Wahl «Nationale Politik ist festgefahren, ist gekauft»: Weshalb Impfgegner Daniel Trappitsch als Buchser Stadtpräsident kandidiert Daniel Trappitsch ist als Gründungsmitglied von Aufrecht Schweiz und Präsident von Netzwerk Impfentscheid national bekannt. Nun will der 57-Jährige Stadtpräsident von Buchs werden. Es ist nicht sein erster Versuch, ein politisches Amt zu übernehmen. Renato Schatz 1 Kommentar 12.07.2022, 11.40 Uhr

Der Impfgegner Daniel Trappitsch bei einer Rede gegen die Coronamassnahmen des Bundes im Februar 2021 in Zug. Bild: Urs Flueeler/Keystone

Lange sah es nach einem Zweikampf aus, der parteilose Unternehmer Rolf Pfeiffer gegen den Uznacher Mitte-Gemeindepräsidenten Diego Forrer. Doch dann, kurz vor Ablauf der Anmeldefrist am 6. Juli, ging eine dritte Kandidatur für das Amt des Stadtpräsidenten von Buchs ein. Und nicht irgendeine, nein: Daniel Trappitsch stellt sich am 25. September ebenfalls zur Wahl.

Zur Erinnerung: Trappitsch ist ein bekannter Impfskeptiker, Gründungsmitglied von Aufrecht Schweiz, einer Vereinigung, die dem Bundesrat im Zuge der Coronamassnahmen totalitäres Handeln vorwarf und die Missachtung der Menschenrechte. Zudem steht der Unternehmer und Naturheilpraktiker dem Netzwerk Impfentscheid vor. Dieses will nach eigenen Angaben aufklären, weil es mehr Wissen gebe, «als die Medien verbreiten dürfen und der Arzt normalerweise wissen darf».

Auch bei der Staatsanwaltschaft ist Trappitsch kein Unbekannter. 2021 wurde der 57-Jährige zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Er hatte Vereinsgelder für private Zwecke genutzt. Im vergangenen Jahr machte Trappitsch dann Schlagzeilen, weil er sich «aus politischen Gründen» weigerte, Steuern und Krankenkassenprämien zu bezahlen.

Veränderung beginnt im Kleinen

Neu ist Trappitschs Versuch, ein politisches Amt zu übernehmen, nicht. 2015 kandidierte er für den Nationalrat. Weshalb will der schweizweit bekannte Impfgegner auf einmal in die Lokalpolitik? Er sagt am Telefon: «Die vergangenen zweieinhalb Jahre haben gezeigt, dass die nationale Politik festgefahren ist, gekauft ist. Wenn man in der Schweiz etwas verändern will, muss man im Kleinen anfangen. Deshalb kandidiere ich als Gemeindepräsident.»

Der in Buchs wohnhafte Trappitsch ist zunächst der Meinung, im ersten Wahlgang Ende September reiche das relative Mehr, also dass der Kandidat mit den meisten Stimmen automatisch gewählt ist. In Tat und Wahrheit braucht es aber das absolute Mehr und damit mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen.

6331 Personen sind zur Wahl berechtigt. Sie befinden über einen neuen Stadtpräsidenten, weil der bisherige, Daniel Gut, im März nach 15 Jahren seinen Rücktritt ankündigte. Ende Februar 2023 ist Schluss. Trappitsch prognostiziert, dass es «schwierig» für ihn werde. Er habe «keine Partei im Rücken» und sei auch «nicht verfilzt». «Aber es geht mir nicht nur darum, gewählt zur werden. In erster Linie möchte ich mit der Bevölkerung reden, diskutieren.»

Trappitsch bezahlt wieder Steuern

Welche Versprechungen wird Trappitsch den Leuten machen, für was stünde er als Stadtpräsident? Er sagt: «Ein guter Freund hat mir einmal gesagt: Ein Versprechen ist bereits ein Versprecher.» Trappitsch meint dann doch noch, er wolle neben anderen Projekten beispielsweise die Lehrpersonen unterstützen, und damit die Kinder, «sie sind unsere Zukunft». Nur ist es kein Geheimnis, dass Schulen und somit auch Lehrpersonen von der öffentlichen Hand finanziert werden. Will heissen: mit Steuereinnahmen. Trappitsch sagt: «Ich zahle die Steuern wieder und auch die Krankenkassenprämien. Ich habe erreicht, was ich wollte.» Auf konkrete Ausführungen verzichtet er, sagt nur:

«Manchmal muss man das System reizen, damit es einen gewissen Schritt macht.»

Am 25. September wird ein kleiner Teil des Systems, gewählt: das Stadtpräsidium in Buchs. Der zweite Wahlgang fände am 27. November statt. Die vierköpfige Findungskommission empfiehlt entweder Pfeiffer oder Forrer. Trappitsch dürfte recht haben mit seiner Prognose, dass es für ihn schwierig werden würde.

