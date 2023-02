Kantonsrat St.Gallen: Wenig Chancen für Lex Klimastreik

Vorschau Februarsession Das Blatt hat sich gewendet: Wenig Chancen für «Lex Klimastreik» im St.Galler Kantonsrat Die «Lex Klimastreik», welche eine Verschärfung der Absenzenregelung an den St.Galler Mittelschulen vorsieht, dürfte kommende Woche im St.Galler Kantonsparlament wenig Chancen haben. Trotzdem hat die St.Galler Klimajugend eine Demonstration angekündigt. Rossella Blattmann 09.02.2023, 18.43 Uhr

Am Freitag findet in der Stadt St.Gallen der nächste Klimastreik statt. Bild: Mareycke Frehner

Fürs Klima streiken, obwohl Vektorgeometrie, passé composé oder Goethes «Faust» auf dem Stundenplan stehen?

Fragen wie diese dürften den St.Galler Kantonsrat voraussichtlich am kommenden Mittwoch beschäftigen. Anlässlich der Februarsession sind zwei Nachträge zum Mittelschulgesetz traktandiert. Zum einen soll es künftig möglich sein, einen Teil der Schulferien für besondere Unterrichtsaktivitäten zu nutzen (XV. Nachtrag).

Vorberatende Kommission beantragt Nichteintreten

Zum anderen steht aber die «Lex Klimastreik» zur Debatte. Die St.Galler Regierung möchte die Absenzenregelung an den Mittelschulen gesetzlich verankern. Demnach sollen Kantischülerinnen und Kantischüler nicht mehr während des Unterrichts an Klimastreiks teilnehmen dürfen. Mit dem sogenannten XIV. Nachtrag will die St.Galler Regierung die SVP-Motion «Präsenzverpflichtung beim Mittelschulbesuch» umsetzen.

Doch inzwischen hat sich das Blatt gewendet. Unlängst gab die vorberatende Kommission bekannt, dass sie dem St.Galler Kantonsrat Nichteintreten auf den Nachtrag betreffend Regelung des Absenzenwesens beantragt. Letzteres soll Sache des Rektorats bleiben. Die vorberatende Kommission befürchtet zudem Unklarheiten, was als politische Veranstaltung gelten könnte und sieht in einem allfälligen Verbot politischer Betätigung während des Unterrichts rechtliche Risiken.

Die Grüne-Fraktion zeigt sich diese Woche «erfreut über die späte Einsicht». Sie weist in ihrem Communiqué darauf hin, dass eine Gesetzesänderung, falls sie im Kantonsrat eine Mehrheit fände, «mit guten Erfolgsaussichten vor dem Bundesgericht angefochten werden könnte». Die Grünen erwähnen auch den finanziellen und personellen Aufwand, welchen die Ausarbeitung der «überflüssigen Gesetzesvorlage» mit sich brachte – «verursacht durch Parteien, die sich ansonsten für einen sparsamem Umgang mit Steuergeldern und gegen unnötige Regulierungen aussprechen».

Druck auf die Politik

Gegen das Gesetz, das wahrscheinlich gar nicht kommt, hat sich aus den Reihen der St.Galler Klimajugend wenig überraschend Widerstand angekündigt. Am Freitagabend, 17.30 Uhr, findet bei der Vadianstatue in der Innenstadt anlässlich des Mittelschulgesetzes der nächste St.Galler Klimastreik statt. An der gemäss Klimakollektiv St.Gallen friedlichen Demonstration stehen Reden von Schülerinnen und Schülern sowie Aktivistinnen und Aktivisten auf dem Programm.

Die Demonstration soll gemäss den Klimastreikenden Druck auf die Politik ausüben und auf die Klimakrise aufmerksam machen. Sie betonen:

«Angesichts der Klimakrise, die unsere Existenz bedroht, ist es absurd, den Schülerinnen zu erschweren, sich für eine angemessene Klimapolitik durch Demonstrationen und Streiks einzusetzen.»

Der Kantonsrat berät die Vorlage kommende Woche in erster Lesung, und voraussichtlich in der Sommersession 2023 in zweiter Lesung.