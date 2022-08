Vor Gericht «Es war nur ein Spiel»: Ex-Gemeindeschreiber von Steinach steht wegen Sexualdelikten mit Kindern vor Gericht Wegen mehrfacher Pornografie und versuchten Menschenhandels soll der ehemalige Gemeindeschreiber von Steinach vier Jahre ins Gefängnis. Vor Gericht zeigt er Reue, spricht aber auch von Rollenspielen und einer detektivischen Neugierde, die ihn angetrieben habe.

Per E-Mail, Whatsapp, Skype oder die Teenie-App Kik nahm der Angeklagte mit seinen potenziellen Opfern Kontakt auf. Bild: Motortion / iStockphoto

Als wäre er auf dem Weg zur Arbeit. Im schwarzen Anzug, mit schwarzen Schuhen und schwarzer Laptoptasche erscheint der 55-Jährige am Mittwoch vor dem St.Galler Kreisgericht. Einer geregelten Arbeit geht er schon lange nicht mehr nach. Genauer: Seit dem 13. November 2019. Damals wurde der damalige Gemeindeschreiber von Steinach an seinem Arbeitsplatz medienwirksam verhaftet.

Es gehe ihm nicht gut, sagt der Mann, für den die Unschuldsvermutung gilt, vor Gericht, wo er sich wegen Sexualdelikten mit Kindern verantworten muss. Die Festnahme und anschliessende Berichterstattung sei einem Berufsverbot gleichgekommen. Er sitzt allerdings nicht vor dem Richtergremium, um über sein Befinden oder seine jetzige berufliche Situation zu sprechen. Sondern über seine Vergangenheit, in der er sich unter anderem der mehrfachen Pornografie, der mehrfachen sexuellen Handlungen mit einem Kind und des versuchten Menschenhandels schuldig gemacht haben soll.

Reue und Rollenspiele

Die Anklageschrift, die sich über 70 Seiten hinzieht, listet über 25 potenzielle Opfer auf. Per E-Mail, Whatsapp, Skype und die Teenie-App Kik stand er mit Mädchen zwischen 9 und 17 Jahren in Kontakt, tauschte obszöne Nachrichten, Nacktbilder, Gewaltvorstellungen und Sexfantasien aus.

Es tue ihm leid, sagt er vor Kreisgericht mehrfach. «Ich weiss nicht, welcher Teufel mich damals geritten hat.» Dass es sich bei den Chatpartnerinnen und E-Mail-Gespielinnen um Kinder gehandelt haben soll, weist er allerdings von sich. Ein Spiel, ein Rollenspiel sei alles gewesen, sagt er. Er sei immer davon ausgegangen, dass sich hinter den kindlichen Profilen erwachsene Personen verborgen hätten.

«Man weiss im Internet ja nie, wer auf der anderen Seite ist.»

Wortwahl, Sprachstil und Satzstellung hätten gar nicht von Kindern stammen können.

«Ich werde mich an dir richtig austoben»

Seine eigene Wortwahl vor Gericht ist bedacht, die Aussagen sachlich. Selbst Jurist, beantwortet er die Fragen ruhig, sitzt dabei auf der vordersten Kante des Holzstuhls, als wolle er den Gerichtssaal jeden Moment wieder verlassen. Lediglich auf die Fragen des Staatsanwalts reagiert er unwirsch, schneidet ihm das Wort ab, verweigert die Aussage.

Zum Beispiel die Frage nach Cassandra. Sie hatte ihm ihren Schülerausweis geschickt, weshalb er wissen musste, dass kein verkappter Erwachsener die Whatsapp-Nachrichten verfasste. Dennoch schrieb er fast ein Jahr lang mit dem Mädchen. Er bat um intime Fotos und schickte ihr selbst Bilder seines erigierten Penis.

«Ich werde mich an dir richtig austoben», schrieb er der 13-Jährigen, die er «Fickstück», «Teenienutte» oder «Mädchenfotze» nannte. Er leitete sie zum Masturbieren an und schlug wiederholt ein Treffen vor, zu dem es allerdings nie gekommen ist. Dies habe er auch nie gewollt, sagt der Beschuldigte.

«Es war eine rein virtuelle Angelegenheit; ich hatte nie einen Plan, das in die Realität zu überführen.»

Ein Mädchen aus dem Katalog

Dies nimmt ihm der Staatsanwalt nicht nur in diesem Fall nicht ab. Er legt sein Augenmerk auf einen E-Mail-Verkehr mit einer Person oder Organisation, die Kinder gegen Geld zum sexuellen Missbrauch anbot. Kurz vor der Festnahme – selbst nachdem bei ihm bereits eine Hausdurchsuchung stattgefunden hatte – erkundigte sich der Angeklagte nach dem Preis und dem Angebot des mutmasslichen Menschenhändlers.

Dabei blieb es nicht: Um einen Katalog mit Nacktfotos der angepriesenen Mädchen anzusehen, bezahlte er einen Betrag von umgerechnet 207 Franken in Bitcoin. «How are the girls educated to satisfy?», erkundigte er sich auf Englisch nach den «Fertigkeiten» der abgelichteten Mädchen.

Der Beschuldigte entschied sich für die neunjährige Vera aus Moldawien, die er in der Nähe von Innsbruck treffen wollte. Er wolle sie für zwölf Stunden «mieten», schrieb er im E-Mail-Verkehr, der in der Anklageschrift wiedergegeben ist, und teilte auch gleich mit, dass er kein Kondom benutzen werde. Für das Treffen überwies er, wiederum in Bitcoin, einen Betrag von umgerechnet 344 Franken.

Menschenhandel oder Detektivspiel?

«Menschenverachtend», fasst der Staatsanwalt die Vorgänge zusammen. «Ihm war es egal, was mit der neunjährigen Vera passiert, für ihn zählte nur die Befriedigung seiner Lust.» Sie sei für ihn nur eine Ware gewesen.

Der Beschuldigte spricht wiederum von einem Spiel, einem Detektivspiel. Er habe nur austesten wollen, wohin die Verhandlungen führten. «Ich habe nie vorgehabt, tatsächlich an ein Treffen zu gehen», sagt er – auch wenn dafür bereits drei Termine ausgemacht worden seien. Zwei davon wurden wieder verschoben, dem dritten kam die Verhaftung zuvor. Allein die Befriedigung seiner Neugierde sei ihm 550 Franken wert gewesen.

Verhaftung unter falschen Vorzeichen

Von versuchtem Menschenhandel will der Verteidiger nichts wissen. Auch sexuelle Handlungen mit Kindern könne man seinem Mandanten nicht vorwerfen, weshalb einzig der Straftatbestand der mehrfachen Pornografie übrig bleibe. Er betont, dass es nie zu Körperkontakt und sogenannten Hands-on-Delikten gekommen sei und wiederholt die Argumentation des Beschuldigten, dass sich hinter den Chatnachrichten – mit Ausnahme von Cassandra – wohl eher Erwachsene mit ähnlichen Neigungen verborgen hätten. Für die Untersuchungshaft von 52 Tagen verlangt er eine Genugtuung von rund 10’000 Franken. Schliesslich sei sein Mandant unter der falschen Annahme verhaftet und öffentlich vorgeführt worden, dass es auch zu physischen Treffen gekommen sei.

Die Staatsanwaltschaft beantragt dagegen eine Freiheitsstrafe von vier Jahren sowie eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 100 Franken. Zudem sollen dem Angeklagten Tätigkeiten mit Minderjährigen lebenslang verboten werden. Das Urteil wird in den kommenden Tagen schriftlich verkündet.