St.Galler SVP ist verärgert: IHK empfiehlt Vincenz für Ständerat

Wahlkampf Knatsch bei den St.Galler Bürgerlichen: IHK empfiehlt Susanne Vincenz – SVP ist verärgert Die Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell unterstützt im Ständeratswahlkampf ausschliesslich FDP-Kandidatin Susanne Vincenz-Stauffacher. Was hat die IHK gegen Esther Friedli? Und was sagt die SVP dazu? Adrian Vögele Jetzt kommentieren 27.01.2023, 11.11 Uhr

Die St.Galler Ständeratskandidatinnen Esther Friedli (SVP) und Susanne VIncenz-Stauffacher (FDP). Bilder: Gian Ehrenzeller/KEY

Im Kanton St.Gallen ist Wahlkampf – und das Wort grosser Verbände hat Gewicht. Der Vorstand der Industrie- und Handelskammer (IHK) St.Gallen-Appenzell teilt mit, dass er Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) für die Ständeratsersatzwahl vom 12. März empfiehlt. Und zwar ausschliesslich. Keine Unterstützung erhält die zweite bürgerliche Kandidatin, Esther Friedli (SVP).

In früheren Wahlkämpfen für Ständerat oder Regierungsrat hatte die IHK immer wieder auch SVP-Kandidaten unterstützt, oft in einem Zweierticket: Beat Tinner (FDP) und Michael Götte (SVP) im Jahr 2020, Benedikt Würth (CVP) und Roland Rino Büchel (SVP) im Jahr 2019. Anders war es im Regierungswahlkampf 2016: Die IHK stellte sich einzig hinter Marc Mächler (FDP). Keine Unterstützung erhielt – Esther Friedli. Fachlich sei sie kompetent, im St.Galler Politbetrieb aber eine Newcomerin, begründete der Wirtschaftsverband damals.

Gartmann: «Völlig unverständlich»

Und heute? Eine Anfängerin ist Friedli längst nicht mehr. Was sagt sie zur Haltung der IHK? «Es freut mich, dass sich die IHK für die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft ausspricht. Das sind Werte, für die auch ich einstehe.» Weiter will sie den Entscheid des Verbands nicht kommentieren.

Walter Gartmann, Präsident SVP Kanton St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

SVP-Präsident Walter Gartmann macht seinem Ärger Luft: «Der Entscheid ist für mich völlig unverständlich. Warum unterstützt eine Industrie- und Handelskammer eine Person, welche weder Arbeitgeberin noch Industrielle ist?» Die Glaubwürdigkeit dieser Organisation müsse er in Frage stellen, sagt Gartmann. Friedli sei eine hervorragende Kandidatin, auch ohne Unterstützung der IHK.

Grosser Streit um Bilaterale

Was also hat die IHK gegen Friedli? Ein grosser Streitpunkt fällt sogleich auf: Die bilateralen Verträge und das Verhältnis zur EU. Friedli leitete 2020 die nationale Abstimmungskampagne der SVP für die Begrenzungsinitiative, die eine Kündigung der Bilateralen riskiert hätte. Die IHK hingegen setzte sich in dieser Phase vehement für den Erhalt der Bilateralen ein und sprach sich auch deutlich für das Rahmenabkommen mit der EU aus, als dieses in der Schweiz schon von allen Seiten unter Beschuss stand.

Die Begrenzungsinitiative war parteiintern umstritten. Zu den prominenten Ostschweizer SVP-Politikern, die auf Distanz gingen, gehörte auch Michael Götte. Der Tübacher Gemeindepräsident und Kantonsrat sagte damals, die Kündigungsklausel in der Initiative könne er als wirtschaftsnaher Politiker nicht gutheissen. Götte hat auch ein Mandat bei der IHK – als Leiter Kantonale Politik.

Ein Jahr zuvor, bei der Wahlempfehlung für Roland Rino Büchel, hatte die IHK explizit verlangt, dass Büchel «einen vernünftigen, exportwirtschaftsverträglichen Kurs im Umgang mit der EU unterstützt».

Auch Wil West und das Covid-19-Gesetz spielten eine Rolle

Markus Bänziger, Direktor Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell. Bild: Benjamin Manser

IHK-Direktor Markus Bänziger sagt, das Thema Schweiz-EU sei einer der Gründe gewesen, dass Friedli jetzt keine Wahlempfehlung erhalte, «aber nicht das zentrale und entscheidende». In den Hearings, die die IHK mit allen vier Ständeratskandidatinnen durchführte, hätten sowohl Vincenz auch als Friedli mit Positionen überzeugt, welche die Freiheit von Bürgerinnen und Bürger und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft betonen.

Zu Friedli hat die IHK darüber hinaus aber eine Reihe von Differenzen. Bänziger zählt auf: Die SVP-Vertreterin habe Nein gesagt zum Ansiedlungsprojekt Wil West, zur weiteren Liberalisierung des Strommarkts, zum Covid-19-Gesetz, zum Gesetz für den unterirdischen Gütertransport (Cargo Souterrain), zur Aufstockung der EU-Grenzschutzbehörde Frontex. Susanne Vincenz vertrete hingegen in den zentralen Dossiers die Haltung der IHK.

Gewerbeverband macht es anders

Der IHK-Vorstand habe auch über eine Zweier-Empfehlung diskutiert, sagt Bänziger. «Grundsätzlich finden wir es aber besser, nur eine Person zu empfehlen, daran können sich die Wählerinnen und Wähler besser orientieren.»

Das Gegenteil macht der andere grosse St.Galler Wirtschaftsverband, der Gewerbeverband (KGV): Laut Geschäftsführer Felix Keller unterstützt der KGV keine Einzelperson, sondern empfiehlt: «Wählt bürgerlich.» Womit im aktuellen Ständeratswahlkampf FDP und SVP gemeint sind.

