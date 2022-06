Korruption im Vorarlberg? Wirtschaftsbund-Affäre erschüttert ÖVP

Vorarlberg «Zu lange zugeschaut»: Korruptionsaffäre um die Vorarlberger ÖVP setzt Landeshauptmann Wallner unter Druck Die Vorarlberger ÖVP hat sich lange damit gebrüstet, das sparsame «Musterländle» von Österreich zu regieren. Jetzt steht sie im Mittelpunkt einer Affäre, in der es um illegale Parteispenden und «Inseratenkorruption» in Medien geht – und um die politische Zukunft von Landeshauptmann Markus Wallner. Markus Barnay Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.00 Uhr

Sorgenfalten wegen der Wirtschaftsbund-Affäre: Markus Wallner im Vorarlberger Landtag – an einer Sondersitzung zur Parteienfinanzierung der Landes-ÖVP diesen April in Bregenz. Bild: Dietmar Stiplovsek/ Keystone

Wenn in Vorarlberg in der Vergangenheit von «Wiener Verhältnissen» die Rede war, dann meinte man damit eine Mischung aus Freunderlwirtschaft, Geldverschwendung und Korruption. Entsprechend befremdlich hörte es sich an, als vor einigen Wochen ausgerechnet aus dem Osten Österreichs, der am Bodensee schon einmal mehr oder weniger scherzhaft dem «Balkan» zugerechnet wird, verlautete, dort gebe es keine «Vorarlberger Verhältnisse». Gemeint waren umfangreiche Geldflüsse zwischen landeseigenen Unternehmen und dem Vorarlberger Wirtschaftsbund, einer Teilorganisation der ÖVP.

Am Anfang war das «Ibiza-Video»

So wie viele andere mutmassliche Korruptionsfälle, die in Österreich derzeit die Öffentlichkeit beschäftigen, kam auch die «Wirtschaftsbund-Affäre» ans Licht, als sich Behörden und Medien mit den Folgen des «Ibiza-Videos» beschäftigten. Darin versprachen zwei führende Politiker der rechtspopulistischen FPÖ einer vermeintlichen Oligarchen-Nichte in einer Finca auf Ibiza im Fall einer Machtübernahme das Blaue vom Himmel – und wiesen so nebenbei auf bereits existierende Modelle politischer Korruption hin. Seither ermittelt die österreichische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und seither taucht ein Fall nach dem anderen auf, der auf ein äusserst ungesundes Verhältnis zwischen Politik, Grossspendern aus der Wirtschaft und manchen Medien hindeutet.

Im Fall des Vorarlberger Wirtschaftsbundes geht es um auffällig viele Werbeanzeigen, die von privaten und halböffentlichen Unternehmen, aber auch von der Wirtschaftskammer, der gesetzlich verankerten und offiziell parteiunabhängigen Vertretung der Wirtschaftstreibenden, in einer Zeitung mit dem Namen «Vorarlberger Wirtschaft» geschaltet wurden. Die sah äusserlich ähnlich aus wie die eigene Zeitung der Wirtschaftskammer, gehörte aber dem ÖVP-Wirtschaftsbund, einer der Teilorganisationen der Volkspartei.

Nach einem Bericht im ORF-Radioprogramm Ö1 interessierten sich nicht nur die Opposition im Vorarlberger Landtag, sondern auch die Finanzbehörden und schliesslich auch der Bundesrechnungshof für diese Geldflüsse – und erhoben den Verdacht, dass der Wirtschaftsbund nicht nur zu wenig Steuern bezahlt hatte, sondern dass es sich angesichts von überteuerten Inseratenpreisen um verdeckte und damit illegale Spenden an die Partei gehandelt haben könnte. Die ÖVP selbst beziffert die Zahlungen des Wirtschaftsbundes an die Landespartei in den letzten Jahren mit rund 900'000 Euro, das Finanzamt geht eher von 1,3 bis 1,5 Millionen aus, weil beispielsweise auch Wahlkämpfe in Gemeinden und einzelne ÖVP-Politiker unterstützt wurden.

Wallner drängte die Wirtschaftsbund-Leiter zum Rücktritt

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner, selbst einst Geschäftsführer der ÖVP, beharrte zunächst darauf, dass sich seine Partei an bestehende Gesetze gehalten habe, räumte aber dann ein, «vielleicht ein wenig zu lange zugeschaut» zu haben – und sorgte dafür, dass der Geschäftsführer und der Obmann des Wirtschaftsbundes, der zugleich Präsident der Wirtschaftskammer war, zurücktraten. Inzwischen wurden auch pikante Details aus deren Zusammenarbeit bekannt: So gestattete der Obmann dem Geschäftsführer ein Darlehen über 250'000 Euro für ein Grundstücksgeschäft – ohne die bei Kreditvergaben üblichen Vereinbarungen über Sicherheiten und Zinsen. Und der frühere Direktor, der als Erfinder der lukrativen Geschäfte des Wirtschaftsbundes gilt, konnte ein Dienstauto, das laut Steuerbehörde noch knapp 50'000 Euro wert war, für den Preis von 33'000 Euro behalten. Eine Einzahlung in dieser Höhe konnten die Prüfer aber nicht finden.

Mittlerweile wird dem Landeshauptmann aber auch persönlich ein Korruptionsversuch vorgeworfen: Ein bislang anonymer Manager behauptet in einer eidesstattlichen Erklärung, er sei vom Landeshauptmann dazu gedrängt worden, im Wirtschaftsbund-Magazin zu inserieren – verknüpft mit dem Versprechen wohlwollender Behandlung bei Anliegen wie Betriebserweiterungen. Wallner wies diese Darstellung mehrfach als «glatte Lüge» zurück, allerdings ohne juristische Schritte dagegen anzukündigen.

Neues Gesetz mit strengen Regeln statt Neuwahlen

Wallner musste sich nicht nur im Vorarlberger Landtag verteidigen, wo ein von der Opposition eingebrachter Misstrauensantrag gegen ihn scheiterte. Die Grünen, der Regierungspartner der ÖVP, hatten zwar volle Aufklärung verlangt, sprachen Wallner aber dann doch ihr Vertrauen aus, um, wie sie sagen, die Verabschiedung eines neuen Parteiengesetzes mit weit strengeren Regelungen als bisher nicht durch Neuwahlen zu gefährden. Wallner wurde auch vor den parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Wien geladen, der sich gerade mit Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder auf Bundesebene beschäftigt.

Bemerkenswert an der Auseinandersetzung ist die Rolle der «Vorarlberger Nachrichten»: Das Flaggschiff des Russmedia-Konzerns, der die Medienlandschaft in Vorarlberg mit seinen Printmedien, einer Online-Plattform und einem Radiosender dominiert, veröffentlichte die erwähnte eidesstattliche Erklärung und setzte Wallner auch mit anderen Berichten unter Druck – allerdings erst Monate nach dem Auftauchen der ersten Vorwürfe gegen den Wirtschaftsbund. Zuvor hatten die VN nur sehr zurückhaltend berichtet – was wohl auch daran lag, dass Russmedia selbst jahrelang in einer gemeinsamen Firma mit dem zurückgetretenen Wirtschaftsbund-Direktor das Anzeigengeschäft für Zeitschriften der Wirtschaftskammer Vorarlberg und anderer Interessensvertretungen abgewickelt hatte.

Tabuthema Grundstücksspekulation

Bei Russmedia gibt es aber auch jetzt noch Tabuthemen: Der Verein Bodenfreiheit, der gegen Grundstücksspekulationen kämpft, ermittelte, dass verschiedene Firmen immer dann intensiv in der Wirtschaftsbund-Zeitschrift inserierten, wenn entweder Wahlen oder Entscheidungen über sie betreffende Betriebserweiterungen bevorstanden. Die Firmen erklärten, es habe sich dabei lediglich um «Standort-PR» gehandelt – was immer man darunter verstehen mag. ORF, Kronenzeitung, Standard und Falter berichteten – aber kein einziges der vielen Medien des Russmedia-Konzerns. Insider vermuten, das habe wohl damit zu tun, dass Russmedia-Inhaber Eugen A. Russ selbst an Firmen und Stiftungen beteiligt ist, die gross im Immobiliengeschäft mitmischen – teilweise gemeinsam mit den Chefs jener Firmen, die ins Visier des Vereins Bodenfreiheit gerieten.

Für die Verknüpfung zwischen Zahlungen an den Wirtschaftsbund und möglichen Vorteilen für die Inserenten interessiert sich auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Immerhin sprechen Wirtschaftstreibende, die in der «Vorarlberger Wirtschaft» inseriert hatten, hinter vorgehaltener Hand von «Schutzgeld». Ob damit gemeint war, dass man sich im Zweifelsfall eine bessere Behandlung durch die ÖVP-dominierte Verwaltung erhoffte oder eher eine schlechtere Behandlung verhindern wollte, bleibt offen. Die Zeitschrift selbst hat übrigens nach den ersten Berichten über ihre Geschäfte den Betrieb eingestellt. Und ob Markus Wallner die Sache politisch überlebt, hängt wohl auch davon ab, zu welchen Ergebnissen die ermittelnden Behörden kommen.

Der Autor war bis zu seiner Pensionierung im April 2022 Redaktor beim ORF Vorarlberg und berichtete dort auch über die «Wirtschaftsbund-Affäre». Er verfasste zahlreiche Publikationen zum Vorarlberg, darunter die jüngere Zeitgeschichte des Bundeslandes in Buchform (Haymon Verlag, 2011).

