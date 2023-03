Rassismus im Wahlkampf: Politiker sprechen über ihre Erfahrungen

Vorurteile Secondas und Secondos in der Politik: Wenn die Herkunft zum Nachteil wird – oder sogar als Verkaufsargument dient Ostschweizerinnen und Ostschweizer mit Migrationshintergrund sind selten auf dem Politparkett anzutreffen. Fast alle haben bereits Kritik eingesteckt, die auf ihre Herkunft zielt. Vier Politikerinnen und Politiker über ihre Erfahrungen in Wahlkampf und Amt. Seraina Hess Jetzt kommentieren 02.03.2023, 12.00 Uhr

Die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa (SP), der Amriswiler Stadtpräsident Gabriel Macedo (FDP), der Wiler Stadtrat Jigme Shitsetsang (FDP) und der ehemalige Wiler Stadtparlamentarier Arber Bullakaj (SP, im Uhrzeigersinn). Bilder: Arthur Gamsa, Reto Martin, Benjamin Manser, Ralph Ribi

Im St.Galler Rheintal verkommt ein Gemeinderatswahlkampf derzeit zur Hetze. Majlinda Sulejmani, 33-jährig, wird aufgrund ihrer kosovarischen Wurzeln verunglimpft und sogar anonym bedroht. Zuletzt lag ein Wahlkampfplakat auf der Wiese, neben ihrem Kopf haben die Übeltäter eine Axt platziert. Auch in den sozialen Medien ist von Anstand und Respekt nicht mehr viel übrig: «Wacht auf St. Margrethen», heisst es unter einem Post, «oder wollt ihr Zustände wie im Balkan?»

Sie fällt während des Wahlkampfs um einen Sitz im Gemeinderat Anfeindungen zum Opfer: Majlinda Sulejmani aus St.Margrethen. Bild: Ralph Ribi

Von rassistischen Angriffen dieses Ausmasses können die wenigsten Ostschweizer Politikerinnen und Politiker mit Migrationshintergrund berichten. Doch fast alle Befragten haben bereits einzelne Erfahrungen gesammelt.

Einer davon ist der ehemalige Wiler SP-Stadtparlamentarier Arber Bullakaj, der als Achtjähriger aus dem Kosovo in die Schweiz kam. Heute engagiert er sich als Kopf der Aktion Vierviertel auf nationaler Ebene für ein Grundrecht auf Einbürgerung. Er sagt: «In einem Ort wie St.Margrethen, wo mehr als die Hälfte der Steuerzahlenden keinen Schweizer Pass besitzt, wird heftig gegen die einzige Kandidatin mit Migrationshintergrund gehetzt. Das ist doch zynisch!»

Arber Bullakaj, ehemaliger SP-Stadtparlamentarier in Wil. Bild: Ralph Ribi

Bullakaj habe während seiner Kandidatur für das Wiler Stadtparlament zwar nie anonyme Drohanrufe entgegennehmen müssen; beleidigende E-Mails, Facebook-Nachrichten und SMS hingegen schon. «Meine Plakate wurden beispielsweise in ländlichen Gebieten fast täglich umgeworfen oder zerstört. Wir haben sie aber jeden Tag aufs Neue aufgestellt, ganz nach dem Motto: Ihr kriegt uns nicht klein.»

Gemeindepräsident auf offener Strasse beleidigt

Gabriel Macedo, Amriswiler Stadtpräsident und FDP-Kantonsrat. Bild: Reto Martin

«Zerstörte Wahlplakate gehören inzwischen leider fast zu jedem Wahlkampf dazu. Anfeindungen in der Dimension von Majlinda Sulejmani habe ich glücklicherweise noch nie erlebt», sagt Gabriel Macedo auf Anfrage. Der Thurgauer FDP-Senkrechtstarter mit portugiesischen Wurzeln, dem 2019 der Sprung in die Politik mit der Wahl zum Amriswiler Stadtpräsidenten und wenig später zum Kantonsrat geglückt ist, erinnert sich aber an ein, zwei bedenkliche Situationen während der Arbeit. «Es gab ein Zusammentreffen auf der Strasse, bei dem mir unmissverständlich klar gemacht wurde, dass eine Person mit Doppelbürgerschaft niemals in eine so verantwortungsvolle Position gewählt werden dürfte. Ich sei aufgrund dieses Umstands zu wenig integriert.»

In einem anderen Fall wurde der Präsident der FDP Thurgau schriftlich als Ausländer, inklusive vorgelagertem Schimpfwort, bezeichnet. Ausgelöst worden seien die Äusserung durch einen Entscheid, der dieser Person nicht entsprochen habe. Macedo bleibt gelassen: «Ich habe sie unbeeindruckt zur Kenntnis genommen und mich nicht weiter damit beschäftigt. Meine Doppelbürgerschaft ist sehr akzeptiert, ich stosse auf viel Wohlwollen und meine portugiesischen Wurzeln sind selten ein Thema – und wenn doch, dann nie negativ.»

Eine neue «Hackordnung» unter Ausländerinnen und Ausländern

Von grossem Wohlwollen berichtet auch die St. Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa. Die Seconda nutzte ihre italienische Herkunft im Wahlkampf 2020 sogar als Verkaufsargument: «Forza Maria!», hiess es auf den Plakaten und Transparenten, die bald von vielen Stadtbalkonen hingen.

Maria Pappa, St.Galler Stadtpräsidentin und SP-Kantonsrätin. Bild: Benjamin Manser

Kommt Italianità im Rathaus besser an als der Balkan-Charme? «Schwierig zu sagen», findet die SP-Politikerin, «aber es ist sicher so, dass nach der italienischen Einwanderer-Welle in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts viele weitere folgten, die letztlich eine gewisse Hackordnung unter den Ausländerinnen und Ausländern zur Folge hatte.» Soll heissen: Während die italienische Bevölkerung nicht mehr als ausländische wahrgenommen wird, haben es Menschen mit anderem Migrationshintergrund schwerer. Rassistisch motivierte Angriffe hat Pappa bisher keine erlebt. «Ich kenne aber durchaus Italienerinnen und Italiener in meinem Freundeskreis, denen es anders geht.»

Die Stadtpräsidentin plädiert dafür, dass mehr Secondos und Secondas mitpolitisieren. «Wenn die Integration das Ziel ist ist, muss man auch Verantwortung mittragen können, um sich vollständig dazugehörig zu fühlen – ansonsten bilden sich Parallelgesellschaften.»

Damit deckt sich ihre Ansicht mit derjenigen von Parteikollege Arber Bullakaj, der sagt: «Die Schweiz ist vielfältig, die Politik hinkt jedoch massiv hinterher. Das wird über kurz oder lang die Bevölkerung spalten, wenn sich nichts ändert.»

Nur teilweise als Mittel zum Zweck sieht Maria Pappa die erleichterte Einbürgerung. «Ich bin auf jeden Fall dafür, dass sich Ausländerinnen und Ausländer nach einer gewissen Zeit ohne aufwendiges Verfahren einbürgern lassen können. Um das politische Interesse zu wecken, sind aber vor allem die Parteien gefragt.» Pappa, die selbst erst spät – 2011 – eingebürgert wurde, hatte von Beginn weg die Motivation, sich zu engagieren. «Natürlich kann diese aber nicht immer im Vordergrund stehen, nicht jeder Mensch kann oder will sich so stark in die Politik einbringen.»

Parteien sollen Augenmerk auf Secondos und Secondas richen

Der Wiler Stadtrat und FDP-Kantonsrat Jigme Shitsetsang lebt seit Geburt in der Schweiz. Seine Eltern flüchteten Ende der Fünfzigerjahre aufgrund der Invasion der Volksrepublik China aus ihrem Heimatland Tibet. «Deshalb schätze ich die vielen Möglichkeiten der demokratischen Teilhabe in der Schweiz ausserordentlich», sagt Shitsetsang und ergänzt: «Meiner Ansicht nach schöpfen Secondos und Secondas mit Schweizer Bürgerschaft die Möglichkeit, sich aktiv in die Politik einzubringen, noch zu wenig aus – was aber auch auf andere Bürgerinnen und Bürger zutrifft. Da die Rekrutierung von politischem Nachwuchs für die Parteien durchaus eine Herausforderung darstellt, empfehle ich, das Augenmerk verstärkt auf die Migrationsbevölkerung zu richten.»

Jigme Shitsetsang, Wiler Stadtrat und FDP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Shitsetsang, der abgesehen von vereinzelten «unqualifizierten Kommentaren» in den sozialen Medien nie mit Anfeindungen zu tun hatte, steht einem Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer kritisch gegenüber. «Die Stimmbeteiligung würde vermutlich leicht steigen; trotzdem führte es nicht gleichzeitig dazu, dass deutlich mehr Personen mit Migrationshintergrund sich politisch engagierten. Von denjenigen, die bereits heute die Möglichkeit dazu haben, macht bekanntlich nur ein kleiner Teil Gebrauch davon.»

Noch dezidierter dagegen positioniert sich der Thurgauer FDP-Politiker Gabriel Macedo. «Das Stimm- und Wahlrecht soll nicht ausgeweitet werden. Es gibt heute viele Partizipationsmöglichkeiten, mit denen man sich auch als Ausländerin und Ausländer sehr gut einbringen kann. Wer abstimmen und wählen möchte, soll sich einbürgern lassen.» Die Hürden dafür seien für «gut integrierte Ausländerinnen» in der Schweiz nicht zu hoch.

Was in Anbetracht von Majlinda Sulejmanis Fall allen vier Politikern bleibt, ist ein fader Nachgeschmack. Arber Bullakaj sagt: «Mich stimmt das nachdenklich und ich denke mir: Woher kommt dieser innere Hass? Letztlich bewirken solche Hetzer bei mir – und hoffentlich auch bei vielen anderen – aber das Gegenteil von dem, was beabsichtigt war.»

