Vorstoss Teilzeitpensen ohne Nachteile: St.Galler Kantonspolizei soll frauenfreundlicher werden Monika Simmler wünscht sich mehr Frauen in der Kantonspolizei St.Gallen. In einem Vorstoss will die SP-Parlamentarierin wissen, mit welchen Massnahmen die Regierung den Frauenanteil erhöhen will. Rossella Blattmann 21.05.2021, 15.36 Uhr

SP-Kantonsrätin Monika Simmler kritisiert, dass der Frauenanteil in der St.Galler Kantonspolizei zu tief ist. Bild: Benjamin Manser

Was tut die St.Galler Regierung, um die Frauen in der St.Galler Kantonspolizei zu fördern? Das fragt die St.Galler SP-Kantonsrätin Monika Simmler in der kürzlich eingereichten Einfachen Anfrage «Frauenförderung bei der Kantonspolizei: Welche Massnahmen wurden ergriffen?».

In ihrer Anfrage bezieht sich Simmler auf die Regierungsantwort auf einen Vorstoss zum selben Thema, den Simmler im Oktober des vergangen Jahres eingereicht hatte. In ihrer Antwort vom Dezember hatte die Regierung geschrieben, dass es das erklärte Ziel der Kantonspolizei sei, den Frauenanteil bei den Mitarbeitenden allgemein und im Kader im Besonderen zu erhöhen.

Frauenanteil bleibt auf tiefen Niveau

Gemäss Simmler betrug der Frauenanteil bei der St.Galler Kantonspolizei per 1. November 2020 insgesamt 27 Prozent, bei den Korpsangehörigen 16 Prozent und bei Korpsangehörigen mit Führungsfunktion 2 Prozent. Im obersten Kader seien keine Frauen vertreten. Simmler schreibt:

«Auch wenn der Frauenanteil in den vergangenen Jahren leicht erhöht werden konnte, bleibt er auf einem äusserst tiefen Niveau. Es zeigt sich in der Auswertung der Regierung auch, dass Frauen bei den Kündigungen deutlich übervertreten sind.»

Die Kantonspolizei hat gemäss Regierung letztes Jahr deshalb das Projekt «Gender Diversity» lanciert. Mit Teilzeitpensen sollen so viele Frauen wie möglich im Beruf gehalten werden. Frauen sollen zudem insbesondere nach familienbedingter Abwesenheit zu einer Rückkehr motiviert werden.

Bruno Zanga, Kommandant der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: Urs Bucher

Gemäss Simmler hatte Bruno Zanga, Kommandant der St.Galler Kantonspolizei, in der «Tagesschau» vom 21. Januar 2021 die Wichtigkeit des Projekts «Gender Diversity» erwähnt und dabei die Bemühungen der Kantonspolizei betont. Im Beitrag sei auch erwähnt worden, dass bis Ende März 2021 konkrete Massnahmen vorliegen sollen, schreibt Simmler.

Mehr Frauen ins Polizeikader

Im Hinblick auf die Frauenförderung bei der Kantonspolizei will Monika Simmler von der Regierung nun wissen, welche konkreten Massnahmen bei der Kantonspolizei Ende März 2021 präsentiert werden konnten. Weiter fragt die SP-Kantonsrätin und Strafrechtsprofessorin, wie die Regierung die angekündigten Förderungen von Teilzeitpensen angehen und zugleich sicherstellen will, dass die Arbeit in einem Teilzeitpensum nicht auch zu einer Degradierung oder Lohnreduktion führt, Beförderungen im Wege steht oder in Benachteiligungen bei internen Auswahlverfahren – zum Beispiel für Nebenfunktionen oder bei Spezialisierungen – resultiert. Simmler will von der Regierung auch wissen, ob diese sich vorstellen kann, für beide Geschlechter ein konkretes «Recht auf Teilzeitpensum», wie es zum Beispiel in der Bundesverwaltung besteht, zu etablieren.

Laut Simmler stellt die Rückkehr in den Beruf nach einer familienbedingten Pause für viele eine Herausforderung dar. Die Regierung soll prüfen, wie ein Wiedereinstieg attraktiver gestaltet werden kann. Weiter will Simmler wissen, wie die Regierung den Frauenanteil in Kaderposition bei der Polizei steigern will und ob die Regierung die Einführung von Geschlechterquoten – zum Beispiel proportional zur Frauenquote im Gesamtkorps– als zielführend erachtet.