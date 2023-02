Tagblatt-Umfrage: Friedli trumpft auf, Gysi fällt ab

Wahlbarometer Tagblatt-Umfrage zur St.Galler Ständeratswahl: Esther Friedli schwingt obenaus – Barbara Gysi fällt ab Eine repräsentative Tagblatt-Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut Sotomo zur St.Galler Ständeratswahl vom 12. März zeigt: SVP-Kandidatin Esther Friedli lässt ihre Konkurrentinnen weit hinter sich. Die Grüne Franziska Ryser und FDP-Frau Susanne Vincenz liegen knapp vor Barbara Gysi (SP). Regula Weik und Michael Genova Jetzt kommentieren 17.02.2023, 05.00 Uhr

Wer hat am 12. März die Nase vorn? Wahlplakate der vier Ständeratskandidatinnen, aufgenommen im Sarganserland. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

An den Strassenrändern sind die vier Frauen omnipräsent, ein Podium jagt das nächste, und in den sozialen Medien werden letzte Wahlkampfvideos lanciert: Der St.Galler Ständeratswahlkampf ist in der heissen Phase. Barbara Gysi will für die SP den Sitz von Doyen Paul Rechsteiner sichern. Gegen sie kämpfen in einer historischen Frauenwahl Esther Friedli (SVP), Franziska Ryser (Grüne) und Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP).

Eine Umfrage zeigt nun erstmals, wer am 12. März die Nase vorne haben könnte. Im Auftrag des St.Galler Tagblatts hat das Forschungsinstitut Sotomo Anfang Februar über 3500 wahlberechtigte St.Gallerinnen und St.Galler befragt.

Dieses repräsentative Stimmungsbild zeigt: Esther Friedli dürfte im ersten Wahlgang einen Kantersieg einfahren. Über 40 Prozent der Befragten geben an, die SVP-Politikerin wählen zu wollen. Ihre Konkurrentinnen Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) und Franziska Ryser (Grüne) kommen auf Zustimmungswerte von je rund 20 Prozent, Barbara Gysi (SP) auf rund 17 Prozent.

Esther Friedli spielt in einer eigenen Liga. Damit lässt sie nicht nur ihre drei Konkurrentinnen verblassen, sondern auch prominente Männer ihrer Partei alt aussehen. Die SVP versucht seit Jahren, einen Ständeratssitz zu erobern. Sie lässt keine Gelegenheit aus - und bietet dafür jeweils ihre erste Garde auf: Toni Brunner, Thomas Müller, Roland Rino Büchel, Mike Egger. Sie alle fuhren teils legendäre Niederlagen ein.

Und nun kommt Friedli und lässt den Traum der SVP erstmals in greifbare Nähe rücken. Dass die Nationalrätin, Politologin und Gastronomin aus dem Toggenburg im ersten Wahlgang das beste Resultat einfahren könnte, überrascht nicht. Die SVP ist die wählerstärkste Partei im Kanton; in den vergangenen nationalen Wahlen erreichte sie einen Wähleranteil von 31,3 Prozent. Friedli kann wie keine andere Kandidatin auf ihre Basis zählen. Die SVP steht praktisch geschlossen hinter ihr. Bei den anderen Kandidatinnen gibt es deutlich mehr Abweichler.

Dennoch überrascht Friedlis überaus deutlicher Vorsprung. «Die SVP hat mit dieser Nomination ein wesentlich glücklicheres Händchen gehabt als in der Vergangenheit», sagt Sarah Bütikofer, Politologin und Projektpartnerin des Forschungsinstituts Sotomo. «Esther Friedli scheint weitherum deutlich besser anzukommen als ihre Vorgänger.» Sie holt denn auch eine beachtliche Zahl parteifremder Stimmen ab. Insbesondere von der Mitte.

Diese verzichtete auf eine Wahlempfehlung. Offiziell. Doch dann wurde der Mitte-Nationalrat und nationale Bauernpräsident Markus Ritter an SVP-Anlässen gesichtet. Der Vorstand des St.Galler Bauernverbands hat denn auch beschlossen, Friedli zu unterstützen. Die Bauern sind im ländlich geprägten Kanton St.Gallen eine nicht zu unterschätzende Hausmacht.

Bütikofer hat noch eine weitere Erklärung für das Umfrageergebnis von Friedli: Sie sei in der St.Galler Wählerschaft und auch national die bekannteste der vier Kandidatinnen. Zudem sei sie bereits als Bundesrätin gehandelt worden. «Ein grosser Bekanntheitsgrad ist im ersten Wahlgang mehr als die halbe Miete», sagt Bütikofer. 40 Prozent Zuspruch und der deutliche Vorsprung reichen Friedli für eine Wahl am 12. März dennoch nicht. Bei der Majorzwahl müsste sie mindestens die Hälfte der Stimmen machen.

Weit abgeschlagen hinter Esther Friedli landet die zweite bürgerliche Kandidatin Susanne Vincenz-Stauffacher. Nur ein Fünftel der Wählerschaft will den Namen der FDP-Frau ankreuzen. Auch die erhoffte Unterstützung der Mitte erhält sie nur teilweise - Friedli kann hier etwas besser mobilisieren.

Auffallend ist auch, dass Vincenz-Stauffacher in ihrer eigenen Partei abfällt. Ein Viertel der FDP-Unterstützer gibt an, sie nicht wählen zu wollen. Damit hat sie von den vier Kandidatinnen den tiefsten Zustimmungswert in den eigenen Reihen. Der rechte Flügel der freisinnigen Wähler dürfte Friedli den Vorzug geben. Hier kann Vincenz-Stauffacher mit ihrem Profil als Umweltpolitikerin und Vertreterin von Frauenanliegen nicht punkten.

Ebenfalls ein Fünftel der Befragten gibt an, dass sie Franziska Ryser wählen wollen. Damit liefert sich die grüne Kandidatin ein Kopf-Kopf-Rennen mit Vincenz-Stauffacher. Und kann sich noch vor SP-Frau Gysi positionieren - das ist die zweite grosse Überraschung der Tagblatt-Wahlumfrage. Ryser hat sich schnell etabliert: Sie wurde vor vier Jahren in den Nationalrat gewählt, Gysi politisiert seit gut 12 Jahren in Bern.

Es gibt allerdings eine Einschränkung: Unter Berücksichtigung der statistischen Unschärfe schneiden die Kandidatinnen von SP, Grünen und FDP sehr ähnlich ab. Eine eindeutige Rangfolge ist in der Tagblatt-Umfrage deshalb nicht festzumachen.

Im Wahlbarometer fällt auf, dass Ryser deutlich besser über die eigene Parteibasis hinaus mobilisieren kann als Gysi. So geben 53 Prozent der GLP-Sympathisanten an, dass sie Ryser ihre Stimme geben würden. Die Grünliberalen könnten zum Zünglein an der Waage zwischen Ryser und Gysi werden. Sie hatten nach anfänglichem Zögern auf eine eigene Kandidatur verzichtet. Aber auch 19 Prozent der Mitte-Wählerinnen sprechen sich für Ryser aus. «Franziska Ryser hat auch einige Fans in der Mitte und wird von den Frauen noch etwas mehr unterstützt als Barbara Gysi», sagt Sarah Bütikofer.

Bitter ist das Ergebnis der Wahlumfrage vor allem für Barbara Gysi. Die langjährige Nationalrätin und Kämpferin für soziale Anliegen konnte bislang am wenigsten Leute überzeugen, die Stimme für sie einzulegen.

Was auffällt: Gysi kann über die eigene Parteibasis hinaus schlechter als die anderen drei Kandidatinnen mobilisieren. Doch auch von den SP-Wählenden geben nur vier von fünf Gysi die Stimme. Was auffällt: Es gibt auf der linken Seite mehr SP-Wählende, die Ryser und nicht die eigene Kandidatin unterstützen wollen, als es Grüne gibt, die auf dem Wahlzettel bei Gysi des Kreuzchen machen wollen. Im rechtsbürgerlichen Lager, bei SVP und FDP, scheinen beide linken Kandidatinnen gleich unwählbar zu sein.

Bitter ist das Umfrageergebnis auch für ihre Partei, die SP: Der frei werdende Sitz war seit 2011 in ihren Händen - dank Paul Rechsteiner. Seine Wahl in den Ständerat war ein historischer Sieg für die Linken im klar bürgerlich geprägten Kanton St.Gallen. Bütikofer sagt: «Barbara Gysi ist eine erfahrene und sehr versierte Sachpolitikerin, aber eine eigene Marke wie Paul Rechsteiner ist sie weniger.»

Für den zweiten Wahlgang ergeben sich unterschiedliche Szenarien. SP und Grüne haben bereits entschieden: Sie steigen gemeinsam mit jener Kandidatin nochmals ins Rennen, die am 12. März besser abschneidet. Der zweite Wahlgang findet am 30. April statt.

In der Tagblatt-Umfrage wurden deshalb zwei Szenarien abgefragt. Unabhängig davon, ob Gysi oder Ryser in den zweiten Wahlgang einsteigt, kommt das linksgrüne Lager mit vereinten Kräften gemäss Umfrage auf eine Zustimmung von 30 Prozent. Friedli scheint ihr Potenzial ausgeschöpft zu haben und verharrt bei 42 Prozent. Vincenz-Stauffacher kann sich nur leicht steigern und holt einen Viertel der Wählenden ab.

Die beiden Szenarien machen deutlich: Nur eine Allianz von FDP und linksgrünen Lager kann Esther Friedli auf dem Weg ins Stöckli noch ausbremsen.

Infos zur Umfrage Im Auftrag des St.Galler Tagblatt hat das Forschungsinstitut Sotomo vom 2. bis 9. Februar über 3500 wahlberechtigte St.Gallerinnen und St.Galler befragt. Die Teilnehmenden wurden über die Websites des Tagblatts und via Online-Panel rekrutiert. Abgefragt wurden die Wahlabsichten für die Ständeratswahl vom 12. März sowie zwei Szenarien für den zweiten Wahlgang. So entstand ein repräsentatives Wahlbarometer. Der Fehlerbereich der Stichprobe liegt bei +/- 1,6 Prozentpunkten.