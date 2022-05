Wahlkampf der St.Galler Mitte: Alle schauen auf Bruno Damann

Wahlkarussell Geht er oder geht er nicht? Von Gesundheitsdirektor Damann hängt der Wahlkampf der St.Galler Mitte ab – diese Polittalente stehen in den Startlöchern Spannend dürften die nächsten Wahlen für die St.Galler Mitte einzig auf kantonaler Ebene werden. Ob es so kommt, hängt von einer Person ab. Deshalb wartet die Partei gebannt auf den Entscheid von Gesundheitsdirektor Bruno Damann. Regula Weik und Michael Genova Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

In der Pfalz oder unter der Bundeshauskuppel aktiv (oben): Regierungsrat Bruno Damann, die Nationalräte Nicolo Paganini und Markus Ritter sowie Ständerat Benedikt Würth. Bereit zum Sprung: Yvonne Suter, Monika Scherrer, Patrick Dürr und Dominik Gemperli, alle Mitglieder des Kantonsparlaments. Bilder: TB, Keystone

Es ist so eine Sache mit dem Ablaufdatum. Die einen halten sich strikte daran, die andern scheren sich nicht darum und greifen auch nach Ablauf des Datums noch genussvoll zu. Wie sich Bruno Damann als Konsument verhält, ist nicht bekannt. Doch er hat als St.Galler Regierungsrat ein Ablaufdatum – eine Selbstdeklaration des Gesundheitschefs, geäussert in einer emotionalen Situation.

Bruno Damann, St.Galler Regierungsrat und Gesundheitschef. Bild: Benjamin Manser

Es war Mai 2020. Die neu zusammengesetzte Regierung hatte soeben ihre Departemente verteilt. Damanns Gesichtsausdruck verriet damals alles: Er hatte nicht nach dem Gesundheitsdepartement gegriffen, er war wohl eher über seinen Beruf gestolpert. Damann ist Arzt. Die umstrittene Schliessung von Landspitälern stand an. Das Regierungsgremium war überzeugt, der Mitte-Mann werde diese Aufgabe am besten von allen lösen.

Damann, der um seine Person kein Aufhebens macht, könnte 2024 für eine Überraschung gut sein – und sich erneut zur Wahl stellen, Alter hin oder her. Im Januar ist er 65 geworden. Im Gesundheitsdepartement hat er längst Fuss gefasst, da scheint er sich wohlzufühlen, er wirkt entspannt. Anzeichen für eine Fortsetzung seiner Regierungstätigkeit gibt es derzeit keine, jedenfalls nicht öffentlich. Aber es gibt auch keine, die auf einen Rücktritt Ende der Legislatur hindeuten – ausser seine alte Aussage. Und wer sagt denn, dass er nochmals vier Jahre in der Regierung mitarbeiten wird? Er könnte sich auch frei fühlen, zwei Jahre anzuhängen und dann einen Schlussstrich zu ziehen.

Suter, die gewiefte Taktikerin

Yvonne Suter, St.Galler Kantonsrätin. Bild: Benjamin Manser

So oder anders, es gibt einige Mitte-Mitglieder, die zum Sprung in die Regierung ansetzen könnten. Ein Name, der immer wieder fällt, ist jener von Yvonne Suter. Die 44-jährige Rapperswilerin ist eine prägende Stimme im Kantonsparlament. Ihre Stimme fehlt in keiner Finanzdebatte; ebenso engagiert bringt sie sich ein, wenn es um Standorte von Kantons- oder Berufsfachschulen geht. Sie ist Vize-Parteipräsidentin, gehört seit 2011 dem Kantonsparlament an und war bereits 2020 als Regierungskandidatin gehandelt worden; aus familiären und beruflichen Gründen hatte sie damals abgesagt. Und heute?

Suter, gewiefte Taktikerin, lässt sich nicht in die Karten schauen: «Meine berufliche Tätigkeit als Führungskraft in einem internationalen Unternehmen erfüllt mich und erlaubt es mir glücklicherweise, die Frage einer Kandidatur sehr entspannt anzugehen.» Ihr sei ausgesprochen wohl so, wie es jetzt sei. Sollte ein Mitte-Sitz in der Regierung frei werden, werde sie die Frage einer Kandidatur «ebenso ergebnisoffen prüfen», wie sie es das letzte Mal getan habe. Natürlich werde sie heute schon da und dort «zu einer gelegentlichen Kandidatur» ermuntert. Mit Suter wäre das Linthgebiet zurück in der Regierung.

Heidi Romer und Monika Scherrer: Zwei erprobte Gemeindepräsidentinnen

Monika Scherrer, St.Galler Kantonsrätin. Bild: Benjamin Manser

Da ist noch eine andere Frau ennet des Ricken, die sich eine Kandidatur überlegen könnte: Heidi Romer, seit 2017 Gemeindepräsidentin von Benken, seit 2020 Kantonsrätin – und krisenerprobt. In der Gemeinde schlug ihr wegen der Schulraumplanung ein steifer Wind entgegen. Kürzlich hatte sie die Gemeinde hinter sich – als es um eine Senkung des Steuerfusses ging. Und auch Monika Scherrer, Noch-Gemeindepräsidentin von Degersheim und Kantonsrätin, könnte nach der kommunalen, die kantonale Exekutive reizen. Zwar konnte sich Scherrer vor vier Jahren parteiintern nicht gegen Susanne Hartmann durchsetzen. Doch wer weiss, ob sie der Ehrgeiz nochmals packt – frei wäre sie. Ende Juni gibt die 59-Jährige das Gemeindepräsidium nach zehn Jahren ab; so lange habe sie sich Zeit gegeben, den Finanzhaushalt von «Tegersche» auf eine gesunde Basis zu stellen. Das hat sie erreicht: Die Pro-Kopf-Verschuldung sank deutlich – und die Gemeinde hat dennoch investiert.

Diese Mitte-Männer haben gute Chancen

Anders als in Bern fehlt der Partei in der Regierung keine Frau. Seit zwei Jahren ist sie mit Bau- und Umweltministerin Susanne Hartmann in der Pfalz vertreten. Der Druck, bei der nächsten Vakanz mit einer Frauenkandidatur anzutreten, ist bei der Mitte denn auch deutlich geringer als bei FDP und SVP. Wer also scharrt bei den Männern mit den Hufen?

Patrick Dürr, St.Galler Kantonsrat und aktuell noch Parteipräsident. Bild: Benjamin Manser

Ende April gab Patrick Dürr seinen Rücktritt als Mitte-Präsident bekannt. Ein Indiz, dass er für die Regierung kandidiert, sollte Damann zurücktreten? «Ich schliesse heute nichts aus», erklärte der 48-jährige Widnauer damals auf Anfrage. Eine klare Absage tönt anders. Dürr wäre nicht der erste Parteipräsident und auch nicht der erste Banker, der in die Regierung wechseln würde; der heutige Finanzchef Marc Mächler (FDP) machte es ihm vor. Dürr wird auf kantonaler Ebene politisch aktiv bleiben; er gehört seit 2010 dem Kantonsparlament an.

Dominik Gemperli, St.Galler Kantonsrat. Bild: Tobias Garcia

Exekutiverfahrungen bringen der Goldacher Gemeindepräsident Dominik Gemperli, der Lichtensteiger Stadtpräsident Mathias Müller und der Altstätter Stadtrat Andreas Broger mit. Alle drei sind Kantonsräte, allen dreien ist eine Kandidatur zuzutrauen.

Die besten Chancen der drei hätte wohl Gemperli. Parteiinterne Mitstreiter halten grosse Stücke auf ihn. Ihnen gefällt, dass der Jurist Stallgeruch hat und in einer «soliden CVP-Familie» aufgewachsen ist. Sein Vater Paul war bereits Regierungsrat. Auf die Frage, ob er sich für das Parteipräsidium interessiere, hatte Gemperli (50) vor kurzem geantwortet: «Ich sehe meine Stärken eher als Exekutivpolitiker und weniger in der programmatischen Parteipolitik.» Eine Aussage, die auch als Interesse an der Regierungstätigkeit gedeutet werden kann.

Müller (39), der im Kantonsparlament mit klaren, sachlichen Voten und im Toggenburg mit innovativen Ideen auffällt, bezeichnet sich selber in den sozialen Medien als «Zukunftsmacher». In der Regierung könnte er dies für den gesamten Kanton sein.

Broger hat im Kantonsrat bislang vor allem die Interessen seiner Region vertreten: Er kämpfte für den Erhalt des Spitals Altstätten, für die Zukunft der Altstätten-Gais-Bahn und warnte vor der Gefahr des Einkaufstourismus fürs lokale Gewerbe. Kritische Stimmen, die ihn eher als politisches Leichtgewicht einschätzen, dürfte der 39-Jährige sportlich nehmen: Er präsidiert den FC Altstätten.

Thomas Warzinek, St.Galler Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Regelmässig auf sich aufmerksam macht auch der Sarganserländer Kantonsrat Thomas Warzinek – mit seinen fundierten Vorstössen und seiner Schaffenskraft. Die Partei profitiert von seiner Expertise in gesundheitspolitischen Fragen. Warzinek ist Arzt. Er gehört dem sozialen Flügel der Partei an und holt mit seinen sozialpolitischen Positionen auch Wählerinnen und Wähler links der Mitte ab. Doch ist er bereit, für eine politische Karriere seine Tätigkeit als Arzt aufzugeben? Bei Bruno Damann konnten sich das damals auch nur wenige vorstellten, doch er tat es.

Boris Tschirky, St.Galler Kantonsrat. Bild: Tobias Garcia

Und wie steht es mit dem Interesse des Fraktionspräsidenten und Gaiserwalder Gemeindepräsidenten Boris Tschirky? Stadtrat, Regierungsrat, Nationalrat: Sein Name falle immer, hatte er im Stadtratswahlkampf 2017 gesagt. «Ich kann mich nicht dagegen wehren.» Tschirky fuhr damals eine bittere Niederlage ein, die bis heute nachhallt. Die einst mächtigste Partei im Kanton verlor ihren letzten Sitz in der städtischen Exekutive an die Grünliberalen. Bei den links-grünen, urbanen Wählern konnte Tschirky zwar nicht punkten. Doch die Mentalität draussen in den Regionen sei eine ganz andere, sagen seine Fürsprecher in der Partei. Sie trauen ihm nach wie vor zu, ländliche Wählerschichten zu mobilisieren. Offen ist allerdings die Frage, ob Tschirky bereit ist für eine weitere Runde: Im Wahljahr 2024 feiert er seinen 59. Geburtstag.

Der dritte Nationalratssitz – ein schwieriges Unterfangen

Markus Ritter, St.Galler Nationalrat. Bild: Anthony Anex / Keystone

Wenig Bewegung ist bei der Mitte auf nationaler Ebene zu erwarten. Nationalrat Markus Ritter wird bei aller Liebe zum Rheintal und zum Kanton St.Gallen keinen Gedanken daran verschwenden, in die Regierung wechseln zu wollen. Der bald 55-Jährige fühlt sich im Haifischbecken Bundeshaus wohl, seine Stimme als Schweizer Bauernpräsident hat Gewicht – und wird gehört. Der mit allen Wassern gewaschene Taktiker weiss: Auf Bundesebene kann er für die Bauern und die Landwirtschaft mehr herausholen als auf kantonaler Ebene.

Nicolo Paganini, St.Galler Nationalrat. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Der zweite Mitte-Nationalrat Nicolo Paganini kennt den Kanton bestens, als ehemaliger Leiter des Amts für Wirtschaft und ehemaliger Olma-Direktor. Und dennoch: Ob er sich einen Wechsel zurück in die Ostschweiz überlegt, ist fraglich. 2018 in den Nationalrat nachgerückt, hat er 2019 die Wiederwahl geschafft – knapp vor Thomas Ammann. Paganini war drinnen, Ammann draussen: Die Partei verlor damals ihren dritten Nationalratssitz. Heute sitzt Paganini schon fester im Sattel und scheint sich als Lobbyist in Bern – er ist unter anderem Präsident des Schweizer Tourismus-Verbands – wohlzufühlen.

Die Partei dürfte einiges daransetzen, den dritten Sitz zurückzuerobern – kein einfaches Unterfangen. Die Partei hat immerhin den Abwärtstrend im Kanton gestoppt; so legte sie 2020 bei den Kantonsratswahlen einen Sitz zu, und Regierungsrat Damann erzielte das beste Resultat – doch diese sanften positiven Zeichen machen noch keinen Frühling.

Benedikt Würth, St.Galler Ständerat. Bild: Anthony Anex / Keystone

Keine Sorge muss sich die Mitte um ihren Ständeratssitz machen: Benedikt Würth hat sich rasch eingelebt und wird national wahrgenommen. Seine Meinung ist gefragt, ob bei Staatshilfen während der Pandemie, beim Medienpaket oder bei Frontex und demnächst wohl auch als Verwaltungsrat des FCSG – nach dessen Spiel der Spiele, dem Cupfinal vom Sonntag.

