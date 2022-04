Hochstapler und Führer der Sekte Adullam steht vor Gericht

Vor Gericht Kaderbanker, Sektenführer, Millionenbetrüger: Wie ein St.Galler Hochstapler sein Luxusleben auf Kosten anderer finanzierte Das St.Galler Kreisgericht verhandelt am Mittwoch einen Betrugsfall, der zugleich ein Familiendrama ist. Der Beschuldigte, der dem Führungsgremium der Sekte Adullam angehört, soll das Vertrauen enger Familienmitglieder und Sektenanhänger ausgenutzt haben, um an ihr Geld zu kommen. Noemi Heule 20.04.2022, 05.00 Uhr

Das Hotel Traube in Wattwil wurde 2004 bis 2008 von der christlich-fundamentalistischen Gemeinschaft Adullam als Versammlungsort genutzt. Bild: Benjamin Manser

Der Deliktsbetrag summiert sich auf 4,8 Millionen Franken, die Anklageschrift umfasst 46 Seiten, acht Personen wurden zu Opfern eines dreisten Lügenkonstrukts: Am Mittwoch verhandelt das Kreisgericht St.Gallen einen Betrugsfall, der Stoff für eine Netflix-Serie böte. Der Angeklagte, für den die Unschuldsvermutung gilt, war Kaderbanker bei einer Grossbank, Generalstabsoffizier der Schweizer Armee und gehört dem Führungsgremium der Sekte Adullam an. Er soll das Vertrauen enger Familienangehöriger und Sektenanhänger in seine Expertise und seine christlichen Grundwerte schamlos ausgenutz haben, um sich mit ihrem Geld ein Luxusleben zu finanzieren.

Premiumfahrzeuge, Luxusferien, extravagante Ausflüge, exklusive Musikinstrumente: Der Beschuldigte, der sich seit Dezember 2019 im vorzeitigen Strafvollzug befindet, erlaubte sich einen schillernden Lebensstil, den er sich eigentlich nicht leisten konnte. Die Staatsanwaltschaft spricht in der Anklageschrift vom «Unwillen, seinen Lebensstandard an die eigenen finanziellen Möglichkeiten anzupassen». Gegen aussen präsentierte er sich als Erfolgsmenschen: HSG-Studium, Kaderkarriere bei einer Grossbank, Generalstabsoffizier der Schweizer Armee. Gleichzeitig gehört er dem Führungsgremium der christlich-fundamentalistischen Sekte Adullam an.

Die Anklageschrift zählt die Luxusgüter, die sich der Beschuldigte gönnte, akribisch auf. So gab er 115'000 Franken für einen schwarz polierten Flügel B-211 von Steinway & Sons aus und investierte 30'000 Franken für einen antiken Cellobogen mit Goldgarnitur. Seine Ehefrau beschenkte er mit einem Diamantring im Wert von 42'500 Franken, Ferien machte er in Fünf-Sterne-Pensionen auf Mykonos oder oder Garmisch. Als Warbird-Liebhaber leistete er sich auch mal einen Ausflug mit einem ausrangierten Mirage-Kampfjet der Schweizer Armee für 17'000 Franken, bevor er kurzerhand selbst ein historisches Militärfahrzeuges aus dem Zweiten Weltkrieg ersteigerte.

Er sei ab 2007 darauf angewiesen gewesen, «das ihm für seinen von ihm selbst gewählten Lebensstandard fehlende Geld über andere Quellen zu erschliessen, um die immer grösser werdenden Finanzlöcher zu stopfen», heisst es in der Anklageschrift. Diese Quellen suchte er zunächst in seinem familiären Umfeld, bei seinem Bruder, der Schwester, dem Schwager.

Bis ins Erwachsenenalter teilten sich die beiden Brüder ein Zimmer, die Staatsanwaltschaft spricht von einem «guten, vertrauensvollen Verhältnis» von einer «tiefen brüderlichen Verbundenheit». Den Bruder, den er gemäss Privatklage um insgesamt 475'000 betrogen haben soll, machte der Beschuldigte gar zum Götti seiner Tochter. Während der Angeklagte ein HSG-Studium abschloss und danach innert weniger Jahre zum Executive Director bei der UBS aufstieg, absolvierte sein Bruder ein Medizinstudium und arbeitete danach als Assistenzarzt. Trotz vergleichsweise tiefem Lohn gelang es ihm, bis 2007 etwas Geld auf die Seite zu legen, wie es in der Anklageschrift heisst.

Regelmässig bot ihm nun sein Bruder an, sein Geld für ihn anzulegen; pries ihm vermeintlich lukrative Finanzprodukte an. «Dabei war sich der Beschuldigte bewusst, dass sein Bruder ihm aufgrund des seit der Kindheit bestehenden engen Vertrauensverhältnisses blind vertrauen und seine Angaben entsprechen nicht anzweifeln würde», schreibt die Staatsanwaltschaft. Statt das Geld für den Bruder anzulegen, investierte er es in seinen eigenen Lebensstil und finanzierte damit sein eigenes Hochzeitsfest.

Die Schwester des Beschuldigten, eine gelernte Kindergärtnerin, lebt mit Ehemann und zwei Kindern seit rund 20 Jahren in Ägypten. Das Ehepaar hatte sich bis im Herbst 2011 ein beachtliches Vermögen erarbeitet, wie es in der Anklageschrift heisst. Nach dem arabischen Frühling, den politischen Unruhen und Unsicherheiten, suchte das Ehepaar sichere Wertanlagen. «In diesem Zusammenhang gelangte der Beschuldigte an seine Schwester und machte ihr Investitionen in Schweizer Immobilien schmackhaft.»

Der Angeklagte gaukelte seiner Schwester vor, mit ihm eine Immobilienfirma gründen zu wollen. Er würde die Buchführung übernehmen, sie, die eine Weiterbildung an einer New Yorker Kunstschule absolviert hatte, sollte sich um das Marketing und die künstlerisch-grafischen Belange kümmern.

Die Immobilienfirma gründete der Beschuldigte tatsächlich - allerdings mit einem Kollegen. Trotzdem liess er seine Schwester und ihren Mann im Glauben zu 50 Prozent an der Firma beteiligt zu sein. Die beiden, so heisst es in der Anklageschrift, «stuften den Beschuldigten aufgrund der engen familiären Verbundenheit, seiner Ausbildung, seiner erfolgreichen Tätigkeit als Kaderbanker der UBS, die ihn als vermeintlich finanziell gut situiert erscheinen liess, seinem militärischen Rang eines Generalstabsoffiziers der Luftwaffe und seiner angeblich christlichen Grundhaltung als absolut und in jeder Hinsicht vertrauenswürdige und integre Person ein».

Im Frühjahr 2014 erwarb der Beschuldigte ein historisches Militärflugzeug aus dem zweiten Weltkrieg Typ EKW C-36, das er - angepriesen als lukratives Investitionsobjekt - von seinem Bruder, der Schwester und dem Schwager finanzieren liess. Die Rarität sollte an der Flugschau Air 14 in Payerne einem breiten Publikum und potenziellen Käufern vorgestellt werden. Dafür musste der Flieger allerdings vom Restaurierungsort im deutschen Eschenbach über den Flughafen Altenrhein in die Schweiz überführt werden.

Diese Tatsache nutzte der Angeklagte aus, um seinem Bruder eine dringliche Notlage vorzutäuschen. Für diese Einfuhr sei sofort ein Betrag von bis zu 190'000 Franken für Zölle und Abgaben zu entrichten, machte er ihm weis. Dieselbe Geschichte wiederholte er neun Tage später gegenüber seinem Schwager. In Tat und Wahrheit waren lediglich Zollgebühren von 2746 Franken angefallen; doch er brauchte Geld, weil sein Privatkonto nur noch ein Saldo von 13 Euro anzeigte.

Bereits im Herbst desselben Jahres liebäugelte der Angeklagte mit einem anderen historischen Militärflugzeug, einer Hawker Sea Fury. Er unterschrieb den Kaufvertrag für den britischen Flieger in der Absicht, dafür seine C-36 zu verkaufen - ohne jedoch seine Familienmitglieder über den Deal zu informieren. Statt den Verkaufserlös den faktischen Besitzern zukommen zu lassen, kaufte er flugs das nächste Liebhaberstück.

Die Familienmitglieder, die regelmässig nach dem Stand der Verkaufsgespräche für ihr Investitionsobjekt fragten, liess er im Glauben, das Flugzeug sei halt schwer verkäuflich - und zeigte sich betont gekränkt über ihren Argwohn.

Der Beschuldigte gehört als sogenannt Ältester der Sekte Adullam an, die von seinem Vater Werner Arn in Wattwil gegründet wurde. Nach seinem Tod 2016 wurde sein Sohn zunächst zum Nachfolger ernannt und gehört noch immer dem Ältestenrat der christlich-fundamentalistischen Gemeinschaft an, die einen baldigen Weltuntergang verkündet. Die Zahl der Anhänger und Sympathisanten hat sich in den vergangenen fünf Jahren von einst rund 500 Personen auf die Hälfte reduziert, schätzt Sektenexperte Georg Schmid.

Nach der Erbteilung gab es diverse Unstimmigkeiten unter den Mitgliedern der Erbengemeinschaft, in deren Zuge mehrere Immobilien im Toggenburg verkauft wurden. Diese Unstimmigkeiten nutzte der Angeklagte, um finanzielle Verpflichtungen im Namen der Sekte vorzutäuschen und zuerst bei seinem Bruder, dann bei einem Anhänger der Sekte um Geld zu bitten. Letzterer gewährte ihm ein Darlehen in Höhe von rund 375'000 Franken, das er unter anderem für den Kauf eines Steinway-Flügels verprasste.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von acht Jahren wegen mehrfachen gewerbsmässigen Betrugs, Veruntreuung, ungetreuer Geschäftsbesorgung, Urkundenfälschung und Steuerbetrugs. Zudem soll ihm ein fünfjähriges Tätigkeitsverbot auferlegt werden. Im Falle einer Verurteilung, müsste der Beschuldigte, für den die Unschuldsvermutung gilt, dem Kanton 1,5 Millionen Franken als Ersatzforderung zurückzahlen. Dies unter anderem deshalb, weil er nach seiner fristlosen Entlassung bei der UBS Arbeitslosengeld bezog, obwohl er schnell wieder eine Anstellung als Directeur de la Trésorerie bei einer französischen Privatbank fand.