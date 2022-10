St.Galler SVP: Geht ihre Wahlrechnung ohne Esther Friedli auf?

Wahlkarussell Die St.Galler SVP hat ehrgeizige Wahlziele – geht ihre Rechnung bei einer Bundesratskandidatur von Esther Friedli noch auf? Noch ist Esther Friedli nicht Bundesratskandidatin, geschweige denn Bundesrätin. Und trotzdem drängt sich die Frage auf: Mit wem, wenn nicht mit der Toggenburgerin, will die St.Galler SVP ihre Ziele für die Wahlen 2023/2024 erreichen? Regula Weik Jetzt kommentieren 04.10.2022, 18.00 Uhr

Nach ihrer Wahl als Nationalrätin: Esther Friedli im Pfalzkeller. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, Oktober 2019)

«Die St.Galler SVP müsste ihre Frauen mobilisieren»: So titelte diese Zeitung im Frühsommer, als über mögliche Kandidatinnen und Kandidaten für die nationalen und kantonalen Wahlen 2023/2024 spekuliert wurde. Ein Name, der damals prominent und mehrfach auf unserem Wahlkarussell stand: Esther Friedli. Die Rede war damals von einer möglichen Ständeratskandidatur, von ihrer wichtigen Rolle als Zugpferd auf der Nationalratsliste und von allfälligen, eher abgeschwächten Ambitionen auf einen St.Galler Regierungssitz.

Inzwischen hat ihre Partei noch ganz andere Pläne mit ihr: Sie wäre hoch beglückt, würde sich die Toggenburgerin als Kandidatin für die Nachfolge von Bundesrat Ueli Maurer zur Verfügung stellen. Doch im «Haus der Freiheit» herrscht Funkstille. Friedli ist Politologin, Gastronomin – und Kommunikationsfachfrau. Sie weiss, was falsch getimte Kommunikation bewirken kann.

So darf vorerst munter weiter spekuliert werden. Auch darüber, wie sich eine Wahl von ihr in den Bundesrat auf das Personenkarussell der St.Galler SVP in den nächsten Wahlen auswirken könnte.

Wer, wenn nicht Esther Friedli?

Die SVP ist die wählerstärkste Partei im Kanton, sie stellt die grösste Fraktion im Kantonsparlament: Ihre Ausgangslage ist komfortabel. Doch das trügt. Sie ist in der Vergangenheit wiederholt beim Versuch gescheitert, einen zweiten Sitz in der Regierung zu holen. Und auch ihr Sturm aufs Stöckli war selten mehr als ein harmloses Lüftchen. Die meisten ihrer besten Kräfte haben es schon versucht – erfolglos. Doch damit nicht genug. Sie verlor in den letzten Wahlen ihren fünften Nationalratssitz.

Mike Egger, Nationalrat und Strategiechef der St.Galler SVP. Bild: Andrea Tina Stalder

Wer, wenn nicht Friedli, soll die ambitionierten Wahlziele – ein Ständeratssitz, fünf Nationalratssitze, zwei Regierungssitze – erfüllen? «Wahlen zu gewinnen, ist immer eine Herausforderung, doch wir sind gut aufgestellt», sagt Mike Egger, Nationalrat und Strategiechef der St.Galler SVP.

«Wir haben noch einige Trümpfe im Ärmel.»

Welche Personen versprechen Erfolg?

Keine Gedanken müsste sich der Strategiechef zur Nachfolge von Friedli im Nationalrat machen: Es würde schlicht der 1., der 2. oder der 3. Ersatz nachrücken – die da sind Thomas Müller, Barbara Keller-Inhelder, Michael Götte. Diese Auflistung zeigt: Die SVP ist nicht mit einem Überfluss an aussichtsreichen Personen gesegnet. Müller und Keller-Inhelder haben ihre Nationalratssitze in den letzten Wahlen 2019 verloren, Götte ist zweimal als Regierungskandidat gescheitert.

Stefan Kölliker, St.Galler Regierungsrat und Bildungschef. Bild: Belinda Schmid

Welche Trümpfe würde Egger also bei der Ständeratswahl 2023 aus dem Ärmel ziehen? Ambitionen werden immer mal wieder Regierungsrat und Bildungschef Stefan Kölliker nachgesagt. Egger sagt: «Ich würde ihn sicher angehen.» Allenfalls würde der Delegiertenversammlung auch eine Auswahl an Kandidaten unterbreitet.

Roland Rino Büchel, St.Galler Nationalrat. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Einer hat sich schon früh als Kandidat ins Rennen gebracht: Roland Rino Büchel. Der Nationalrat war 2019 erfolglos zur Ständeratswahl angetreten, stellte aber noch am Wahltag in Aussicht, in vier Jahren einen neuen Anlauf zu nehmen. Er war damals überzeugt: Die SVP werde den Ständeratssitz holen, sobald Paul Rechsteiner nicht mehr antrete.

Nun, der SP-Doyen hat sich noch nicht geäussert. Und auch Egger tut es nicht weiter. Er habe noch eins, zwei mögliche Personen aus der Wirtschaft – «und Signale von ihnen, dass sie offen sind, eine Kandidatur zu prüfen».

Eggers Bitte um etwas Nachsicht

Und wie will Egger den bisherigen Regierungssitz verteidigen und einen zweiten holen, erst recht dann, wenn auch Kölliker in Richtung Bern entfliehen sollte? Der Strategiechef ist überzeugt, dass es so oder anders gelingen wird, den bisherigen Regierungssitz zu verteidigen. Dieser sei inzwischen gut verankert. Und der zweite Sitz?

Zunächst werde es darum gehen, die nationalen Ergebnisse genau zu analysieren. Egger schliesst nicht aus, dass «jemand aus Bern» interessiert an einem Wechsel in die Pfalz sein könnte. Spricht er von sich selber? Er lacht: «Sag niemals nie.» Eine klare Absage tönt anders.

Auf den fünften Nationalratssitz angesprochen, gibt Egger zu:

«Das dürfte anspruchsvoll werden.»

Doch schon ist sein Optimismus zurück: Er wünsche sich, dass mit einer allfälligen Bundesratskandidatur von Esther Friedli «ein Ruck durch die Partei geht, eine neue Dynamik ausgelöst wird». Und sollte die Toggenburgerin Bundesrätin werden, so bitte er, «etwas nachsichtig zu sein, wenn wir nicht alle andern Wahlziele erreichen».

