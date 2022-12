Vorstoss «Diese Zahlen machen mich stutzig»: St.Galler Psychiatrien setzen häufig Zwangsmassnahmen ein – Grüne möchten wissen, weshalb 21,5 Prozent in der Psychiatrie Nord, 17,5 Prozent in den Psychiatrie-Diensten Süd: So hoch sind die Anteile an freiheitsbeschränkenden Massnahmen in den beiden psychiatrischen Kliniken des Kantons St.Gallen. Sie liegen deutlich über dem schweizerischen Durchschnitt von 11,8 Prozent. In einem Vorstoss möchte die Grünen-Kantonsrätin Jeannette Losa wissen, weshalb der St.Galler Wert so hoch ist. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 15.12.2022, 16.47 Uhr

In den St.Galler Psychiatrien wird ziemlich oft von Zwangsmassnahmen Gebrauch gemacht. Bild: Trix Niederau

Es sei zwar nicht mehr so dramatisch wie früher, sagt Grünen-Kantonsrätin Jeannette Losa. Die Zwangsjacke beispielsweise sei passé. «Allerdings gibt es immer noch viele Massnahmen, um Patientinnen und Patienten in ihrer Freiheit einzuschränken», so Losa.

Besagte Massnahmen scheinen im Kanton St.Gallen besonders häufig eingesetzt zu werden. Der Anteil liegt in der Psychiatrie St.Gallen Nord bei 21,5 Prozent, bei den St.Gallischen Psychiatrie-Diensten Süd bei 17,5 Prozent. Diese Werte habe der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (ANQ) im Jahr 2021 ermittelt. Im Vergleich zum schweizerischen Durchschnitt von 11,8 Prozent sind die St.Galler Werte ziemlich hoch.

Starker Eingriff in Persönlichkeitsrechte

Freiheitsbeschränkende Massnahmen werden laut einem Dokument der psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, das auf der Website des ANQ zu finden ist, zur Gewaltabwendung oder zur Verhinderung von Selbstschädigung angewendet. Im medizinischen Kontext können diese gegen den Willen einer Patientin oder eines Patienten, also unter Zwang durchgesetzt werden und stellen daher einen starken Eingriff in die Persönlichkeitsrechte dar. Es gebe hierbei ein breites Spektrum von verschiedenen Massnahmen, sagt Jeannette Losa. Beispiele sind Fixierungen zur Bewegungseinschränkung, Isolation oder auch medikamentöse Ruhigstellung. Für eine Zwangsmassnahme sei stets eine ethische Rechtfertigung nötig, heisst es in besagtem Dokument.

Während die St.Galler Werte stark über dem Durchschnitt liegen, biete in anderen Kantonen bereits ein Wert von 14,6 Prozent Anlass für Kritik, schreibt die Grüne Partei St.Gallen in einer Medienmitteilung. Darin informiert sie über einen Vorstoss, mit dem sich die Kantonsrätin Jeannette Losa an die St.Galler Regierung wendet. Losa fragt in der Interpellation nach den Gründen, weshalb der hiesige Anteil an freiheitseinschränkenden Massnahmen so hoch ist. Weiter will Losa wissen, ob der hohe Wert «mit dem akuten Personalmangel in der Pflege oder mit der Organisation, den baulichen Strukturen und der strategischen Ausrichtung der Kliniken» in Zusammenhang stehe.

Überforderung als Grund für Zwang

Diese Zahlen machten sie stutzig, sagt Jeannette Losa. «Es ist verwunderlich, dass wir als Kanton so hoch über dem Schweizer Durchschnitt liegen. Ich denke, es ist es wert, dass man da mal genauer hinschaut, um die Situation zu verbessern und solche Massnahmen auf ein Minimum zu reduzieren.»

Losa vermutet, der hohe St.Galler Wert habe etwas mit dem Personalmangel in medizinischen Einrichtungen zu tun, wie sie in der Medienmitteilung schreibt. Auf die Frage, welchen Zusammenhang der häufige Einsatz von Zwangsmassnahmen mit einem Personalnotstand hat, antwortet sie: «Es kann vorkommen, dass das Personal mit einzelnen Patientinnen und Patienten überfordert ist.» In so einem Fall gebe es keinen anderen Ausweg, als eine Person auf diese Weise unter Kontrolle zu halten.

«Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben vielleicht gar keine andere Möglichkeit.»

Ihr sei es wichtig, dem Personal mit ihrer Interpellation keinen Vorwurf zu machen. «Meine Frage wäre, wie man das Personal unterstützen könnte, damit es solche Zwangsmassnahmen gar nicht erst anwenden muss.»

Auch angesichts der Annahme der Pflege-Initiative sei das Thema äusserst relevant. «Meine Interpellation ist verbunden mit der Frage, was man tun muss, um die Leute im Beruf zu halten», sagt Losa.

Deshalb erwarte sie, dass die Regierung in ihrer Antwort Stellung nimmt zu den Gründen für den hohen Anteil an Zwangsmassnahmen in St.Galler Psychiatrien. «Auch hoffe ich, dass man sich Massnahmen überlegt, um Verbesserungen einzuleiten», so Losa.

