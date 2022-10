Wahlkarussell Esther Friedli kandidiert für den Ständerat und sagt: «Es ist nicht mein Lebensziel, Bundesrätin zu werden» Seit dem Rücktritt von Bundesrat Ueli Maurer wird spekuliert, wer die Nachfolge antritt. Der Name der St.Galler SVP-Nationalrätin Esther Friedli fiel immer wieder. Nun erklärt sie in Mels, dass sie in den Ständerat will. Ob sie es schafft, zeigt sich Mitte März. Renato Schatz 1 Kommentar 14.10.2022, 14.07 Uhr

Bemerkenswerte Pressekonferenz: Esther Friedli (2. v. r.) informiert am Rande einer Viehschau über ihre Pläne. Links neben ihr sitzt SVP-Nationalrat Mike Egger. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Ein paar Journalistinnen und Journalisten schauen sich fragend an, einige tragen weisse Sneakers. Bald einmal sind sie nicht mehr weiss, sondern braun. Einer der Fotografen kommt zu spät, «das muss man auch erst einmal finden», sagt er. Es ist halb elf und laut im Festzelt neben der Viehschau in Mels. Man sieht Sennenhemden und Bierflaschen auf den Holztischen. Und am Ende des Zelts nimmt Esther Friedli Platz. Die SVP-Nationalrätin, die als Nachfolgerin von Bundesrat Ueli Maurer gehandelt wird.

Dies, nachdem Werner Salzmann und Albert Rösti in der vergangenen Woche verkündeten, dass sie Bundesrat werden wollen. Letzterer tat das in einem schicken Hotel in der Berner Innenstadt. In der Politik geht es auch immer darum, wie man etwas sagt. In welchem Setting. Nur hört man Friedlis Worte kaum, die Volksmusik, die aus den Boxen dröhnt, und Lärm im Festzelt übertönen sie beinahe. Doch wer die Ohren spitzt, hört Friedli in die Mikrofone sagen:

«Ja, ich will. Ich will Ständerätin werden.»

Sie will im Toggenburg bleiben

Es soll also der Ständerat sein, nicht der Bundesrat, Mels und nicht Bern. Friedli begründet: «Wenn man Bundesrätin werden will, muss man bereit sein, sich 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche in den Dienst des Landes zu stellen.» Sie sei aber «mit Herzblut Unternehmerin und Gastronomin» und nicht willens, ihren Lebensmittelpunkt nach Bern zu verschieben. Und überhaupt:

«Bundesrätin zu werden, das ist nicht mein Lebensziel. Mein Lebensziel ist es, glücklich zu sein, ein gutes privates und berufliches Umfeld zu haben, gesund zu bleiben.»

Zu ihrem privaten Umfeld gehört freilich auch Partner Toni Brunner. Der ehemalige SVP-Parteipräsident und Nationalrat machte sich nach Maurers Rücktritt für eine weibliche Nachfolge stark, liess aber auch durchblicken, dass er mit dem gegenwärtigen Leben durchaus zufrieden sei. Friedli sagt: «Wir teilen Bett und Tisch, natürlich haben wir diskutiert. Aber es ist mein Entscheid. Das ist das, was ich will.»

Keine parteiinterne Konkurrenz

Ob sie das, was sie will, auch bekommt, hängt vom St.Galler Stimmvolk ab. Dieses wählt die Nachfolge von SP-Doyen Paul Rechsteiner Mitte März, wobei der zweite Wahlgang wohl Ende April stattfinden würde. Am Donnerstagnachmittag gab schon Rechsteiners Parteikollegin und Nationalrätin Barbara Gysi ihre Kandidatur bekannt. SVP-interne Konkurrenz dürfte Friedli indes nicht zu befürchten haben.

Ihre Ständeratskandidatur wird von der gesamten Kantonalpartei getragen, auch von Stefan Kölliker. Der SVP-Regierungsrat liebäugelte ebenfalls mit dem Sitz im Stöckli. Am Mittwochabend, als alle zusammenkamen, die Parteileitung, die Nationalräte, und auch Kölliker, legte man sich dann aber auf Friedli fest. Folglich geht sie davon aus, dass es «voraussichtlich keine Gegenkandidatur» geben werde.

Mit Spannung erwartet werden nun die nächsten Schritte der FDP und der Grünen. Während sich die Grünen am nächsten Dienstag treffen und womöglich im Anschluss gleich auch eine Kandidatin oder einen Kandidaten präsentieren, laufen bei der FDP noch Gespräche.

1 Kommentar Eduard R. ITH vor etwa einer Stunde Dieser Auftritt ist typisch Walter Gartmann: Dilettantisch, aber Hauptsache, er kann sich bei den Medien auch noch in Szene setzen. Nur an den bissigen Bemerkungen der Journalisten im Bericht, lässt es sich deutlich heraushören, dass dieser Schuss so ziemlich nach Hinten los ging. Schade für die Kandidatin Esther Friedli, die mit diesem Auftritt nicht im besten Licht in Erscheinung treten konnte. Bemerkenswert, dass es offensichtlich niemanden in dieser Kantonalpartei gibt, der Gartmann in seiner Überheblichkeit in die Schranken weisst. Alle Kommentare anzeigen