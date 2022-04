Abgänge in der St.Galler SP? Diese jungen Kräfte stehen parat

Wahlkarussell Fässler weg, Rechsteiner weg: Kommt es in den nächsten Wahlen bei der St.Galler SP zu gewichtigen Abgängen? – Diese jungen Kräfte stehen parat SP-Regierungsrat Fredy Fässler wird Ende der Legislatur 65 sein. SP-Ständerat Paul Rechsteiner wird diesen August 70. Vor den nächsten Wahlen auf nationaler wie kantonaler Ebene drängen sich Fragen auf: Wie ersetzt die St.Galler SP ihre alte Garde, sollte sie auf einen Schlag zurücktreten? Wer steht in Warteposition? Wer kann sich Chancen ausrechnen? Ein Blick in die Kristallkugel. Regula Weik und Michael Genova Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die alte Garde der St.Galler SP (oben): Nationalrätinnen Barbara Gysi und Claudia Friedl, Ständerat Paul Rechsteiner und Regierungsrat Fredy Fässler. Und die neue: Kantonsrätinnen Bettina Surber und Monika Simmler, Kantonsrat Dario Sulzer und der ehemalige Wiler Stadtparlamentarier Arber Bullakaj. Bilder: TBM, Keystone

Die St.Galler Regierung startet in die zweite Halbzeit. Die nächsten kantonalen Wahlen stehen 2024 an. Doch hinter den Kulissen ist der Wahlkampf längst eröffnet. Und dieser Tage hat ihn Sicherheits- und Justizdirektor Fredy Fässler «offiziell» eröffnet. Auf die Frage unserer Zeitung, ob er sich eine vierte Legislatur vorstellen könne, antwortete er: «Zum Ende der Legislatur werde ich 65-jährig sein. Da braucht es eine gute Begründung für eine erneute Kandidatur. Vielleicht gibt es die dann tatsächlich, vielleicht aber nicht.»

St.Galler SP-Regierungsrat Fredy Fässler. Bild: Benjamin Manser

Fässlers Antwort lässt Spielraum für Spekulationen. Und dennoch: Sein Rücktritt aus der Regierung in zwei Jahren ist wahrscheinlicher als eine weitere Mitarbeit. Noch ein anderer Top-Mann der SP lässt (erneut) rätseln: Verabschiedet sich Ständerat Paul Rechsteiner Ende der Legislatur 2023 aus der nationalen Politik - oder nicht? Und wie halten es die beiden langjährigen SP-Nationalrätinnen Claudia Friedl und Barbara Gysi? Die St.Galler SP wird tunlichst vermeiden, dass ihre höchsten Politikerinnen und Politiker allesamt auf einen Schlag zurücktreten. Dennoch die Frage: Wer sind die jungen Linken, die nachrücken könnten?

Wer könnte Fässler beerben?

St.Galler SP-Kantonsrätin und Fraktionspräsidentin Bettina Surber. Bild: Michel Canonica

Eines ist bereits heute klar: Mögliche Kandidaten müssen sich warm anziehen, es stehen profilierte Frauen parat. Dies zeigt allein schon der Blick auf die SP-Fraktion im Kantonsparlament. Da ist deren Präsidentin Bettina Surber. Ihre Stimme hat im Parlament Gewicht – über die Parteigrenze hinaus. Sie scheut sich nicht, die Sachen beim Namen zu nennen, und das bürgerlich dominierte Parlament an frühere Entscheide und Versprechen zu erinnern. Sie ist sattelfest und auch spitzfindige, politische Gegner können der Juristin kein X für ein U vormachen.

St.Galler SP-Kantonsrätin Monika Simmler. Bild: Ralph Ribi

Da ist aber auch Monika Simmler, auch sie Juristin und seit Teenagerjahren politisch engagiert. Sie präsidierte die Juso, später die kantonale SP, wurde 2016 mit 26 Jahren ins Kantonsparlament gewählt, gehört heute der gewichtigen Finanzkommission an und ist als Assistenzprofessorin für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie an der HSG tätig. Nationalratsambitionen habe sie aktuell keine mehr; derzeit sei ihr die wissenschaftliche Laufbahn wichtiger, hatte sie vor einem Jahr im Interview mit dieser Zeitung gesagt. Die Regierung ist – anders als das Nationalratsmandat – ein Vollamt. Politische versus akademische Karriere - diese Frage dürfte bei einer allfälligen Regierungskandidatur Simmlers erst recht eine entscheidende Rolle spielen.

St.Galler SP-Kantonsrätin Andrea Schöb-Sturzenegger. Bild: Benjamin Manser

Eine weitere Frau aus der Fraktion, Andrea Schöb, soll im Sommer Vizepräsidentin des Kantonsparlaments werden. Die SP lobt «ihre Führungserfahrung, ihre rasche Auffassungsgabe, ihre integere Art und ihre Nähe zu den Menschen in diesem Kanton». Das Ganze kann bereits als Empfehlungsschreiben für andere politische Aufgaben gelesen werden. Jedenfalls erhält die Thaler Kantonsrätin und Leiterin des Feuerwehrinspektorats als höchste St.Gallerin 2023/2024 – und damit im Wahljahr – eine gute Plattform, um sich im Kanton bekannt zu machen.

Scheck muss sich als SP-Kapitänin bewähren

St.Galler SP-Parteipräsidentin Andrea Scheck. Bild: Donato Caspari

Kaum zur Debatte stehen dürfte die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa. Die Stadtsanktgallerinnen und Stadtsanktgaller würden ihr einen derart raschen Wechsel kaum verzeihen – und ohne städtische Stimmen lässt sich als linke Frau eine Regierungswahl nicht gewinnen; sie verhalfen vor zwei Jahren auch der Rheintalerin Laura Bucher zum Sprung in die Pfalz. Parteipräsidentin Andrea Scheck schliesslich wird bei ihren ersten Wahlen als Kapitänin gefragt und gefordert sein – Grüne und Grünliberale, die in den letzten Wahlen wacker zulegten, dürften mit in den Startlöchern stehen.

Eine geschlossene bürgerliche Phalanx – wie sie kürzlich in der Waadt erfolgreich eine SP-Regierungsrätin verhindert hat – hat die St.Galler SP kaum zu befürchten. Die Bürgerlichen werden mit sich selber beschäftigt sein. Die SVP als wählerstärkste Partei im Kanton kämpft seit Jahren um einen zweiten Regierungssitz. Ihr heute einziger Regierungsrat, Bildungschef Stefan Kölliker, wird 2024 bereits 16 Jahre der Exekutive angehören. Gut möglich, dass sich der dannzumal 53-Jährige beruflich noch etwas anderes vorstellen kann. Die Mitte muss sich sicher Nachfolgegedanken machen. Gesundheitschef Bruno Damann ist ein «Regierungsrat mit Ablaufdatum», wie er sich selber bezeichnete. Damann wurde im Januar 65.

Bleiben die Männer auf der Strecke?

Die SP habe ein «paar gute, junge Leute in der Warteschlaufe», attestieren bürgerliche Politiker, teils nicht ganz neidfrei, der linken Konkurrenz. Nach Namen gefragt, fallen rasch Surber, Simmler - und der Nachsatz: «Es wird sicher eine Frau sein.»

St.Galler SP-Kantonsrat Dario Sulzer. Bild: Benjamin Manser

Nun ist es nicht so, dass sich keine Männer für das Amt fänden. Der Wiler Stadtrat und Kantonsrat Dario Sulzer wäre ein möglicher Kandidat. Er fällt durch sachliche, aber durchaus deutliche Voten auf. Und er hat im Unterschied zu den am häufigsten genannten Frauen Exekutiverfahrung.

Doch ist eine Männerkandidatur überhaupt ein Thema? Wie viel Platz haben die Männer in der SP noch? Dazu meinte Andrea Scheck nach ihrer Wahl zur Parteipräsidentin vor einem Jahr: «Frauen waren sehr lange im Hintergrund, Männer sehr lange in den Machtpositionen. Unsere Männer treten aus Überzeugung einen Schritt zurück, um den Weg frei zu machen.» Auf die Frage, ob sie dereinst auch den Ständeratssitz mit einer Frau verteidigen wolle, antwortete sie: «Das wäre mir ein Anliegen.»

Gysi könnte Rechsteiner beerben

Doch verabschiedet sich Paul Rechsteiner 2023 überhaupt von nationalen Politik? Die Rücktrittsfrage ist bei ihm wie Gänseblümchen-Zupfen: Er geht, er geht nicht, er geht, er geht nicht. Für eine Antwort auf diese Frage sei es noch zu früh, teilte Rechsteiner kürzlich dieser Zeitung mit. Auch gegenüber der Partei habe er sich noch nicht geäussert, heisst es aus SP-Kreisen.

Rechsteiner wird bei den nächsten Wahlen 71 Jahre alt sein. «Wenn Paul will und mag, kann er bis 90 in Bern politisieren.» Diese scherzhafte Antwort eines SP-Mitglieds bringt gleichzeitig das Dilemma der Partei auf den Punkt: Tritt Rechsteiner ab, ist die Gefahr gross, dass auch der Sitz im Stöckli weg ist.

St.Galler SP-Nationalrätin Barbara Gysi. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Kampflos werden ihn die Genossinnen und Genossen nicht aufgeben. Die progressive Seite des Kantons müsse im Ständerat vertreten sein, fordern sie - oder wie es Rechsteiner 2018 formuliert hatte: «die Stimme des sozialen St.Gallen». Wem könnte es gelingen, auch künftig eine bürgerliche Doppelvertretung in Bern zu verhindern? Nahe liegende Kandidatinnen sind die Nationalrätinnen Claudia Friedl und Barbara Gysi. Viele trauen es Gysi eher zu. Die Wilerin hat sich wiederholt als engagierte Kämpferin gezeigt – und sie könnte, nimmt man Rechsteiner als Massstab, locker noch drei Amtsdauern im Stöckli machen. Gysi feiert im Wahljahr ihren 59. Geburtstag. Friedl ist vier Jahre älter.

Verteidigung des Ständeratsitzes wird ein «Chrampf»

Allerdings war es nicht nur Rechsteiners Politstil, sondern auch die besondere Konstellation, die den Coup von 2011 überhaupt möglich machte. Eine wichtige Rolle spielte damals, dass der amtierende CVP-Ständerat Eugen David nach dem ersten Wahlgang aufgab - und durch den unerfahrenen Michael Hüppi ersetzt wurde. Der soziale Flügel der CVP unterstützte in der Folge Rechsteiner. Auch viele urbane Bürgerliche wählten links, um einen Sieg des SVP-Kandidaten Toni Brunner zu verhindern. Vieles muss also stimmen, damit die SP ihren Sitz im Stöckli erfolgreich verteidigen kann. Es werde auf jeden Fall einmal mehr ein «Chrampf», sagen Genossinnen.

St.Galler SP-Nationalrätin Claudia Friedl. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Zu ihrer politischen Zukunft sollen sich weder Gysi noch Friedl parteiintern geäussert haben. Denkbar ist, dass Gysi einen Doppelwahlkampf führen wird - so wie dies Rechsteiner 2011 tat. Er hatte bereits als Alterspräsident die neue Legislatur im Nationalrat eröffnet, als er im zweiten Wahlgang als St.Galler Ständerat gewählt wurde. Lachende Dritte war damals Gysi, sie rückte vom ersten Ersatzplatz für ihn in den Nationalrat nach.

Nachwuchshoffnung Arber Bullakaj in Warteposition

Ehemaliger Wiler SP-Stadtparlamentarier Arber Bullakaj. Bild: Michel Canonica

Wie sieht es mit einem Generationenwechsel im Nationalrat aus? Ein Einstieg erleichtern würde jüngeren Kräften ein frühzeitiger Rücktritt der Amtsinhaberinnen. Würde sich etwa Friedl frühzeitig aus Bern verabschieden könnte der ehemalige Wiler Stadtparlamentarier Arber Bullakaj nachrücken – bei der letzten Nationalratswahl erreichte er den ersten Ersatzplatz. Mit dem 36-jährigen Bullakaj würde ein junger Secondo und eine SP-Nachwuchshoffnung auf die nationale Bühne katapultiert.

Möglich aber auch, dass Friedl nochmals antritt, bei einer Wiederwahl aber keine ganze Legislatur mehr absolviert. So wie es 2013 Hildegard Fässler getan hatte, als sie zwei Jahre nach ihrer Wiederwahl Platz machte – für die neun Jahre jüngere Claudia Friedl.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen