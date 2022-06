Wahlen 2023: Claudia Friedl und Barbara Gysi treten erneut an

Wahlkarussell Die St.Galler SP-Nationalrätinnen lassen als Erste die Katze aus dem Sack: Claudia Friedl und Barbara Gysi treten 2023 erneut an Generationenwechsel bei der St.Galler SP unter der Bundeshauskuppel – ja oder nein? Im Nationalrat wird es kaum dazu kommen. Claudia Friedl und Barbara Gysi werden nächstes Jahr erneut kandidieren. Eine kleine Chance für junge SP-Köpfe gibt es dennoch – oder gar zwei? Regula Weik 02.06.2022, 05.00 Uhr

Die beiden St.Galler SP-Nationalrätinnen Claudia Friedl (links) und Barbara Gysi wollen ihre Arbeit in Bundesbern in der nächsten Legislatur fortsetzen. Bilder: Keystone

Wie ersetzt die St.Galler SP ihre alte Garde, sollte diese auf einen Schlag zurücktreten? Diese Frage hatte unsere Zeitung vor wenigen Wochen aufgeworfen und einen Blick in die Kristallkugel gewagt. Dabei wurde spekuliert, welche jungen SP-Köpfe bereitstünden, sollte es in der Pfalz oder unter der Bundeshauskuppel zu Rücktritten kommen. Und es wurde auch gewerweisst, ob allenfalls ein vorzeitiger Rücktritt von Claudia Friedl anstehen könnte, sodass der ehemalige Wiler Stadtparlamentarier und Secondo Arber Bullakaj nachrücken könnte. Der 36-Jährige hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er einen Sitz im Schweizer Parlament anstrebt. Bei den letzten Nationalratswahlen war dieses Ziel in Griffnähe, Bullakaj erreichte den ersten Ersatzplatz. Nützen wird ihm dies nun nichts, wie aktuelle Entwicklungen zeigen.

Als diese Zeitung das Wahlkarussell anwarf, hiess es auf Anfrage bei der SP, Claudia Friedl und Barbara Gysi hätten sich noch nicht zu ihrer politischen Zukunft geäussert. Dann, vor wenigen Tagen, tönt es aus Parteikreisen plötzlich anders: Die beiden Nationalrätinnen hätten sich entschieden, 2023 ein weiteres Mal anzutreten. Gerücht oder Tatsache? Die Nachfrage bei den beiden Nationalrätinnen bringt Klarheit.

Gut eingearbeitet, gut vernetzt

Auf eine Wiederkandidatur angesprochen, antwortet Claudia Friedl:

«Es gibt derzeit keinen Grund, nach neun Jahren nicht wieder anzutreten.»

Zu den Überlegungen, die zu ihrem Entscheid geführt haben, sagt sie: «Ich habe mich in die Themen Aussenpolitik und Finanzpolitik eingearbeitet und bin darin gut vernetzt.» Die Stadtsanktgallerin gehört der Aussenpolitischen und der Finanzkommission an. Ganz generell, so Friedl, gelte ihr Einsatz weiterhin einer sozialen, klimagerechten und international vernetzten Schweiz. «Da gilt es noch viel zu tun.»

Friedl war 2013 für Hildegard Fässler in die grosse Kammer nachgerückt; die Grabserin hatte sich damals zur Halbzeit der Legislatur und nach insgesamt 16 Jahren von der politischen Arbeit im Nationalrat verabschiedet.

In zentralen Dossiers noch einiges umsetzen

Klipp und klar auch die Antwort von Barbara Gysi:

«Ja, ich kandidiere 2023 wieder.»

Die Wilerin gehört seit elf Jahren dem Parlament an. Sie ist Vizepräsidentin der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit und Mitglied der Finanzkommission. In all den Jahren habe sie sich vertiefte Dossierkenntnisse und ein gutes Netz an Kontakten aufgebaut, werde gehört und habe dank ihres Engagements in verschiedenen Organisationen einen nahen Praxisbezug. Und:

«Die politische Arbeit macht mir nach wie vor Freude.»

Mit Blick in die Zukunft sagt sie: «Politisch gibt es noch viel zu tun für eine sozialere, ökologischere und gerechtere Schweiz.» In den zentralen Dossiers wie der Altersvorsorge, Prämienverbilligungen und Gesundheitspolitik gebe es noch einiges umzusetzen. «Ich freue mich, meinen Betrag leisten zu können.»

Interessiert am Ständerat?

Paul Rechsteiner, St.Galler SP-Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle/ KEYSTONE

Bleibt die Frage, ob sich eine der beiden Nationalrätinnen vorstellen kann, Paul Rechsteiner im Ständerat zu beerben – bei einem allfälligen Rücktritt des SP-Doyens. Viele trauen dies Gysi eher zu. Sie hat sich wiederholt als engagierte Kämpferin gezeigt – und sie könnte, nimmt man Rechsteiner als Massstab, locker noch drei Amtsdauern im Stöckli machen. Gysi feiert im Wahljahr ihren 59. Geburtstag. Friedli ist vier Jahre älter.

Gysi hält sich bei der Ständeratsfrage zurück: «Paul Rechsteiner hat sich noch nicht geäussert, darum ist das kein Thema.» Klar sei:

«Das offene und linksgrüne St.Gallen braucht eine Ständeratsvertretung – und die SP beansprucht diesen Sitz.»

Identisch tönt es bei Friedl und auch sie betont: «Sicher ist, dass die SP den linken St.Galler Ständeratssitz verteidigen wird.»

Generationenwechsel ist vertagt

Mit dem Entscheid der beiden Nationalrätinnen ist klar: Der Generationenwechsel bei der St.Galler SP-Vertretung in der grossen Kammer in Bern ist vertagt. Es sei denn, die Partei träumt von einem dritten Sitz. Eine Abwahl einer der beiden langjährigen Politikerinnen ist doch eher unwahrscheinlich. Wie reagieren sie auf die Frage nach den fehlenden jungen Kräften in Bern? Die Nationalratsliste der SP werde wie immer gut durchmischt sein, sagt Friedl. Gysi bestätigt dies und ergänzt: «Die SP ist sehr gut und vielfältig aufgestellt.»

Eine neue Ausgangslage ergäbe sich, sollte sich Rechsteiner entschliessen, sich aus der Politik zurückzuziehen. Tritt dieser Fall ein, braucht es keine grosse Hellseherei, um vorauszusagen, dass die Berner Vertretung der St.Galler SP in der Legislatur 2023 bis 2027 jünger sein wird als die heutige. Rechsteiner wird im Sommer 70.