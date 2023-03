Ständerat: Machen die Bauern die SVP für Mitte-Wähler salonfähig?

Vor dem ersten Wahlgang Ständerats-Kandidatin Esther Friedli punktet bei St.Galler Mitte: Machen die Bauern die SVP für Mitte-Wähler salonfähig? Die Mitte hat für den ersten Wahlgang der St.Galler Ständeratswahl Stimmfreigabe beschlossen. Umso stärker fällt auf, dass sich prominente Aushängeschilder für SVP-Kandidatin Esther Friedli engagieren. Was sagen Parteileitung und Mitglieder dazu? Regula Weik Jetzt kommentieren 03.03.2023, 05.00 Uhr

Markus Ritter (Mitte) diskutiert mit Nationalratskollegin Esther Friedli (SVP). Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE (Bern, Wintersession 2022)

Es geht nicht um sie. Und auch nicht um ihren Ständerat Beni Würth. Die St. Galler Mitte spielt nicht mit. Sie kann sich zurücklehnen und das Geschehen vom Sofa aus beobachten. Das tut sie auch. Offiziell. Die Partei hält sich bedeckt. Sie hat für die Ständeratswahl von Mitte März Stimmfreigabe beschlossen. Empfohlen von der Parteileitung, beschlossen von den Delegierten - einstimmig.

Die Mitte ist nicht irgendeine Partei. Sie ist die zweitstärkste im Kanton. In den vergangenen nationalen Wahlen erreichte sie einen Wähleranteil von 18,8 Prozent. Wer ihre Sympathien gewinnt, kann wacker zulegen - stimmenmässig. Das wissen die Kandidatinnen. Das weiss die Mitte.

Diese Klaviatur beherrscht er virtuos

Markus Ritter, Präsident des Schweizer Bauernverbands und St. Galler Mitte-Nationalrat. Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Trotz beschlossener Zurückhaltung: Einige Parteimitglieder engagieren sich im aktuellen Wahlkampf. Einige gar auffällig stark. So Markus Ritter, nationaler Bauernpräsident und Mitte-Nationalrat. «Packen wir die Chance für einen St. Galler Bauernsitz im Stöckli», meinte kürzlich eine Leserbriefschreiberin. Das dürfte sich auch Ritter überlegt haben: Wenn er jetzt auf die richtige Frau setzt, kann sie ihm und seiner Klientel im Ständerat gute Dienste erweisen - möglicherweise. Ritter beherrscht diese Klaviatur virtuos. «Ein guter Stratege», «ein ausgezeichneter Netzwerker», «clever», «intelligent» - diese Einschätzungen fallen, wenn das Gespräch auf Ritter kommt.

Ritter und seine Bauern haben Gewicht in Bern. Er steht unter Beobachtung. Erst recht in Wahljahren. Es wird akribisch verfolgt, wo er auftritt. Seine Anwesenheit an St. Galler SVP-Anlässen gibt denn auch zu reden. Erst recht, seit die Wahlumfrage des Forschungsinstituts Sotomo im Auftrag dieser Zeitung gezeigt hat: Esther Friedli könnte eine beachtliche Zahl parteifremder Stimmen holen. Sie punktet insbesondere bei der Mitte. 36 Prozent der Mitte-Wählenden oder Mitte-Sympathisanten geben an, für die SVP-Kandidatin einzulegen. Keine andere Kandidatin kann auf nur annähernd so viele Stimmen aus der Mitte zählen.

Wie beurteilt die Parteispitze die Auftritte ihres prominenten Mitglieds? Lassen sich diese mit der offiziellen Haltung der Partei vereinbaren?

Wenn er angefragt wird, geht er hin

Franziska Steiner-Kaufmann, Parteipräsidentin der St. Galler Mitte und Kantonsrätin. Bild: Benjamin Manser

Ritter nehme an Anlässen aller vier Kandidatinnen teil, «wenn er für ein Referat angefragt wird», sagt Mitte-Parteipräsidentin Franziska Steiner-Kaufmann. Offenbar sei er von Esther Friedli für mehr Vorträge angefragt worden - «dies ist wenig überraschend oder spektakulär».

«Wir favorisieren eine lösungsorientierte Politik der Mitte, nicht der Extreme», hatte die Parteipräsidentin im November auf Anfrage erklärt. Wie lässt sich dies mit den Engagement von Parteiexponenten für die Programmchefin einer Rechtsaussenpartei vereinbaren? «Es steht jedem Mitglied offen, für welche Ständeratskandidatin es sich positioniert», sagt Franziska Steiner-Kaufmann. Die Parteibasis sei sehr breit und ländlich. Es gebe daher mit allen vier Kandidatinnen inhaltliche Gemeinsamkeiten und Differenzen.

Nicolo Paganini, St. Galler-Mitte-Nationalrat. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Mitte-Nationalrat Nicolo Paganini pflichtet ihr bei: Der Entscheid der Stimmfreigabe sei richtig gewesen. Die Sotomo-Umfrage habe gezeigt, dass sich die Sympathien aus der Mitte auf alle vier Kandidatinnen verteilen. «In einem vielfältigen Kanton wie St. Gallen und bei einer Persönlichkeitswahl wie für den Ständerat sind diese verschiedenen Strömungen für unsere Partei nicht problematisch.»

Ähnlich argumentiert Ständerat Beni Würth: «Ständeratswahlen sind immer auch Persönlichkeitswahlen.» Und weiter: Es treffe zu, dass sich der kantonale Bauernverband für Esther Friedli ausgesprochen habe, «was seine souveräne Entscheidung ist». Beide Bundesparlamentarier äussern sich nicht weiter zur anstehenden Wahl - «aus naheliegenden Gründen» (Würth), «vor dem Hintergrund der beschlossenen Stimmfreigabe meiner Partei» (Paganini).

Um seinen Sitz geht es bei der aktuellen Wahl nicht: Mitte-Ständerat Beni Würth hat gut lachen. Bild: Ralph Ribi (Pfalzkeller, 20. 10. 2019)

Nicht alle stehen dahinter

Doch ganz so Friede, Freude, Eierkuchen scheint es auch in der Mitte nicht zu sein. Wer sich etwas weg von Parteispitze und Mandatsträgern umhört, vernimmt auch kritische Stimmen - off the record. Auf die Auftritte Ritters an SVP-Anlässen angesprochen, antwortet ein langjähriges Mitglied: «Ich musste schon leer schlucken. Er weiss um deren Wirkung.»

Ein anderes Parteimitglied sagt: «Ich hätte etwas mehr Fingerspitzengefühl von ihm erwartet. Dass er sich im ersten Wahlgang so hinauslehnt, verstehe ich nicht.» Er mache damit die SVP für Mitte-Wählerinnen und Mitte-Sympathisanten «salonfähig», sagt ein langjähriger Beobachter der St. Galler Parteien.

Einen Schritt weiter wie Ritter geht der ehemalige Mitte-Nationalrat und Landwirt Köbi Büchler. Er wirbt auf Flyern für die SVP-Kandidatin. Die Besetzung eines Ständeratssitzes ist «kein Bauerngeschäft», hält ein Parteimitglied dagegen. «Auch Friedli wird nach Ritters Pfeife tanzen», ist ein anderes überzeugt. So, wie heute an Parteiversammlungen bei bäuerlichen Abstimmungen vereinzelt Mitglieder den Saal verliessen, «wer nicht bedingungslos für die Bauern ist, ist unten durch».

«Die FDP ist uns näher als eine Polpartei»

Auch die Stimmfreigabe stösst nicht überall auf Gegenliebe. Einer, der von der Parteihaltung abweicht, ist Alt Regierungsrat Martin Gehrer. «Ich halte die Stimmenthaltung der Mitte für falsch.» Er hätte es begrüsst, wenn Susanne Vincenz-Stauffacher unterstützt worden wäre. Denn: «Die FDP ist uns grundsätzlich näher als eine Polpartei.» Er ist überzeugt, die Mitte könnte mit der FDP bessere Lösungen erarbeiten – «auch wenn die Zusammenarbeit nicht immer einfach ist».

Gehrer macht aus seiner Unterstützung der FDP-Kandidatin kein Geheimnis: Der Alt Regierungsrat ist auf Flyern von Susanne Vincenz-Stauffacher präsent. Er unterstütze sie, weil sie «über die Parteigrenzen hinaus Brücken zu bauen versteht und gemeinsam mit Beni Würth gute Lösungen für unseren Kanton erarbeiten kann».

Wie nimmt er als urbanes Parteimitglied die St. Galler Mitte wahr – als ländlich, konservativ oder als fortschrittlich, weltoffen? Er wünsche sich eine weltoffene Mitte, sagt Gehrer. Und er erinnert daran, dass beim Zusammenschluss von CVP und BDP und der Umbenennung in «Die Mitte», auch die Idee gewesen sei, «in urbanen Gegenden neue Wählerinnen und Wähler anzusprechen».

Wie reagiert der linke Flügel der Partei auf die aktuellen Geschehnisse? Mit Kopfschütteln. Die Christlichsozialen seien nicht erfreut, sagt ein langjähriges Mitglied. Sie hielten sich aber an die beschlossene Stimmfreigabe. Die Ursache für die Zurückhaltung dürfte ein Skandälchen sein, das einige Jahre zurückliegt: Die CSP hatte damals Paul Rechsteiner unterstützt - und nicht CVP-Ständeratskandidat Michael Hüppi. «Das kam nicht gut an.»

«Der Lackmustest für die Mitte»

Wird die Mitte nach dem ersten Wahlgang Farbe bekennen? Sie werde die Lage allenfalls «neu beurteilen», heisst es. Spannend wird es vor allem dann, wenn im zweiten Wahlgang wiederum zwei bürgerliche Kandidatinnen am Start sein sollten. «Das wäre dann der Lackmustest für die Mitte», sagt ein langjähriges Parteimitglied.

«Wir halten den Kanton St. Gallen zusammen», heisst es auf der Homepage der Mitte. Im Hintergrund ein Bild vom Schwendisee im Obertoggenburg. Der Lieblingsort von Susanne Vincenz-Stauffacher.

