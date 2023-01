Eine Rheintaler Firma zwischen China und Taiwan

Vorwurf Hat Leica Geosystems taiwanesische Raketenteile im feindlichen China reparieren lassen? Das Rheintaler Unternehmen antwortet vage Die «Sonntags-Zeitung» schrieb am vergangenen Wochenende, Leica Geosystems habe sogenannte Theodoliten von taiwanesischen Raketen ausgerechnet im verfeindeten China reparieren lassen. Die Firma mit Sitz in Heerbrugg sagt, es seien keine Kriegsgüter gewesen. Renato Schatz Jetzt kommentieren 09.01.2023, 20.40 Uhr

Leica Geosystems hat seinen Sitz in Heerbrugg. Bild: Andrea C. Plüss

Die globale Bedeutung liegt schon im Namen der Leica Geosystems AG. «Geo» ist aus dem Griechischen und bedeutet «Erde». Und so kommt es, dass die Firma für Präzisionsmessgeräte mit Sitz in Heerbrugg im Rheintal erst mit dem Servicezentrum in China Rücksprache halten muss, ehe sie Fragen beantworten kann. «Denn das Servicezentrum verfügt über die notwendigen Informationen», sagt eine Kommunikationsperson der Firma am Telefon.

Taiwan und China im Konflikt

Das besagte Servicezentrum hat laut einem Bericht der «Sonntags-Zeitung» defekte Geräte der Leica Geosystems AG repariert. Das ist in einem Servicezentrum zunächst einmal nichts Ungewöhnliches. Allerdings handle es sich bei den Geräten um Bestandteile von taiwanesischen Raketensystemen, die «eine zentrale Rolle in der Verteidigung Taiwans» spielten. «Sie gelten als wichtigstes Mittel, um einen allfälligen Angriff der chinesischen Marine abzuwehren», heisst es in der «Sonntags-Zeitung» weiter.

Taiwan liegt direkt vor der Küste Chinas, das den Inselstaat nicht anerkennt und immer wieder territoriale Ansprüche formuliert. Kürzlich hat Taiwan den obligatorischen Militärdienst von vier auf zwölf Monate verlängert. Die Angst vor kriegerischen Auseinandersetzungen ist allgegenwärtig. Das ist gemäss dem Artikel aus der «Sonntags-Zeitung» auch der Grund, weshalb Taiwan die reparierten Geräte, sogenannte Theodoliten, aus Angst vor Manipulation kontrolliert (und Entwarnung gegeben) habe. Theodolit, das hört sich an wie ein griechischer Gott, ist in Tat und Wahrheit aber eine Maschine, um Winkel auszumessen.

«Keine militärischen Güter oder Kriegsmaterial»

Der schwedische Konzern Hexagon, dem die Leica Geosystems AG angehört, reagiert mit einem Schreiben auf die Anfrage, das eher einem Communiqué gleicht als einer konkreten Antwort auf die gesendeten Fragen. Der Konzern räumt zwar ein, dass es im März 2021 sechs Theodolite an einen taiwanesischen Händler verkauft habe, und auch, dass zwei dieser Geräte 2022 «zu einer Reparatur der Kabel» in ein Servicezentrum in China gesendet worden seien.

Jedoch unterstreicht Hexagon die Flexibilität von Theodoliten, die «in vielen Branchen verwendet» und «für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt» werden könnten. Weiter würden Theodolite nicht der Exportkontrolle unterliegen, weshalb sie nicht unter das Kriegsmaterialgesetz fallen, «also keine militärischen Güter oder Kriegsmaterial» seien, «wie manche Artikel irrtümlicherweise darlegen». Wie die Geräte genau benutzt wurden, schreibt Hexagon nicht.

Die «Sonntags-Zeitung» schreibt jedenfalls, es habe in Taiwan einen Schock ausgelöst, dass die Reparaturen nicht in der Schweiz, sondern in China durchgeführt wurden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen