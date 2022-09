St.Galler FDP in Lauerstellung: Sie will zurück in den Ständerat

Wahlkarussell Zurück in den Ständerat und zu früherer Macht: Mit diesen Köpfen könnte der St.Galler FDP der Coup gelingen Zwei Nationalräte, eine Bundesrätin: Letzteres kann keine andere St.Galler Partei vorweisen. Doch der 2019 nach Jahrzehnten verlorene Ständeratssitz nagt an den Freisinnigen. Die Partei wird alles daransetzen, die Rückkehr in die kleine Kammer zu schaffen. Ein Sozialdemokrat kann ihnen dabei helfen. Regula Weik und Michael Genova Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Gewählte, Sprungbereite, Ambitionierte: Marcel Dobler (Nationalrat), Susanne Vincenz-Stauffacher (Nationalrätin), Marc Mächler (Regierungsrat), Beat Tinner (Regierungsrat, obere Reihe), Isabel Schorer, Jens Jäger, Andrea Abderhalden-Hämmerli und Martin Stöckling (alle Mitglieder des Kantonsparlaments). Bilder: Benjamin Manser

Bleibt er? Bleibt er nicht? Geht er? Geht er nicht? Tatsache ist: Er wird aufhören. Dann, wann er will. Die Rede ist von Ständerat Paul Rechsteiner. Kein Freisinniger, mitnichten. Doch auf den Entscheid des SP-Doyens wartet halb St.Gallen – in der vordersten Reihe mit dabei die Freisinnigen. Das kommt nicht von ungefähr.

Entschliesst sich Rechsteiner, weiter in Bern zu politisieren, ist die Chance der Freisinnigen, ihre Ständeratsschmach loszuwerden, gering. Zwar hatte Rechsteiner 2011 nicht die FDP aus dem Ständerat geworfen; es war die Mitte (ehemals CVP), die damals in die Röhre schaute. Und seitdem auf der Lauer war – bis zur Bundesratswahl von Karin Keller-Sutter. Da witterte die Mitte ihre Chance für eine Rückkehr in den Ständerat. Mit Beni Würth brachte sie im Frühling 2019 ihre Scherflein ins Trockene und zeigte dem Freisinn die lange Nase. Die St.Galler FDP hat seither zwar eine Bundesrätin, ist aber im Ständerat nicht mehr vertreten.

Die Rückkehr in die kleine Kammer dürfte ein grosses Ziel der Partei in den nächsten nationalen Wahlen sein. Doch gegen das heutige Duo Rechsteiner/Würth anzutreten, verspricht wenig Chance auf Erfolg. Und da kommt nun eben Rechsteiner ins Spiel. Sollte er sich 2023 aus Bundesbern verabschieden, können die Freisinnigen eher hoffen – mit Betonung auf eher. Denn: Mögliche Kandidatinnen und Kandidaten stehen sich nicht gegenseitig auf den Füssen. Und andere Parteien sind auch in den Startlöchern für den Sturm aufs Stöckli. Die SVP hätte schon lange gerne einen Ständeratssitz. Grüne und Grünliberale dürften ebenfalls Ambitionen haben. Nicht zu vergessen: Die SP wird ihren Sitz mit Händen und Füssen zu verteidigen versuchen.

Die Wunschkandidatin Nr. 1

Susanne Vincenz-Stauffacher, St.Galler FDP-Nationalrätin. Bild: Belinda Schmid

Bleibt Rechsteiner, wird sich die Lust vieler Freisinnigen, für ein wenig aussichtsreiches Anrennen gegen das bisherige St.Galler Ständeratsduo zur Verfügung zu stellen, in Grenzen halten. Kandidiert der Sozialdemokrat 2023 nicht mehr, dürfte Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher Wunschkandidatin Nr. 1 vieler Freisinnigen sein.

Und das, obwohl ihre Bundesberner Karriere mit einer Ständeratsniederlage begonnen hatte. Im Frühling 2019 unterlag sie im Kampf um den Ständeratssitz von Karin Keller-Sutter gegen Beni Würth. Tempi passati. Vorbei auch die Zeiten, als sich männiglich die Augen rieb: «Susanne Vincenz-Stauffacher? Noch nie gehört.» Die Abtwiler Rechtsanwältin nutzte die gewonnene Bekanntheit und schaffte im Herbst 2019 den Sprung in den Nationalrat.

Heute wirkt es so, als wäre sie schon immer da gewesen. Sie hat sich in Bundesbern rasch eingelebt, ist Mitglied der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie, lancierte erfolgreich die Volksinitiative für die Individualbesteuerung – die Unterschriften wurden dieser Tage in Bern eingereicht – und die FDP-Frauen Schweiz wählten sie zu ihrer Präsidentin.

Werden Frauen losgeschickt?

Sollte sich Susanne Vincenz-Stauffacher für eine Ständeratskandidatur entscheiden, ist nicht ausgeschlossen, dass sie im Wahlkampf auf Nationalratskollegin Esther Friedli trifft. Es ist gut möglich, dass die SVP mit der Toggenburgerin ins Rennen um den seit Jahren ersehnten Sitz im Stöckli steigt. Oder mit Regierungsrat Stefan Kölliker, falls er der Pfalz den Rücken dreht. Kommt es zur Begegnung Vincenz-Friedli, wird auch mancher Freisinnige nicht die Hand für einen Sieg der eigenen Kandidatin ins Feuer legen.

Wahlbeobachter gehen davon aus, dass die Parteien – so denn möglich – mit einer Frau ins Rennen steigen. Die Frauen hatten 2019 zu den Wahlsiegerinnen gehört. Nach den Wahlen 2023 sollen es noch mehr sein in Bern. Erste Vorbereitungen sind gemacht. «Bei den Hauptlisten für den Nationalrat streben wir eine paritätische Vertretung an. Und im Ständerat wollen wir bei jeder Vakanz eine Frauenkandidatur», sagte Vincenz-Stauffacher kürzlich in dieser Zeitung. Insbesondere im Ständerat habe ihre Partei «noch extrem viel Luft nach oben». War das eine indirekte Ansage ihrer Kandidatur? Heute ist die FDP mit einer Frau und elf Männern in der kleinen Kammer vertreten.

Marcel Dobler, St.Galler FDP-Nationalrat. Bild: Michel Canonica

Nahezu ausgeschlossen kann werden, dass FDP-Nationalrat Marcel Dobler nochmals in den Ring steigt. In den letzten Ständeratswahlen war er als Herausforderer von Würth und Rechsteiner angetreten. Im ersten Wahlgang erreichte keiner der Kandidierenden das absolute Mehr, doch SVP-Kandidat Roland Rino Büchel zog an Dobler vorbei. Die FDP verzichtete daraufhin auf den zweiten Wahlgang, die SVP trat an – und scheiterte haushoch.

Sollten weder Vincenz noch Dobler Interesse signalisieren, dürfte es für die Freisinnigen darauf hinauslaufen, einer Person «eine Plattform zur Förderung der Bekanntheit» zu bieten – ohne Aussicht auf Erfolg. Es sei denn, es gelingt ihnen erneut ein Coup mit einem Unternehmer wie damals, als Dobler auf Anhieb den Sprung in den Nationalrat schaffte. Die Hürden dafür sind beim Ständerat allerdings um einiges höher.

Sicher ist derzeit nur eines: Verzichtet Rechsteiner auf eine erneute Kandidatur, ist die Chance auf ein künftig bürgerliches Ständerat-Duo grösser – ob mit oder ohne FDP, ob mit oder ohne Frau ist allerdings offen.

Mehr Sitze kaum in Reichweite

Als Mitglieder des Nationalrats sind Dobler wie Vincenz-Stauffacher unumstritten. Mittlerweile scheinen die St.Galler Freisinnigen mit zwei Nationalratssitzen ganz zufrieden zu sein. Sie tun gut daran. An ihre alten Glanzzeiten werden sie nicht mehr anknüpfen können. Bis in die 1980er-Jahre schickte die St.Galler FDP vier Nationalräte nach Bern. Auch in den Jahrzehnten davor war der Freisinn eine Macht im Kanton, vier bis fünf Sitze in der grossen Kammer in Bern waren die Regel, einzig in den 1970er-Jahren erlebt die Partei einen kurzen Rückschlag auf drei Sitze.

Dobler, seit 2015 Nationalrat, profitiert in Bern von seiner Affiche als Unternehmer. Er ist Gründungsmitglied von Digitec und war während 13 Jahren CEO des Unternehmens, heute ist er Miteigentümer und Verwaltungsratspräsident von Franz Carl Weber. Der 42-Jährige konzentriert sich auf Bereiche, «in denen ich grosse Erfahrung vorweise», wie er auf seiner Website festhält: IT und Digitalisierung, Sicherheit und Unternehmertum.

Neue sportliche Überraschungskandidatur?

Den Coup, den ihr 2015 mit Unternehmer und Sportler Dobler geglückt war, versuchten die Freisinnigen 2019, mit der Jungunternehmerin und Ex-Profihandballerin Karin Weigelt zu wiederholen – erfolglos. Der Name Weigelt ist innerhalb des St.Galler Freisinns gewissermassen eine eigene Marke – nicht zuletzt dank ihres Vaters und Ex-Nationalrats Peter Weigelt. Ob die FDP erneut eine sportliche Überraschungskandidatur aus dem Hut zaubert, wird sich weisen.

Andrea Abderhalden-Hämmerli, St.Galler FDP-Kantonsrätin. Bild: Benjamin Manser

Isabel Schorer, St.Galler FDP-Kantonsrätin. Bild: Benjamin Manser

In den letzten Nationalratswahlen griffen die St.Galler FDP-Frauen erstmals mit einer eigenen Liste in den Wahlkampf ein – mit dem klaren Ziel: Eine freisinnige Frau soll den Sprung nach Bern schaffen. Das gelang, allerdings hatte Susanne Vincenz-Stauffacher auf der Hauptliste kandidiert. Auf der Frauenliste hatten damals einige Kantonsrätinnen kandidiert, die teils immer noch interessiert sein könnten, so etwa Isabel Schorer und Karin Frick. Ihnen könnten sich neu auch Andrea Abderhalden-Hämmerli, Unternehmerin und Gemeinderätin Nesslau, oder Caroline Bartholet, Gemeindepräsidentin von Niederbüren, anschliessen.

Martin Stöckling, St.Galler FDP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Jens Jäger, St.Galler FDP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Wird über mögliche Nationalratskandidaten spekuliert, fällt immer wieder der Name Jens Jäger, der Sarganserländer Lehrer präsidiert derzeit das St.Galler Kantonsparlament. Gut möglich, dass es auch Martin Stöckling, Kantonsrat und Stadtpräsident von Rapperswil-Jona, nach Berner Luft gelüstet. Oder auch den Wiler Stadtrat Jigme Shitsetsang. Parteipräsident Raphael Frei befindet sich bereits im Wahlkampf: Er möchte Gemeindepräsident von Rorschacherberg werden. Glückt es ihm, wird Bern kein Thema sein.

Sie sitzen fest im Sattel

Beat Tinner. St.Galler FDP-Regierungsrat. Bild: Benjamin Manser

Marc Mächler, St.Galler FDP-Regierungsrat. Bild: Donato Caspari

Keine scharrenden Füsse oder zappelnden Beine sind bei den beiden FDP-Regierungsräten Marc Mächler und Beat Tinner zu beobachten. Ihre Arbeit scheint ihnen Freude zu machen, Bern (noch) keine allzu attraktive Alternative zu sein. Eine grössere Fehlleistung kann keinem von beiden angelastet werden. Im Gegenteil. Tinner reagierte klar und deutlich, als es um die Unstimmigkeiten bei Bus Ostschweiz oder um den drohenden Verlust von Investitionsvorhaben der SBB ging. Er scheut sich nicht, auch mal hart durchzugreifen. Er scheint in seinem Element zu sein. Das gilt auch für Mächler. Er ist im Finanzdepartement am richtigen Ort angekommen. Er hat an Lockerheit gewonnen, an Profil zugelegt und ist eine der prägenden Figuren in der Regierung. Mögliche Rücktritte hin oder her: Um die sieben Regierungssitze wird es Kampfwahlen geben, da SVP, Grüne und Grünliberale auch Ambitionen haben werden. Doch Mächler und Tinner müssen nicht am meisten zittern.

In den kantonalen Wahlen mussten die Freisinnigen Verluste hinnehmen – wie auch SVP und SP. Sie haben aktuell noch 22 Sitze im Kantonsparlament (zuvor 26), sind nach SVP und Mitte drittstärkste Kraft. Ob die Talsohle erreicht ist, hängt nicht zuletzt davon ab, welche Themen in den nächsten Monaten das kantonale und nationale Geschehen dominieren werden. Und damit etwa die Frage, ob es der FDP nach ihrem umweltpolitischen Schlingerkurs gelingt, eine überzeugende Antwort auf die aktuelle Energiekrise zu finden. Oder ob sie nur im Tross der Unentschlossenen mitmarschiert.

