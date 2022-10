Ständeratswahlkampf: St.Galler GLP überlegt sich eine Kandidatur

Nach dem Rücktritt von Ständerat Paul Rechsteiner hat die St.Galler Regierung die Wahltermine für die Ersatzwahl festgelegt. Der erste Wahlgang findet am 12. März 2023 statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang würde am 30. April 2023 durchgeführt, wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitgeteilt hat. Die beiden Wahltermine erlaubten es, dass der vakante Sitz in der Sommersession 2023 wieder besetzt werden könne. Zugleich hätten die Parteien ausreichend Zeit für das Wahlvorschlagsverfahren. (mge)