Ehemann vergewaltigt schwangere Frau und muss das Land verlassen

Kreisgericht St.Gallen Ehemann vergewaltigt seine schwangere Frau mehrmals – und wird für zehn Jahre des Landes verwiesen Ein gebürtiger Palästinenser vergewaltigte mehrmals seine Ehefrau. Auch, als sie schon geschieden waren und getrennt lebten. Das Kreisgericht St.Gallen hat den 36-Jährigen, der nicht an der Verhandlung erschien, zu 44 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem muss der Mann für zehn Jahre das Land verlassen. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 28.06.2022, 17.00 Uhr

Das Vergewaltigungsopfer hatte Angst, wegen ihrer psychischen Probleme das Sorgerecht ihrer Kinder zu verlieren. Symbolbild: Getty

Die Staatsanwaltschaft hatte den 36-jährigen Beschuldigten zunächst wegen der Vergewaltigung, sexueller Nötigung, der Drohung und der Tätlichkeiten angeklagt. An die Gerichtsverhandlung am Kreisgericht St.Gallen erschien er nicht. Er wisse nicht, wo sich sein Mandant aufhalte, erklärte sein Verteidiger.

Probleme und Handgreiflichkeiten

Laut Anklageschrift lernten sich die beiden späteren Eheleute in Syrien kennen, heirateten und kamen 2013 in die Schweiz. Als Familie wurden sie vorläufig aufgenommen. Während ihres ehelichen Zusammenlebens bis zur Scheidung im November 2018 sei es regelmässig zu Problemen und Handgreiflichkeiten in der Ehe gekommen, die einen Aufenthalt im Frauenhaus nötig gemacht hätten.

So habe der Beschuldigte beispielsweise seine Ehefrau mit dem Fuss in den Bauch getreten, als sie schwanger war. Auch habe er versucht, mit einem elektrischen Haareschneider gegen ihren Willen ihre Haare abzuschneiden. Dieser zunächst angeklagte Sachverhalt der mehrfachen Tätlichkeiten wurde an der Gerichtsverhandlung fallengelassen, da die Straftaten inzwischen verjährt sind.

Im gleichen Zeitraum soll der Beschuldigte seine Frau aber auch mehrmals vergewaltigt haben. Für diesen Tatvorwurf bestand noch keine Verjährung. In der Befragung durch den vorsitzenden Richter erklärte die Frau, der Beschuldigte habe den Geschlechtsverkehr erzwungen, obwohl sie nein gesagt habe und psychisch angeschlagen gewesen sei.

Dies sei geschehen, während sie mit dem zweiten Kind schwanger gewesen sei. Auch nach der Scheidung sei es zu einer Vergewaltigung gekommen, als sie beim Beschuldigten aus der Wohnung Kleider für sich und die Kinder habe holen wollen.

Mitten in einem Sorgerechtsstreit

Die Staatsanwältin erklärte in ihrem Plädoyer, die Vergewaltigungen seien erst zur Sprache gekommen, als der Beschuldigte nach der zweiten Heirat seiner Ex-Frau Textnachrichten geschickt habe. Darin habe er mit wüsten Worten gedroht, mit den Schwestern des neuen Ehemannes zu schlafen.

Auch dieser Tatbestand der mehrfachen Drohung wurde nicht mehr weiterverfolgt, da der entsprechende Strafantrag zurückgezogen wurde. Die Staatsanwältin beantragte somit Schuldsprüche wegen mehrfacher Vergewaltigung und mehrfacher sexueller Nötigung. Der Mann sei zu einer Freiheitsstrafe von 44 Monaten und einer Landesverweisung von zehn Jahren zu verurteilen.

Die Verteidigung forderte im Gegenzug Freisprüche von Schuld und Strafe. Sein Mandant, der als Palästinenser geboren worden sei und heute als staatenlos gelte, bestreite die Vorwürfe, betonte er. In ihrem Plädoyer habe die Staatsanwältin nicht erwähnt, in welchem Kontext sein Mandant die Sprachnachrichten geschickt habe. Dies sei nämlich mitten in einem Sorgerechtsstreit zwischen den Geschiedenen passiert.

Eine der Privatklägerin nahestehende Tante habe ausgesagt, ihre Nichte habe sich gesorgt, dass sie das Sorgerecht der beiden Kinder verliere, weil sie wegen ihrer psychischen Probleme in Behandlung gewesen sei. Dies könne ein Grund für eine falsche Anschuldigung sein.

Kreisgericht folgt der Anklage

Das Kreisgericht St.Gallen folgte in seinem Urteil den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Die Aussagen der Privatklägerin seien glaubhaft, erklärte der vorsitzende Richter. Sie habe den Beschuldigten nicht überbelastet und die Geschehnisse stets konstant geschildert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

