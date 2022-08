Vornamen-Hitparade Nino, Malea und Elina: Das sind die beliebtesten Vornamen der Ostschweiz Noah und Mia dominieren 2021 erneut die Schweizer Namenshitparade. Überraschender ist das Bild in den Ostschweizer Kantonen: Hier wurden die langjährigen Spitzenreiter von neuen Vornamen überholt. Viviana Troccoli 23.08.2022, 13.10 Uhr

Alina, Elena oder Mia? Mit diesen Namen liegt man im Kanton St.Gallen im Trend. Bild: Getty

89’644 Babys sind im vergangenen Jahr in der Schweiz zur Welt gekommen, davon waren 45’928 Knaben und 43’716 Mädchen. Zwei Namen sind – wie schon im Jahr zuvor – auf den vorderen Rängen: Noah und Mia. Das zeigt die aktuelle Statistik des Bundesamtes für Statistik (BfS) der beliebtesten Vornamen 2021.

Genau 559 neugeborene Knaben erhielten im vergangenen Jahr den Namen Noah, bei den Mädchen heissen 467 Mia. Ein- bis zweisilbige Namen bleiben also am populärsten. Ebenfalls weit oben auf der Liste sind altbekannte, wiederkehrende Namen wie bei den Buben Liam, Matteo, Luca und Gabriel sowie bei den Mädchen Emma, Elena, Lina und Mila. Doch wie sieht das Ranking in der Ostschweiz aus?

Kanton St.Gallen: Vorreiter sind Nino und Alina

Im Kanton St.Gallen zeigt sich ein etwas anderes Bild: Der Mädchenname Alina ist mit 38 Kindern am beliebtesten. Bei den männlichen Babynamen ist Nino mit 30 neugeborenen Kindern an der Spitze. Damit stossen sie Noah und Mia vom Thron.

Auf Platz zwei im Kanton St.Gallen befinden sich die Namen Leano (29 Mal) und Elena (33). Auf dem dritten Podestplatz finden sich der schweizweite Titelverteidiger Noah (28) und die Mädchennamen Mia (29) und Emilia (29) wieder. Im Jahr 2020 standen auf den drei männlichen St.Galler Podestplätzen Noah (38), gefolgt von Elias (31) – Leon (28) und Matteo (28) teilten sich den dritten Platz. Bei den Mädchen waren es Mia (32), Emilia (30) und Laura (20).

Nicht Julia, sondern Lina und Lena sind unter den Top Ten in der Ostschweiz. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Kanton Thurgau: Malea als Überraschung

Der Name Luca (19) kann im Kanton Thurgau zur Spitze vorrücken und stösst somit Noah vom Podest, dieser landet mit 17 Nennungen neu auf dem zweiten Platz. Auf dem dritten Rang trifft man auf den Namen Lio (16).

Malea konnte sich mit 21 neugeborenen Mädchen durchsetzen. Dieser Name überrascht, denn er befindet sich nicht in den landesweiten Top Ten. Nach Malea folgen die Kürzestnamen Mia (20) und Lia (18). Im Jahr 2020 waren Emilia (17), Elin (16) und Lia (15) an der Spitze.

Kanton Appenzell Ausserrhoden: Ben bleibt beliebt

Auch in Appenzell Ausserrhoden zeigt sich ein etwas anderes Bild als im Rest der Schweiz: Der beliebteste Mädchenname ist Elina (6), auf sie folgen Sophia (2) und den dritten Platz teilen sich gleich sechs Namen, darunter Emma (4), Mia (4) und Lia (4).

Die Spitzenreiter für Knabennamen bleiben im Jahr 2021 Ben (5) und Levi (5). Schon 2020 wurden vier Knaben mit dem Namen Ben und vier Knaben mit dem Namen Laurin geboren. Bei den Mädchen waren es Lea (6), Elin (5) konnte sich mit Fiona (5) den zweitbeliebtesten Platz teilen.

Kanton Appenzell Innerrhoden: Keine klaren Spitzenreiter

In Innerrhoden ist das Ranking etwas schwieriger auszuwerten, weil der Kanton so klein ist. Eine wirkliche Spitzenreiterin gibt es nicht. Fünf Mädchennamen wurden mehr als zweimal vergeben. Dazu zählen Anna, Julia, Mina, Svenja und Rosalie.

Bei den Buben teilen sich Robin und Kilian den ersten Platz des Namensrankings. Jeweils zwei Nennungen haben: Noah, Nino, Andrin, Max, Mauro, Manuel, Gino und Rouven.

Ein Blick auf die Statistik des BfS zeigt: Kurze, prägnante Namen wie die beiden Spitzenreiter Noah und Mia sind zwar gesamtschweizerisch beliebt. Doch in der Ostschweiz finden sich durchaus etwas ungewöhnlichere Namen zuoberst auf dem Podest wieder, wie etwa Malea und Elina.