Wahlkampf Barbara Gysi äussert sich in der Lokremise in St.Gallen zu ihrer Kandidatur für den Ständerat: «Die Weichen nach Bern werden neu gestellt» Die St.Galler SP-Nationalrätin Barbara Gysi macht sich für ein breit abgestütztes Duo im Stöckli stark und sieht in der Kandidatur von Franziska Ryser von den Grünen auch eine «Chance». Ausserdem will sie dereinst ein Kino eröffnen. Renato Schatz Jetzt kommentieren 25.10.2022, 21.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Lokremise dreht sich alles um Barbara Gysi. Bilder: Benjamin Manser

(25. Oktober 2022)

Als «Lokremise» bezeichnete man ein Depot für Lokomotiven, die sich mittels Drehscheibe an Ort und Stelle um die eigene Achse drehen konnten, um in einem der Abteile untergebracht werden zu können. Die Lokremise in St.Gallen hat zwar längst ausgedient, sie wird mittlerweile als Kulturort genutzt. Doch am Dienstagvormittag drehte sich in der Lokremise noch einmal etwas: alles um Barbara Gysi.

Die SP-Nationalrätin tat vor zwei Wochen in den Sozialen Netzwerken kund, dass sie ihre Kandidatur für den freien Ständeratssitz bei der Kantonspartei eingereicht habe. Diese gibt nun in der Lokremise bekannt, dass sie Gysi einstimmig für die Ersatzwahl nominiert. Und weshalb.

Eine 360-Grad-Drehung durch alle Themen

Aber die St.Galler SP tut das nicht alleine: Neben Gysi und der Andrea Scheck, die Präsidentin der kantonalen SP, sprechen auch Cornelia Hartmann, Sandrine Nikolic-Fuss sowie Franciska Hildebrand. Hartmann steht den Ostschweizer Kantonen im Verband Schweizerischer Pflegefachpersonen vor, Nikolic-Fuss der Gewerkschaft Kapers und Hildebrand war einst Vorstandsmitglied des WWF in der Ostschweiz.

Sie alle sitzen links und rechts von Gysi, die als einzige bunte Kleidung trägt, und gehen ein sozialpolitisches Thema nach dem anderen durch. Von «Lohngleichheit» spricht Nikolic-Fuss, von «Klimakrise» und «Energienotstand» Hildebrand. Scheck betont die Notwendigkeit von Erfahrung und Hartmann jene von «Verlässlichkeit, Dossierfestigkeit und Glaubwürdigkeit». Eine 360-Grad-Drehung durch verschiedenste soziale Themen. Alle Voten haben gemein, dass sie bei Gysi enden.

Zum Beispiel so: «Ich glaube, Barbara Gysi ist die richtige Person dafür.» Ein Abarbeiten eines Stellenbeschriebs einer Ständerätin, ein Frage-Antwort-Spiel ohne Gegner. Weil die Replik schon klar ist: Gysi kann das imfall!

Barbara Gysi sitzt seit elf Jahren für die SP im Nationalrat. Früher war sie unter anderem Sozialarbeiterin.

Schliesslich spricht auch Gysi, die Lokomotive, um die sich alles dreht: «Die Weichen nach Bern werden gestellt, neu gestellt.» Sie wolle in die kleine Kammer, «damit wir weiterhin ein breit abgestütztes Ständeratsduo haben. So können wir für den Kanton St.Gallen am meisten herausholen.»

«Wie Paul Rechsteiner»

Und tatsächlich, die vergangenen elf Jahre, in denen SP-Doyen Paul Rechsteiner erst zusammen mit Karin-Keller Sutter von der FDP und dann mit Benedikt Würth von der Mitte im Ständerat sass, gelten gemeinhin als erfolgreich. Hiesse eine Wahl Gysis folglich auch, dass es weiterhin in Richtung Erfolg ginge?

«Wie Paul Rechsteiner», heisst es in den Plädoyers für Gysi mehrfach. «Barbara Gysi ist – wie Paul Rechsteiner – eine erfahrene Gewerkschafterin», sagt etwa Scheck. Was hebt Gysi vom scheidenden Ständerat ab? Sie sagt:

«Den Bezug, den ich zu klassischen Frauenberufen habe, ist sicher etwas, das mich von Paul Rechsteiner abhebt. Auch wenn er viele Menschen kennt.»

Als Rechsteiner Anfang Oktober seinen Rücktritt auf Ende Jahr verkündete, wusste Gysi bereits, dass sie antreten will, denn «wenn man so lange in der Politik ist, ist der Ständerat nochmals ein Schritt nach vorne.» Doch sie wartete noch ein wenig mit der Veröffentlichung ihrer Pläne, bis der «passende Moment» kam.

Das alles wirkt durchdacht. Gysi zeigt ihre Routine. Und in diesem kahlen Raum, der an ein Filmset erinnert, auch, wofür sie steht. So brauche es im Zuge der Teuerung «unbedingt Lohnerhöhungen». Auch für regionale ÖV-Projekte will sie sich einsetzen, der Kampf sei eröffnet. Denn:

«St.Gallen darf kein weisser Fleck sein auf der Landkarte. So, wie das immer wieder passiert ist.»

Barbara Gysi (links) im Gespräch mit Sandrine Nikolic-Fuss, Präsidentin der Gewerkschaft Kapers und Vorstand im St.Galler Gewerkschaftsbund.

Stille versus Lärm

Die Wilerin ist deutlicher als noch Esther Friedli vor eineinhalb Wochen. Die SVP-Nationalrätin erklärte ihre Kandidatur im Rahmen einer Viehschau in Mels. Aber nur ansatzweise, für was sie im Stöckli stünde. Der damalige Anlass war laut; Volksmusik, Festzelt-Stimmenwirrwarr.

In der Lokremise dagegen ist es still, man zuckt beinahe zusammen, wenn jemand den Stuhl verrückt. Irgendwann kommen dann die ersten Gäste des Restaurants nebenan. Einmal lachen sie laut. Es klingt wie das Knopfdruck-Lachen bei Comedy-Serien. Nur ohne Humor: Hildebrand spricht gerade über die Schwierigkeiten im Pflegeberuf, die – natürlich – Gysi lösen könne.

Die Chancen, dass Gysi Gelegenheit dazu bekommt, dass sie also am 12. März gewählt wird, hält sie selber für «gut». Zuvor muss sie aber von der SP Mitte November final nominiert werden. Voraussichtlich reine Formsache. Aber danach?

Gysi und das eigene Kino

Mit Franziska Ryser hat Gysi eine Gegnerin, die ebenfalls links politisiert. Lacht im Frühjahr also das SVP-Sünneli, weil sich die beiden gegenseitig Stimmen wegnehmen? Gysi sagt: «Franziska Ryser ist schon eine gewisse Konkurrenz, aber es ist auch ein Miteinander.» In anderen Worten: Ryser mobilisiert die grünen Wählerinnen und Wähler, Gysi jene der SP. Wer im ersten Wahlgang besser abschneidet, dürfte beim zweiten am 30. April von den Stimmen der unterlegenen Linkspartei profitieren. Entsprechend sagt Gysi: «Selbstverständlich werden wir einander in einem zweiten Wahlgang nicht konkurrieren.» So viel sei besprochen. Dass sie Rysers Kandidatur eine «Chance» nennt, ist deshalb zutreffend.

Gysi prognostiziert einen «spannenden Wahlkampf». Er nimmt am Mittwoch nochmals Tempo auf, weil die FDP verkündet, mit wem sie antreten will. Das Wahlkarussell dreht immer schneller. Schneller als es die Lokomotiven früher in der Lokremise taten.

Die gebürtige Zürcherin Gysi sagt, das Lokal erinnere sie an früher, als ihr Vater sie abends jeweils mit in die Produktionshallen nahm, um die Maschinen abzustellen. Die Lokremise verfügt heute auch über ein Kino. Natürlich weiss das Gysi, sie ist eine bekennende Cineastin und besucht häufig Filmfestivals, an denen sie früher «30 bis 40» und heute 20 Filme schaut. Der Streifen, der sie zuletzt besonders bewegte: «Highway To Paradise» mit Morgan Freeman. Gysi sagt lächelnd:

«Ich habe immer gesagt: Wenn ich pensioniert bin, mache ich einmal ein Kino auf.»

Zunächst will sie aber in den Ständerat.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen