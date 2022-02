Lehrpersonenmangel: Was die St.Galler Regierung dagegen tun soll

Vorstoss «Notstand» an St.Galler Schulen: Kantonsräte wollen wissen, was die Regierung gegen den Lehrermangel unternimmt St.Galler Schulen hatten auf das Schuljahr 2021/22 hin grosse Mühe, genügend Lehrer zu finden. Nun schlagen die Kantonsräte Remo Maurer (SP), Katrin Frick (FDP) und Sandro Hess (Die Mitte) in einem überparteilichen Vorstoss Alarm und fordern die Regierung dazu auf, vermehrt auf Quereinsteigende zu setzen. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 18.02.2022, 13.20 Uhr

Notstand. Mit diesem Wort beschreiben drei Mitglieder des St.Galler Kantonsrates die Personalsituation an den Schulen. In einem überparteilichen Vorstoss verweisen Remo Maurer (SP/Altstätten), Katrin Frick (FDP/Buchs) und Sandro Hess (Die Mitte/Rebstein) – alle drei üben eine Leitungsfunktion im Schulbereich aus – auf eine aktuelle Umfrage des Verbandes der St.Galler Volksschulträger (SGV). Diese ergab, dass im Kanton St.Gallen Lehrpersonenknappheit herrscht.

«Die offenen Stellen mussten teilweise mit Lehrpersonen ohne entsprechendes Diplom besetzt werden, es wurden pensionierte Lehrpersonen angefragt, es wurden Studierende eingesetzt oder es musste auf Teamteaching-Lektionen, Klassenteilungen, Wahlfächer oder Unterstützung durch schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen verzichtet werden», halten Maurer, Frick und Hess fest. Auch hätten teilweise Lehrpersonen zu Überpensen überredet werden müssen. Als «besonders prekär» bezeichnen sie die Situation bei den schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.

Covid-19 hat Problematik verdeutlicht

Weiter schreiben die Interpellanten:

«Covid-19 hat die Lage an den St.Galler Schulen noch verschärft.»

Ausfälle von in Quarantäne oder in Selbstisolation versetzten Lehrpersonen innerhalb kürzester Zeit mit Stellvertretungen auszugleichen, «war und ist eine Herkulesaufgabe für die Schulleitungen». Die Pandemie zeige jetzt gnadenlos auf, dass es zu wenige Lehrpersonen gebe, um den Unterricht an den St.Galler Schulen zuverlässig abzudecken.

Andere Kantone wie etwa Zürich begegneten dem bestehenden und künftigen Mangel an Lehrpersonen dadurch, dass sie die Pädagogischen Hochschulen für Quereinsteigende öffnen. Auch die Pädagogische Hochschule Luzern oder die Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz würden Studiengänge für Quereinsteigende anbieten, die mit einem EDK anerkannten Diplom als Lehrperson abgeschlossen werden.

Pensionierte Babyboomer und immer vollere Klassenzimmer

Seit Jahren werde ein bevorstehender enormer Mangel an Lehrpersonen in den Medien und bei den Berufsverbänden thematisiert, schreiben Maurer, Frick, und Hess. Und sie betonen:

«Eine ganze Generation von Lehrerinnen und Lehrern wird bis ins Jahr 2027 in Pension gehen.»

Dazu kämen steigende Schülerzahlen. «Auch wenn die Anmeldungen für die Studiengänge in den letzten Jahren stetig angestiegen sind, kommen die pädagogischen Hochschulen mit der Ausbildung des Nachwuchses nicht nach», heisst es weiter. Optimistisch geschätzt könnten sie nur die Hälfte der benötigten Lehrpersonen rechtzeitig ausbilden können.

Die Interpellanten ergänzen, dass bereits für das Schuljahr 2021/2022 an den Volksschulen im Kanton St.Gallen bis Schulbeginn nicht alle Stellen besetzt werden konnten. «Vor den Sommerferien 2021 waren noch 19 Stellen offen.» Das Bildungsdepartement habe zwar verlauten lassen, dass zum Schulbeginn bis auf wenige Ausnahmen alle Stellen besetzt werden konnten.

«Es hat dabei aber ausser Acht gelassen, dass die Schulträger enorme Mühe hatten, die Stellen zu besetzen.»

Mit Quereinsteigenden gegen den Fachkräftemangel

Die Kantonsräte wollen nun von der Regierung wissen, ob diese anerkenne, dass im Kanton St.Gallen ein Lehrermangel herrsche, «der sich in den kommenden Jahren noch akzentuieren wird». Sie fragen, ob auch die Regierung der Ansicht sei, dass bezüglich der Besetzung offener Stellen an St.Galler Volksschulen «eine sehr angespannte Situation, wenn nicht Notstand, herrscht.» Maurer, Frick und Hess erkundigen sich auch danach, wie der Fahrplan bezüglich möglicher Massnahmen aussieht.

Sie haben auch einen konkreten Vorschlag, wie die Situation entschärft werden könnte. Die Parlamentarier fragen, ob die St.Galler Regierung bereit ist, die Pädagogische Hochschule St.Gallen (PHSG) mit dem Einrichten von Quereinstieg-Studiengängen für Kindergarten- und Unterstufe, Primarstufe und Sekundarstufe I zu beauftragen, wie sie etwa die PH Zürich anbiete. Zudem fragen sie, ob die Regierung im Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik an der PHSG die Zahl der Studienplätze markant erhöhen will.

Eine Antwort der Regierung zum Vorstoss steht noch aus.

