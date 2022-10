Wil West: SVP St.Gallen kritisiert Marc Mächler

Umfrage «Froh, aber auch enttäuscht»: Brasilianerinnen und Brasilianer aus der Ostschweiz reagieren auf die Wahl im Heimatland

Luiz Inácio Lula da Silva gewann in der Nacht auf Montag in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen in Brasilien knapp gegen den Amtsinhaber Jair Bolsonaro. Viele Brasilianerinnen und Brasilianer in der Ostschweiz sind erfreut – aber nicht alle.