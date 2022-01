Motion: St.Gallen soll mehr in die Entwicklungshilfe investieren

VORSTOSS «Das Herz sagt Ja, das Portemonnaie Nein»: Grüne, SP und PFG wollen Entwicklungshilfe erhöhen, Widerstand zeichnet sich ab Die Fraktionen von Grüne und SP wollen, dass sich die Stadt St.Gallen stärker humanitär im Ausland engagiert. Die Motion sieht eine Schutzklausel für finanziell schlechte Jahre vor. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 31.01.2022, 05.00 Uhr

Entwicklungshilfe ist Sache des Bundes und nicht der einzelnen Städte, meinen einige Fraktionen und unterstützen die Motion deshalb nicht. Bild: Adrian Reusser/KEY

An der nächsten Stadtparlamentssitzung reichen die Fraktionen Grüne/Junge Grüne sowie SP/JUSO/PFG eine Motion ein, die eigentlich «schon ein Jahr im Kühlschrank liegt». So umschreibt es Fraktionspräsident Andreas Hobi (Grüne). Die Vorlage verlangt, dass die Stadt St.Gallen ihr Engagement in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit erhöht. Und zwar deutlich: von rund 280'000 Franken auf 1,65 bis 3,3 Millionen Franken jährlich. Ein Betrag, der 0,5 bis 1 Prozent der Steuereinnahmen entspricht.

Wegen Corona und der düsteren Finanzaussichten habe man den Vorstoss zurückgestellt, sagt Hobi. «Wir haben gedacht, alle werden die Hände verwerfen – wegen des Geldes. Aber es gibt eine andere Seite: die ethische. Warum sollten wir nicht gerade jetzt etwas von unserem Speck und unserem hohen Niveau abgeben?» Corona habe gezeigt, wie es sich anfühle, von einer Epidemie heimgesucht zu werden. «In anderen Ländern lebt es sich immer so. Da gibt es Ebola, Malaria, hinzukommen Naturkatastrophen wie Dürre und Überschwemmungen, ausserdem Krieg», sagt Hobi. Als «nett» bezeichnet er die Beiträge, die die Stadt St.Gallen bisher gesprochen hat.

Andreas Hobi, Stadtparlamentarier Grüne. Bild: pd

«Eher ein formales Engagement, um nicht ganz ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Aber eine grosszügige Unterstützung sieht anders aus.»

St.Gallen soll sich Zürich angleichen

Die Stadt St.Gallen lässt im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Winterthur, Schaffhausen und Frauenfeld jährlich 84'000 Franken in Entwicklungsprojekte im Ausland fliessen. Hinzu kommt Auslandshilfe, die sie in eigener Verantwortung spricht. Die Beträge schwankten in den letzten Jahren zwischen 110'000 und 215'000 Franken. «Die Höhe beider Beträge zusammen ist seit Jahren plus/minus konstant und liegt etwa bei 279'000 Franken. Gemessen am Budgetvolumen der Stadt St.Gallen in der laufenden Rechnung von rund 600 Millionen Franken entspricht das einem halben Promille», rechnen die Fraktionen in der Motion vor. Zu wenig, finden sie. Viel zu wenig. Sie schlagen deshalb eine Erhöhung des finanziellen Engagements im Ausland vor. «Damit würde sich St.Gallen anderen Städten wie Genf und Zürich angleichen», ist zu lesen. Die Limmatstadt steckt seit 2019 acht statt drei Millionen in die Entwicklungszusammenarbeit. Knapp 70 Prozent der Stimmbevölkerung befürwortete damals, dass Zürich bei guter Finanzlage 0,3 bis 1 Steuerprozent an Hilfsprojekte im Ausland spendet.

Im Januar 2021 hat Entwicklungsökonomin Noémie Zurlinden verschiedene politische Gremien angeschrieben, ob sie vielleicht nicht auch die Auslandhilfe heraufsetzen wollten. «Das ist ihr Kernthema. Sie hat ihre Dissertation an der Universität St.Gallen darüber geschrieben», sagt Hobi. Unterdessen scheint es auch zu seinem Thema geworden zu sein, wie der Nachdruck und die Begeisterung in seiner Stimme zeigen. Nur: Die anderen Parteien halten nicht viel davon. FDP-Fraktionspräsident Felix Keller sagt:

«Wir stehen nicht dahinter. Internationale Unterstützungspolitik muss auf Stufe Bund erfolgen.»

Dieser könne zusammen mit der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) abschätzen und überprüfen, «was wichtig und richtig» sei und ob die Hilfe auch ankomme. «Die Stadt St.Gallen nicht. Sie müsste zuerst Fachleute aufbauen. Das kann es nicht sein.»

Gemäss Hobi liegt darin tatsächlich die «grosse Herausforderung». Wie sich die Stadt fit mache, um genau abzuklären, wie sie die Gelder wirkungsvoll spreche, dafür hätten die Fraktionen noch keine Lösung. «Das ist aber auch nicht unser Job, sondern jener der Stadt», sagt er. Bedingung der beiden Fraktionen ist, dass St.Gallen sich auf Projekte in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Ökologie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit konzentriert, die gemäss bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen gelingen werden. So steht es in der Motion.

«Zur falschen Zeit»

Gemäss Entwicklungsökonomin Noémie Zurlinden macht Auslandshilfe auf Gemeindeniveau durchaus Sinn. «Der Bund unterstützt oft die grossen Projekte, die kleinen Projekte fallen durch die Maschen. Eben dort könnte sich eine Stadt wie St.Gallen noch mehr engagieren.» So würden verschiedene Entwicklungsschwerpunkte gesetzt, verschiedene Regionen und Bereiche berücksichtigt, ist Zurlinden überzeugt.

Patrik Angehrn, Stadtparlamentarier Die Mitte. Bild: pd

Auch bei seiner Partei falle die Motion durch, sagt Mitte-Fraktionspräsident Patrik Angehrn. «Wenn man die Finanzlage der Stadt anschaut, ist eine Erhöhung von 280'000 auf mindestens 1,65 Millionen Franken Unterstützung ein zu grosser Schritt im falschen Moment.» Auslandhilfe müsse professionell und nachhaltig erfolgen. Sie bleibe deshalb besser Sache des Bundes. «Wenn jede Gemeinde meint, sie müsse die Welt retten, verzettelt sich die Hilfe rasch.» Klare Worte für einen Stadtparlamentarier, der letzten Herbst noch den Wasserrappen verteidigte, den Remo Daguati, Geschäftsführer des Hauseigentümerverbands von Stadt und Kanton, erfolgreich bekämpfte und absetzte. Dabei handelte es sich um einen Zuschlag auf den Trinkwasserpreis. Dieser floss in einen Fonds, der Wasserversorgungsprojekte in Ländern mit ungenügender Infrastruktur ermöglichte. Angehrn:

«Da ging es um einen kleinen, feinen Beitrag. Diesmal nicht.»

Daguati hatte damals geltend gemacht, dass die Rechtsgrundlage für den Wasserrappen fehle. «Nun wollen wir eine solche auch für die Entwicklungshilfe schaffen. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass sie erstmalig gesetzlich verankert wird», sagt Hobi und meint schmunzelnd: «Da müsste dann konsequenterweise auch Remo Daguati zustimmen.»

Zuerst das Volksbad renovieren, dann Afrika helfen

Hin- und hergerissen, ist die GLP. Fraktionspräsidentin Jacqueline Gasser-Beck:

Jacqueline Gasser-Beck, Stadtparlamentarierin GLP Bild: Michel Canonica

«Mit dem Herzen würden wir die Motion gerne unterstützen, mit dem städtischen Portemonnaie aber nicht.»

Inhaltlich komme die Vorlage gut an. Auch weil man wisse, dass Hilfe vor Ort wirke. Die Motion sende aber falsche finanzpolitische Signale aus. «Es ist wirklich wichtig, dass St.Gallen spart.» Es gebe genug Projekte in der Stadt, die zuerst verwirklicht werden müssten. «Ich bedaure zum Beispiel, dass wir die Renovation des Volksbads aus Geldgründen so lange aufschieben müssen.»

Hobi hat mit dieser Argumentation gerechnet. «Wir wollen nicht ein paar Millionen ausgeben, wenn das städtische Budget tiefrot ist.» Die Motion sehe deshalb eine Schutzklausel vor. In der Vorlage heisst es: «Bei negativen Abschlüssen der Stadtrechnung können die Beiträge nach unten angepasst werden.»

«Armut gibt es auch hier»

Karin Winter-Dubs, Stadtparlamentarierin SVP

Auch die SVP lehnt die Motion ab und argumentiert mit den Finanzen. «Wir sind überzeugt, dass die Stadt genug finanzielle Probleme hat und nun nicht die Entwicklungshilfe ausbauen kann», sagt Fraktionspräsidentin Karin Winter-Dubs. Die bisherige Unterstützung solle hingegen beibehalten werden.

Oft gehe eines vergessen, so Winter-Dubs weiter: Auch in der Stadt St.Gallen leben Menschen, denen es nicht gut geht, die während Corona ihren Job und somit ihr Einkommen verloren haben. «Ihnen müssen wir zuerst helfen. Armut gibt es nicht nur in Entwicklungsländern.»

