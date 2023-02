Was bedeutet Exportverbot die Ostschweizer Rüstungsfirmen?

Waffenexporte Waffen für Ukraine: Kreuzlinger Rüstungsfirma Mowag spricht sich für Lockerung des Exportverbots aus Seit Beginn des Ukraine-Kriegs streitet man sich im Bundesparlament darüber, ob man das Waffengesetz wieder lockern soll, um den Re-Export von Schweizer Waffen in die Ukraine zu erlauben. Der Entscheid könnte nicht nur Auswirkungen auf den Krieg haben, sondern insbesondere für die Ostschweizer Rüstungsindustrie. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 24.02.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eagle-Militärfahrzeuge in der Fabrik der GDELS-Mowag in Kreuzlingen. Bild: Raphael Rohner

Am Freitag war es genau ein Jahr her, dass die ersten russischen Panzer über die Grenze in die Ukraine rollten. Seither hat das Interesse am Krieg in Europa kaum nachgelassen und auch die Rolle, welche die Schweiz im Konflikt zu spielen hat, gibt reichlich Stoff für Diskussionen.

Ein besonders brisanter Streitpunkt: der Wiederexport von Schweizer Rüstungsgütern von Partnerländern in die Ukraine. Seit Kriegsbeginn gibt es Stimmen von links bis rechts, die eine erneute Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes fordern. Eine Einigung ist bisher nicht gelungen, insbesondere im bürgerlichen Lager ist die Spaltung tief.

Mit ihrer Weigerung, das Kriegsmaterialgesetz anzupassen, leite die SVP «den langsamen Tod unserer Rüstungsindustrie ein», wetterte FDP-Chef Thierry Burkart jüngst im «Tages-Anzeiger». «Sie gefährdet die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz akut und beerdigt die bewaffnete Neutralität!» Burkart reagierte damit auf den einstimmigen Entscheid der SVP-Bundeshausfraktion gegen jegliche Waffenlieferungen an die Ukraine – auch indirekte.

Damit Rüstungsfirmen in der kleinen Schweiz überleben könnten, argumentiert Burkart, müssten sie exportieren können. Doch wer kaufe künftig noch Waffen und Munition in der Schweiz, wenn er wisse, dass diese Güter im Kriegsfall innerhalb der westlichen Partner nicht weitergegeben werden dürfen?

22 Firmen mit Rüstungsindustrie verbandelt

Tatsächlich hatte der deutsche Finanzminister Christian Lindner am WEF im Davos aufgrund der Weigerung der Schweiz, ihr Kriegsmaterial für den Re-Export weiterzugeben, implizit gedroht, dass Deutschland keine Waffen mehr von der Schweiz kaufen werde.

Da Deutschland das wichtigste Abnehmerland ist, könnte dies auch für die Ostschweizer Rüstungsindustrie zum Problem werden. Zu den Deutschland-Exporteuren gehört etwa die Mowag GmbH in Kreuzlingen. Was bedeutet also das Re-Export-Verbot von Schweizer Waffen für Mowag und die Ostschweizer Rüstungsindustrie insgesamt?

Antwort gibt ein Mediensprecher von General Dynamics European Land Systems (GDELS), dem Mutterkonzern mit Sitz in Spanien, zu dem auch die Mowag gehört: «Für GDELS-Mowag wären die Lockerung der vor zwei Jahren verschärften Kriegsmaterialgesetzgebung und die Möglichkeit der Wiederausfuhr in klar definierte Länder eine wichtige Voraussetzung, um auch zukünftig auf internationalen Märkten erfolgreich agieren zu können.» Mehr möchte der Konzern «aufgrund der aktuellen politischen Diskussion» zu dem Thema nicht sagen.

Insgesamt sind in der Ostschweiz 22 Firmen ansässig, die mit der Rüstungsindustrie verbandelt sind. Dies geht aus dem Rüstungsreport (RR) hervor. Der RR ist ein Rechercheprojekt der «Wochenzeitung» (WOZ), das es nach einem langjährigen Rechtsstreit mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) möglich machte, 2020 erstmals die Namen der Firmen veröffentlichen, die über eine Exportbewilligung für Kriegsmaterial verfügen.

Die meisten Firmen sind nur Zulieferer

Basierend auf den Daten des RR ist die Mowag das unbestrittene Schwergewicht der Ostschweizer Rüstungsbranche. Die Firma ist ein europäischer Ableger des US-Rüstungskonzerns General Dynamics und stellt am Standort in Kreuzlingen geschützte Rad- und Kettenfahrzeuge wie den Piranha-Radschützenpanzer und den Mowag-Eagle her. Rund 11'000 Exemplare dieser sind weltweit bei über zwanzig Armeen im Einsatz. Die Mowag verfügte allein 2020 über eine Exportbewilligung für Kriegsmaterial im Wert von über einer Milliarde Franken.

Bei den allermeisten Ostschweizer Firmen, die in oder für die Rüstungsindustrie tätig sind, handelt es sich um Zulieferer. Sie stellen also nicht direkt Waffen oder Munition her, sondern Komponenten oder Materialien, die im Bau von Kriegsmaterial Anwendung finden. Zu ihnen gehört beispielsweise die Parmaco Metal Injection Molding AG in Fischingen, die komplexe Stahlteile für Anwendungen von der Medizintechnik bis zur Raumfahrt produziert. Ihre Produkte werden auch für Hand- und Faustfeuerwaffen verwendet. Die jährlich bewilligten Exporte von Kriegsmaterial der Parmaco liegen bei 1,5 bis 3,2 Millionen Franken.

Firmen liefern auch an umstrittene Kunden

Vier Ostschweizer Firmen sind im Bereich Herstellung und Planung tätig. Zu ihnen gehört die Boger Electronics in Gais, eine Niederlassung der gleichnamigen Firma in Aulendorf in Baden-Württemberg. Boger ist auf Überwachungstechnologie spezialisiert und entwickelt Standardsysteme, aber auch massgeschneiderte Überwachungslösungen.

Die Firma sagt laut RR über sich selbst, dass sie Terror bekämpfe und terroristische Attacken verhindere. Allerdings hat sie auch kontroverse Kunden. So beantragte die Niederlassung in Gais zwischen 2014 und 2016 Exporte im Umfang von knapp 20 Millionen Franken in die autoritären Golfmonarchien Katar und Kuwait. Diese gehen harsch gegen Regimekritiker vor und begehen Menschenrechtsverletzungen, insbesondere gegen Frauen und Homosexuelle.

Ein weitere Firma aus dieser Kategorie ist die Streuli Pharma AG in Uznach. Die Firma ist seit 150 Jahren im Pharmabereich tätig und exportiert gemäss RR militärische Güter der Kategorie ML7. Diese beinhaltet gemäss eines Dokuments des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) «biologische Agenzien oder radioaktive Stoffe ‹für den Kriegsgebrauch›» sowie «chemische Kampfstoffe».

Gleich vier Firmen, die in der Rüstungsindustrie tätig sind, befinden sich in Heerbrugg. Unter ihnen ist auch der einzige weitere Rüstungskonzern der Ostschweiz, Safran Vectronix. 1921 als Hersteller optischer Präzisionsgeräte unter dem Namen Wild Heerbrugg gegründet, werden im Rheintal heute Lasermesser, Nachtsichtgeräte sowie Orientierungs- und Positionierungssysteme hergestellt. Jährlich beantragt die Firma Ausfuhren von bis zu 24 Millionen Franken. Zu den Exportabnehmern gehören Aserbaidschan, Vietnam, Israel, Kolumbien und Katar: Länder, die des Öfteren in der Kritik von Menschenrechtsorganisationen stehen.

Wie viele Arbeitsplätze in der Ostschweiz insgesamt an der Rüstungsindustrie hängen und wie gross die Auswirkungen einer Reexport-Erlaubnis auf die hiesigen Firmen tatsächlich wären, ist schwer zu sagen. Hersteller von Kriegsmaterial sprechen in der Regel ungern über ihre Geschäfte.