seealpsee. Bild: Doris Sieber (Leserbild, 11.10.22)

Der erste Schnee ist auf dem Säntis bereits Mitte September gefallen, die Seile am Lisengrat sind schon demontiert und Appenzellerland Tourismus schreibt auf ihrer Website: «Ab circa 2000 m ü. M. muss mit Schneefeldern und eisigen Stellen gerechnet werden.»

Die Wandersaison im Alpstein neigt sich ihrem Ende zu. Doch Restaurants, Hotels und Seilbahnen haben grösstenteils noch bis Ende Oktober, Mitte November und teilweise gar noch länger geöffnet. Eine Übersicht darüber, wann die Gasthöfe und Seilbahnen im Alpstein ihre Tore schliessen, liefert folgende Karte:

Unsicher, ob die Seilbahn oder das Restaurant geöffnet sind? Auf www.appenzell.ch wird täglich aktualisiert, welche Betriebe im Alpstein geöffnet sind.

Aber lohnt es sich für die Bergrestaurants und Seilbahnen um diese Jahreszeit noch geöffnet zu haben, wenn einige Wanderwege nicht mehr begehbar sind? «Allerdings! Der Oktober ist noch Hauptsaison», sagt Thomas Manser, Wirt des Berggasthauses Bollenwees am Fälensee und Präsident des Bergwirtevereins Alpstein.

Früher habe man gar gesagt, September und Oktober seien die besucherstärksten Monate, weil die Menschen vor allem im Herbst wandern gingen. «Inzwischen haben wir ab Frühling bei schönem Wetter aber immer einen gut besuchten Alpstein», sagt Manser.

Ein gutes Jahr für die Wirte im Alpstein

Thomas Manser, Bollenwees-Wirt und Bergwirte-Präsident. Bild: PD

Für 2022 zieht Manser bereits eine positive Bilanz – dank des warmen, sonnigen Sommers. Einzig im September verzeichneten die Gasthäuser von Staubern über den Säntis bis zum Kronberg wegen regnerischer Wochenenden etwas weniger Besuchende. Der goldene Oktober kommt den Berggasthäusern daher gelegen:

«Da auch noch Herbstferien sind, kommen alle, die nicht an die Olma gehen, jetzt nochmals in den Alpstein.»

Auch Guido Buob, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AI, bestätigt das jährliche Oktober-Hoch: «Ich würde sogar sagen, dass es im Oktober und November im Alpstein am schönsten ist. Dann ist hier eine eigentümliche Ruhe vorzufinden.»

Weil sich gerade in den vergangenen Jahren auch in den Bergen der Wintereinbruch zeitlich nach hinten verschoben hat, wirbt Appenzellerland Tourismus, zusammen mit den vier Luftseilbahnen im Alpstein noch bis im November mit dem Slogan «Unten Grau, oben Blau» für die Wanderregion.

Im Frühling sind mehr Waghalsige unterwegs als im Herbst

«Kritisch wird es dann, wenn es unten Grau und oben Weiss ist», sagt Buob und betont die Selbstverantwortung der Wanderinnen und Wanderer. Die Wegmarkierungen gelten gemäss Buob nämlich nicht mehr, sobald Schnee liegt. Appenzellerland Tourismus rät deshalb jedes Jahr aufs Neue davon ab, bei Schnee und Eis wandern zu gehen.

«Die Gefahren in alpinen Regionen unter diesen Bedingungen sind vielseitig und kommen manchmal auch von oben, etwa in Form von Lawinen.»

Im Herbst gelte deshalb ein Mal mehr: Gut informieren, bevor man loswandert, damit man sichergehen kann, dass noch kein Schnee oder Eis auf den Strecken vorzufinden ist. Über die Weg- und Wetterverhältnisse informiert Appenzellerland Tourismus etwa täglich auf ihrer Website.

Guido Buob, Tourismusdirektor von Appenzell Innerrhoden. Bild: Karin Erni

Und dennoch kann Buob von zunehmenden Fällen erzählen, in denen Leute bei schwierigen Verhältnissen – gerade bei Schnee – zum Seealpsee und Co. wanderten. In den letzten zwei bis fünf Jahren hätte die Zahl solcher Fälle gar schleichend zugenommen. «Im Frühling beobachten wir das allerdings häufiger als im Herbst», sagt Buob. Wahrscheinlich, weil es dann im Flachland bereits taue, während sich der Alpstein noch im tiefsten Winter befinde.

Skifahren und schlitteln statt wandern

Schöne Bilder von zugefrorenen Seen und von schneeglatten, unberührten Wanderwegen aus dem Alpstein wird man bei Appenzellerland Tourismus deshalb nie zur Vermarktung nutzen. «Die winterliche Ruhe sieht auf Instagram zwar schön aus, aber wir möchten auf keinen Fall noch mehr Menschen wegen eines hübschen Fotos dazu motivieren, sich in eine solche Gefahr zu begeben.»

Der Wanderweg am Säntis Richtung Lisengrat ist bereits nicht mehr begehbar. Bild: Luciano Pau

Noch muss man sich darum aber unterhalb von 2000 m ü. M. nicht sorgen. Die Wandersaison ist in diesem Monat noch in vollem Gange. Ab November ist dann aber trotzdem für viele höhergelegene Berggasthäuser Schluss, auch für Thomas Mansers Berggasthaus Bollenwees.

Dann bleiben am besten nicht nur die Wirte im Tal, sondern auch Wanderinnen und Wanderer. «Wer dann in die Berge gehen will, soll auf die Ebenalp zum Skifahren oder beim Kronberg schlitteln gehen», findet Buob. Viele Bergbahnen fahren nämlich fast das ganze Jahr über auf die Bergspitzen – auch bei Schnee und Eis.