Wakkerpreis 2023 für das Toggenburger Städtchen Lichtensteig

Wakker-Preis 2023 Das wackere Wunder von Lichtensteig: Toggenburger Städtchen erhält für seinen Aufbruch den wichtigsten Baukulturpreis Der diesjährige Wakker-Preis des Schweizer Heimatschutzes geht ans Toggenburger Städtchen Lichtensteig: Es hat seinen Leerstand selbstbewusst umgedeutet und wettgemacht. Marcel Elsener

Altstadt auf Felssporn: Lichtensteig ist der wohl schönste Ort im Toggenburg. Doch der Wakker-Preis gilt nicht der äusseren Schönheit. Bild: Andrea Tina Stalder

Von Aufbruch war in den letzten Jahren im Kanton St.Gallen selten die Rede. Und wenn, dann galt der Begriff meist einem Ort, wo man eher Abbruch statt Aufbruch vermutete: Lichtensteig, das kleine Toggenburger Städtchen an der Thur, mauserte sich innert eines Jahrzehnts vom Sorgenkind des industriellen Niedergangs zum Hoffnungsträger kreativer Wohn- und Arbeitsformen in der Peripherie. Ein Hauch von Kreativgeist an allen Ecken und Enden, wie ihn die abgesagte Ostschweizer Expo vielleicht geweckt hätte, und ein kleines Wunder, das manchen Gemeinden am Ostrand Mut machen könnte.

Die Bemühungen der Kleinstadt, den Leerstand in Altstadt- und Industriebauten als Chance zur Neuerfindung zu nutzen, fruchten nun im wichtigsten Baukulturpreis des Landes: Lichtensteig erhält den diesjährigen Wakker-Preis des Schweizer Heimatschutzes, als erste St.Galler Gemeinde seit den Städten St.Gallen (1992) und Wil (1984). Damit geht die 1972 eingeführte und hoch geschätzte Auszeichnung für eine sorgfältige Ortsbildpflege erst zum sechsten Mal überhaupt in die Ostschweiz; nebst den erwähnten St.Galler Gemeinden waren Hauptwil-Gottshaus (1999), Bischofszell (1987) und Gais (1977) in die Kränze gekommen.

Rathaus für die Kultur, Verwaltung in die Bank

Mit dem 51. Wakker-Preis – im Jubiläumsjahr hatte ihn die Genfer Vorortgemeinde Meyrin erhalten – würdige der Heimatschutz die «eindrückliche Leistung» der Kleinstadt im ländlichen Raum, «sich innovativ, kreativ und doch pragmatisch gegen die Verwaisung zu stemmen», betonten Heimatschutz-Geschäftsführer Stefan Kunz und Kommissionspräsidentin Brigitte Moser am Dienstag vor den Medien. Dies im Rathaus für Kultur, einem exemplarischen Ort für den Anfang der 2010er-Jahre in Gang gesetzten Transformationsprozess: Seit 2018 beherbergt das Rathaus aus dem 17. Jahrhundert nicht mehr die Verwaltung, sondern etliche Kulturräume, darunter Wohnungen für Residenzen internationaler Kunstschaffender. Anlass bot der Entscheid der Stadt, auf einen zu teuren und historisch heiklen Lifteinbau zu verzichten und statt der Rathausrenovation in den Erwerb des benachbarten Bankgebäudes zu investieren – seit bald fünf Jahren arbeitet die Stadtverwaltung nun in der ehemaligen UBS-Filiale. Von der Transformation auf engstem Raum zeugt auch das dritte Gebäude am kleinen Platz: In der ehemaligen Polizeistation werden heute Toggenburger Naturseifen fabriziert.

Das altehrwürdige Rathaus dient seit einigen Jahren als vielfältiges Kulturlokal. Bild: Andrea Tina Stalder

Die Geschäftsaufgabe der Bank, die einst 150 Arbeitsplätze im Ort bot, war 2014 der Tiefpunkt eines Niedergangs gewesen, der in den 1970ern mit dem Verlust Hunderter Arbeitsplätze in der Textilindustrie einsetzte. Zur besten Zeit hatte das blühende Marktstädtchen nebst Fabriken, Gericht und Spital drei Banken, darunter eben die UBS als Nachfolgerin der 1863 gegründeten Toggenburger Bank, die 1912 mit der Bank Winterthur zur Schweizerischen Bankgesellschaft fusionierte. Nach der Industrie wanderten Dienstleister, Läden und öffentliche Institutionen ab, die Einwohnerzahl schrumpfte von gut 2200 auf knapp 1800 Personen.

Selbstbewusste Strategie der «Mini.Stadt»

Dass die Altstadt heute nicht von leeren Lokalen, sondern von trendigen Geschäften wie einem 24-Stunden-Shop regionaler Produkte oder einem Co-Working-Space in der ehemaligen Post – notabene einem der ersten solchen Angebote im ländlichen Raum – geprägt ist, geht vor allem auf einen Beteiligungsprozess 2013 zurück. Damals stiessen 140 Bürgerinnen und Bürger eine innovative Stadtentwicklung mit zwölf Projekten an; zusätzlich sorgten Behörden-Workshops für Plattformen und Möglichkeiten, die schliesslich in der Strategie «Mini.Stadt» mündeten.

Mathias Müller wohnt mit seiner Familie in einer umgenutzten Bäckerei in Lichtensteig. Er gewährt einen intimen Einblick in seine vier Wände. Video: Sarah Wagner

Lichtensteig mit seiner einzigartigen Altstadt und dem Marktbetrieb sei schon «immer ein Ort der Innovation» gewesen, sagte Stadtpräsident Mathias Müller mit Verweis etwa auf Jost Bürgi, Universalgenie und Erfinder der Sekunde, und auf Firmen wie Kägi, die ihre Schoggiwaffeln in alle Welt vertreiben. Indem Behörden und Bevölkerung die Leerstände nicht nur als Hypothek, sondern als Potenzial für Entwicklungen betrachteten, sei die Strategie zur Sanierung und Belebung geglückt – über 30 Projekte für Umnutzungen und Konzepte in den Bereichen Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft belegen dies.

Der Wakker-Preis sei der motivierende Lohn für die jahrelange gemeinsame Arbeit, freute sich Müller und dankte stellvertretend Bauberater Bruno Bossart und Denkmalpfleger Moritz Flury, die ihrerseits die gute Bausubstanz im Städtchen lobten, die beispielsweise «wunderbare stattliche Wohnungen» ermöglichten. Für den regionalen Heimatschutz-Präsidenten Jakob Ruckstuhl, der sein Amt im Oktober antrat, war die Preisnachricht «wie Weihnachten und Ostern miteinander», wie er sagte. «1984 wurde mit Wil das Tor zum Toggenburg ausgezeichnet, nun ist der Preis im Zentrum des Tals angekommen, das den Strukturwandel mit schwierigem Erbe bestens bewältigt hat.»

Genossenschaft plant Fabrikumbau am Thurufer

Die mehrmonatigen Kulturresidenzen für Kunstschaffende stossen auf grosses Interesse: Allein auf die erste Ausschreibung gab es über 120 Bewerbungen, das ländliche Lichtensteig scheint sich als willkommene Abwechslung zu Weltstädten wie Paris oder Berlin zu etablieren. Ob der Strukturwandel nachhaltig gelingt, hängt indes weniger von flüchtigen Atelieraufenthalten als von grösseren Wohn- und Arbeitsraum-Projekten wie dem Areal Stadtufer ab: In den ehemaligen Fabrikliegenschaften der Fein-Elast-Garnerei, darunter einer historischen Spinnerei, entwickelt eine Genossenschaft mit bereits 140 Mitgliedern mögliche Umnutzungen.

Von Los Angeles nach Lichtensteig: Der Soundengineer Claudio Cueni in seinem Studio im Fabrikareal Stadtufer. Bild: Andrea Tina Stalder

Unter den ersten Mietern sind Neuzuzüger wie die deutsche Künstlerin Silke Kleine Kalvelage, die für die Kulturresidenz aus Weimar ins Toggenburg kam und wegen der Landschaft, der Gemeinschaft und dem kulturfreundlichen Geist in Lichtensteig blieb. Und es sind Rückkehrer wie der gebürtige Wattwiler Claudio Cueni, der viele Jahre als Tontechniker und Mischer in Los Angeles wirkte und für seine Arbeit am Nachlass des Rappers 2Pac weltbekannt ist; erst 2021 war er auf Tour mit der britischen Rapperin Little Simz. Im Fabrikgebäude an der Thur könne er «die ganze Nacht kreativ arbeiten und Lärm machen», meint er am Rundgang zum Wakker-Preis. Er wohnt mit seiner Familie auch im Städtli, es gefalle ihm besser als L.A., er vermisse «höchstens ein Sushi-Restaurant».

Wakker-Preis bedeutet viel Aufmerksamkeit

Was der Wakker-Preis dem Städtchen konkret bringt, vermag Stadtpräsident Mathias Müller noch nicht abzuschätzen. Abgesehen vom bescheidenen Preisgeld von 20'000 Franken, das vorab in die Festivitäten zur Preisverleihung am 24. Juni fliessen wird, bedeutet der renommierte Preis vor allem mediale Aufmerksamkeit, die sich in nächster Zeit in vermehrten Besucherzahlen niederschlagen dürfte. Aus anderen Wakker-Preisträgern weiss man allerdings, dass der Effekt relativ rasch verpufft.

Mit drei Projekten will die Gemeinde den Preis vertiefen: Ab Ende April zeigt die Sonderausstellung «Lichtensteig reloaded» die bisherigen Bemühungen im Transformationsprozess, hinzu kommen ein Markt der Minimanufakturen, wie sie das Handwerksstädtchen fördern will, sowie der «Summer of pioneers» der Stiftung Zukunft Bahnhof, der unter dem Titel digitale Pioniere zum Probewohnen in Lichtensteig einlädt.

So viel Lichtensteig mit seiner preisgekrönten Strategie der «Mini.Stadt» bereits erreicht hat, so viel bleibt zu tun: «Die Herausforderungen bleiben konstant hoch», heisst es in der Preisbegründung des Heimatschutzes mit Verweis auf den kürzlich geschlossenen Standort der Klubschule Migros und den Auszug des grössten Ladens der Innenstadt, einem Möbelgeschäft.

«Countrified Co-Working» in der früheren Post: Tobias Kobelt im Macherzentrum Toggenburg. Bild: Andrea Tina Stalder

Der Prozess ist erst angestossen, das Zukunftspotenzial grösstenteils noch Behauptung und Vision. Die selbstbewussten Ziele der «Mini.Stadt» bis 2024 und die jüngst beschlossene räumliche Strategie 2050 versprechen jedoch eine weitergehende Aufwertung – etwa mit Entwicklungsschwerpunkten wie dem nördlichen Stadteingang, wo derzeit in der Steigrüti eine grössere Wohnüberbauung realisiert wird, oder dem Burth-Brauereiareal (wo allenfalls ein Nachkomme der früheren Brauereibesitzer gar wieder lokales Bier brauen will). Seit zwei Jahren wächst die Einwohnerzahl wieder, 100 neue Wohnungen konnten bereits geschaffen werden.

Im Wakker-Preisjahr dürfte wenn nicht die Bevölkerung, so doch die Zahl der Gäste markant zunehmen. Die sind für die vielen Angebote in der Kultur – vom Chössitheater bis zur Atelier-Turnhalle – und in der Kulinarik – namentlich im Erlebniszentrum der «Chääswelt Toggenburg» - notwendig und gefragt. Doch bestenfalls bleiben sie nicht einige Stunden, sondern für länger. Oder wie es Stadtpräsident Müller schmunzelnd formuliert: «Der beste Tourist ist der, der sich auf dem Einwohneramt anmeldet.»

